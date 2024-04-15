Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова

08:22 15.04.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: РАВНЕНИЕ НА ВТОРЫЕ РЯДЫ

В марте большая часть назначений пришлась на заместителей министров. Особенностью стало назначение на эти посты чиновников, которые ранее получили опыт в Администрации президента. Другим новшеством стало обновление дипломатических представителей за рубежом. Подробнее – в материале ia-centr.ru.



Парад заместителей

В марте ротации на уровне заместителей министров продолжились. Тем не менее если в феврале перестановки коснулись министерств водного хозяйства и сельского хозяйства, то в текущем месяце Ташкент расширил круг ведомств. Заместители обновились в министерствах, ответственных за экологию, энергетику и финансы, а также в крупных агентствах.



Новым заместителем министра экологии стал 29-летний Искандар Кутбиддинов. Относительно молодой чиновник начал свою карьеру в 2017 году со службы в Министерстве юстиции.



Позднее он получил пост в управлении юридического обеспечения кабмина, а затем, в 2021 году – в президентской администрации, где проработал около трех лет.



Обновился корпус заместителей и у министра энергетики. Должность одного первого заместителя получил Бахтиер Маматкаримов – экс-хоким Андижанского района. Со спецификой энергосектора он знаком благодаря работе в "Узтрансгазе", где с 2020 по 2022 год занимался финансовыми вопросами.



Азим Ахмедхаджаев сохранил пост другого первого заместителя министра энергетики, но теперь ему придется совмещать работу в ведомстве с управлением агентством "Узатом". Ахмедхаджаев занимает должность первого заместителя с 2021 года, но до нее он работал главным образом в финансовом секторе – в структуре НБУ, Минэкономики, Фонда реконструкции и развития Узбекистана.



Вакантной должность директора "Узатома" стала после отставки Бахрама Мансурова – еще большего "долгожителя" для агентства, чем Ахмадхаджаев для министерства. Мансуров прошел путь от главного инженера и первого заместителя председателя правления в 2017 году до директора в августе 2023 года. В то же время на этом посту он продержался около восьми месяцев. После этого, как заявляют официальные источники, Мансуров перешел на другую работу.



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Пост заместителя главы ведомства достался Азизхуже Кобилову – еще одному чиновнику, в прошлом наработавшему опыт в Администрации президента. В то же время в январе 2023 года Кобилов оказался на должности заместителя министра горнодобывающей промышленности, а в феврале 2024 года фигурировал в открытых источниках как советник того же министра.



Заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли стал Ильзат Касымов, о назначении которого оказалось известно на видеоселекторном совещании по поводу стимулирования внешней торговли.



К внешней торговле Касымов имеет прямое, но давнее отношение: в 2014 году он служил советником по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана.



Новый заместитель появился и у генерального директора Агентства кинематографии при Министерстве культуры. Этот пост получил Алишер Ходжаев – бывший председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана. Он управлял компанией в течение почти 19 лет, но в феврале 2024 года оставил позицию руководителя и передал ее Абдурашиду Джурабоеву – экс-главе секретариата премьер-министра.



В "Узавтосаноате" заместителями председателя правления стали Александр Сахапов, работающий в компании с 2003 года, и Даврон Хидоятов, который до этого был хокимом города Чирчик Ташкентской области.



Более высокий пост получил и Бекзот Мавлонов.



Ранее он занимал посты заместителя государственного советника президента, заместителя генерального прокурора, а позднее – главы Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа Администрации президента.



В марте 2024 года Мавлонов дорос до советника главы государства. Его профилем остались правовая экспертиза и комплексный анализ.

Подросшая дипломатическая смена

В середине месяца сменился дипломатический представитель Узбекистана в Латвии. Эту должность получил Тимур Рахманов, работающий в системе Министерства иностранных дел с 1999 года. В 2021–2024 годах Рахманов служил генеральным консулом в городе Новосибирске и отвечал за представительство в Сибирском федеральном округе России. Тем не менее в его дипломатической карьере имелся перерыв на внутреннюю политику: в конце 2010-х он занимал пост заместителя хокима Хорезмской области.



Рахманов оказался преемником Кадамбая Султанова, который был послом в Латвии с 2019 года и совмещал этот пост с руководством миссиями в Финляндии, Эстонии и Литве.



Сменился также представитель Узбекистана при ООН в Женеве: на место Улугбека Лапасова пришел Элдиер Тошматов. Тошматов служит в системе МИД с 2008 года, но его последняя должность – начальник секретариата председателя Сената Олий Мажлиса. Лапасов получил должность представителя Узбекистана при миссии ООН в Нью-Йорке, о чем стало известно заранее, в августе 2023 года.

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По доброй традиции

В марте снизилась интенсивность ротаций регионального уровня. Они стали более рутинными и нацеленными на закрытие вакантных позиций.

В Бектемирском районе Ташкента на смену экс-хокиму Тапилу Махамадзияеву, уволенному после проверки на соответствие должности, пришел Нурилла Абдурахманов. До этого Абдурахманов был помощником хокима Чиланзарского района столицы и отвечал за развитие предпринимательства, занятость и борьбу с бедностью.



Хокимом Сырдарьинского района одноименной области стал Мусурманкул Хатамов. Ранее он также был помощником районного главы в сфере предпринимательства, занятости и бедности, но работал в Баяутском районе. Хатамов оказался преемником Ботиржона Мирзакулова, который получил хокимский пост в Мирзачульском районе Джизакской области.



Хокимом Гулистана был назначен Жамолиддин Ходжиманов – бывший первый заместитель хокима Чиланзарского района Ташкента. В Гулистане он сменил ушедшего по состоянию здоровья Тулкинжона Дадабаева.



Примечательно, что хокимскую должность получил Ходжиманов, а не Гайрат Ботиров, временно исполнявший обязанности главы города с 7 февраля по 5 марта.



Кадровые перестановки в Узбекистане прокомментировал Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова:

В странах постсоветского пространства Администрация президента выступает одновременно кузницей кадров и центром их подготовки. Она разрабатывает стратегии развития государства, в то время как правительство их реализует на практике.



Узбекистан не исключение. Чиновники, проработавшие определенное время в Администрации президента, получают опыт разработки стратегических программ, "дорожных карт" и пр. Как инициаторы и создатели таких проектов, они лучше других знают основные задачи и цели для их реализации.



В результате чиновники, пройдя через Администрацию президента и став носителями знаний о государственных институтах и принципах их работы, получают посты заместителей министров. Они переходят, таким образом, на практический уровень реализации идей, сгенерированных и проработанных на их предыдущих постах. Перестановки в Узбекистане носят характер такого перехода: от создания стратегий к воплощению в жизнь.



Дарья Матяшова

15 апр. 2024