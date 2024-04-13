Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева

08:25 15.04.2024

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ВОЙНЫ ИЗ-ЗА ВОДЫ?

Проблема нехватки пресной воды представляется одной из острейших в современном мире. С каждым годом страны уделяют этой проблеме все больше внимания. Но стала ли пресная вода "новой нефтью", за которую, как предсказывали десятки лет тому назад, начнутся войны? Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева в своей статье предприняла попытку переосмыслить современное состояние проблемы водной безопасности. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Возможны ли войны из-за воды?

Современное состояние проблемы водной безопасности

Уже несколько десятилетий проблема доступности воды не сходит с повестки ООН.



По данным ООН, у двух миллиардов людей нет доступа к безопасной питьевой воде и примерно половина населения мира испытывает ее нехватку. К сожалению, эти показатели будут расти.

Быстрый рост населения и промышленности, а также ускорившиеся климатические процессы усугубляют проблему.



Человечество обладает широким выбором инструментов для купирования угроз водной безопасности. Их можно разделить на две крупные категории: технологические и институциональные решения. Современные технологии позволяют наблюдать, контролировать, прогнозировать, а также повышать эффективность водопользования. Под институциональными решениями имеются в виду различные уровни и формы сотрудничества вплоть до совместного управления бассейнами или инфраструктурой (например, ГЭС).



Однако государства не в полной мере пользуются спектром институциональных решений. Отсутствие политической воли играет в этом основную роль.

Еще одним крупным препятствием на пути к разрешению водных вызовов остается отсутствие эффективных финансовых механизмов. Финансовые механизмы хорошо выстроены, когда речь идет о зеленой экономике, однако подобного консенсуса не наблюдается, когда речь идет о водной повестке.



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Сотрудничество или конфликт?

Водный алармизм был частично успокоен в XXI веке - но не полностью. Вода сама по себе еще не была и не может стать предметом вооруженного конфликта: напротив, многие эксперты отмечали активизацию сотрудничества при усугублении проблем засухи или других угроз водной безопасности.



Причинами вооруженных конфликтов остаются традиционные территориальные споры или этноконфессиональные противоречия. Для великих держав водная проблема не настолько значима, чтобы за нее вступали в конфликты. К тому же крупные и развитые страны обладают достаточными ресурсами для внедрения новых технологических решений.



Водные вызовы все больше обостряются в средних и малых странах: именно там наблюдаются наибольшие негативные последствия снижения запасов воды (миграция, повышение уровня бедности, деградация экосистем).

В таких условиях страны зачастую прибегают к односторонним действиям, например строят плотины или гидроэлектростанции в верховьях рек, что негативно сказывается на соседних странах. Участие стран низовья рек в этих проектах может существенно смягчить проблему.



Вода сама по себе не становится предметом конфликтов, однако разногласия по водным вопросам вполне могут усугубить имеющиеся межгосударственные противоречия.



России нужна активная водная дипломатия

Россия остается вторым в мире государством по запасам пресной воды, на ее территории расположено крупнейшее в мире пресноводное озеро Байкал. Ситуация с водопользованием в самой России стабильная. Однако Россия не пользуется этим стратегическим потенциалом в своей внешней политике.



Россия может предложить странам из соседних регионов широкий спектр решений, включая как технологические инструменты (космическое наблюдение, цифровые решения), так и дипломатические (продвижение новых форматов и моделей сотрудничества в рамках ЕАЭС и ШОС). Как один из крупнейших экспортеров продовольствия Россия может помочь странам купировать негативные последствия дефицита воды, когда повышаются риски наступления голода.



Человечество имеет широкий спектр технологических и институциональных решений проблем водной безопасности. Однако на данный момент сильным ограничителем выступает отсутствие финансовых возможностей и механизмов, а также политической воли.



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