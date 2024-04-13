 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.04.2024
10:01  Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев
09:54  Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49  Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46  Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25  Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:22  Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова
08:20  Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков

08:17  Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан
05:52  Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов
00:54  Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:52  Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
00:50  Ни мира, ни войны, а армию не распустишь: военный бюджет США на 2025 год
00:47  Парад ракет. Ничья в пользу Ирана, - МК
00:46  Цели и средства: к чему ведет первый в истории удар Ирана по Израилю, - П.Доренко
00:42  Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:40  Миллеровский "Газпром" потерял берега - взвинтив цены простым потребителям
00:36  Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
00:30  Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
00:20  Ближневосточный конфликт в режиме контролируемой эскалации, - Михаил Сергеев
00:16  Иран ответил Израилю эффектно и неэффективно, - Г.Петров
00:15  Вашингтон расширил состав антикитайских альянсов в Азии, - В.Скосырев
00:09  Афера с алматинскими трамплинами: виновные продолжают сидеть в сенате и акимате
00:07  Чиновники поджали уши. Кого выставят из нового РосКабмина
00:00  "Атака" Ирана на Израиль - театральная постановка - депутат ГД Белик
Воскресенье, 14.04.2024
20:59  Бишкек. Скончался начальник управления госохраны генерал КирКНБ Сабаев
17:16  Побои и вымогательство: казахстанские транссекс-работницы просят спасти их от полиции
16:59  Сомалийские пираты "заработали" целый мешок с деньгами за освобождение захваченного ими судна - бангладешского Abdullah
16:46  ГКНБ Киргизии задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
15:42  Заявление МИД России в связи с атакой по территории Израиля (текст)
12:27  Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США? - Т.Бордачев
12:25  Bloomberg в недоумении: "Теневой флот" Путина обходит все рифы
12:23  Удар по Израилю: Новая война на Ближнем Востоке повергла в шок даже Байдена
12:08  В Иордании погибли 3 человека. Король Абдалла II защищает Израиль с неба
11:48  Содружество подрастеряло содружников. Кому, кроме синекур-чиновников, нужно СНГ?
11:45  Дроны закончили жизнь в воздухе. Иранские ракеты и беспилотники не долетели до Израиля
11:38  Заявления России и Китая делают бессмысленным "саммит мира" в Швейцарии
11:21  Тель-Авив никто не атаковал. Корреспондент "Известий" рассказал об обстановке в городе
11:11  Ближний Восток: Иран и его союзники наносят ответный удар по Израилю. Обзор событий
11:06  Украинский поход в ЕС за "кружевными трусиками" закончился крахом, - Вадим Поэгли
09:54  Жителей Израиля предупредили о жутких последствиях иранского ядерного удара для здоровья
09:51  Судьба Ближнего Востока повисла на волоске: Израиль обдумывает страшную месть Ирану, - А.Яшлавский
09:41  В Петропавловске восстановили водоснабжение
08:18  Иран пообещал более жесткий ответ в случае "новой ошибки" Израиля
03:25  Большая война началась? выпущенные Ираном по Израилю ракеты перехватывали американцы и британцы, - МК
00:15  Москва и Вашингтон предъявили ракетные аргументы, - Ю.Борисов
00:11  Европейские ястребы изыскивают новые способы поддержать терпящий крах режим Зеленского, - Д.Седов
00:02  Легионеры Макрона прибыли в Славянск. Воевать с русскими
Суббота, 13.04.2024
23:49  Иранское телевидение сообщило о начале масштабной атаки беспилотников на цели Израиля в оккупированной Палестине
20:56  В китайском Сиане откроется Центральноазиатский парк
20:51  Единственный, кто бросился на террориста в сиднейском ТЦ оказался русским
18:35  США обвинили Китай в кризисе перепроизводства, - "ВечБишкек"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:25 15.04.2024

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ВОЙНЫ ИЗ-ЗА ВОДЫ?
Проблема нехватки пресной воды представляется одной из острейших в современном мире. С каждым годом страны уделяют этой проблеме все больше внимания. Но стала ли пресная вода "новой нефтью", за которую, как предсказывали десятки лет тому назад, начнутся войны? Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева в своей статье предприняла попытку переосмыслить современное состояние проблемы водной безопасности. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Возможны ли войны из-за воды?
Современное состояние проблемы водной безопасности
Уже несколько десятилетий проблема доступности воды не сходит с повестки ООН.

По данным ООН, у двух миллиардов людей нет доступа к безопасной питьевой воде и примерно половина населения мира испытывает ее нехватку. К сожалению, эти показатели будут расти.
Быстрый рост населения и промышленности, а также ускорившиеся климатические процессы усугубляют проблему.

Человечество обладает широким выбором инструментов для купирования угроз водной безопасности. Их можно разделить на две крупные категории: технологические и институциональные решения. Современные технологии позволяют наблюдать, контролировать, прогнозировать, а также повышать эффективность водопользования. Под институциональными решениями имеются в виду различные уровни и формы сотрудничества вплоть до совместного управления бассейнами или инфраструктурой (например, ГЭС).

Однако государства не в полной мере пользуются спектром институциональных решений. Отсутствие политической воли играет в этом основную роль.
Еще одним крупным препятствием на пути к разрешению водных вызовов остается отсутствие эффективных финансовых механизмов. Финансовые механизмы хорошо выстроены, когда речь идет о зеленой экономике, однако подобного консенсуса не наблюдается, когда речь идет о водной повестке.

Читайте также: Как изменение климата влияет на экономику и политику Центральной Азии?

Сотрудничество или конфликт?
Водный алармизм был частично успокоен в XXI веке - но не полностью. Вода сама по себе еще не была и не может стать предметом вооруженного конфликта: напротив, многие эксперты отмечали активизацию сотрудничества при усугублении проблем засухи или других угроз водной безопасности.

Причинами вооруженных конфликтов остаются традиционные территориальные споры или этноконфессиональные противоречия. Для великих держав водная проблема не настолько значима, чтобы за нее вступали в конфликты. К тому же крупные и развитые страны обладают достаточными ресурсами для внедрения новых технологических решений.

Водные вызовы все больше обостряются в средних и малых странах: именно там наблюдаются наибольшие негативные последствия снижения запасов воды (миграция, повышение уровня бедности, деградация экосистем).
В таких условиях страны зачастую прибегают к односторонним действиям, например строят плотины или гидроэлектростанции в верховьях рек, что негативно сказывается на соседних странах. Участие стран низовья рек в этих проектах может существенно смягчить проблему.

Вода сама по себе не становится предметом конфликтов, однако разногласия по водным вопросам вполне могут усугубить имеющиеся межгосударственные противоречия.

России нужна активная водная дипломатия
Россия остается вторым в мире государством по запасам пресной воды, на ее территории расположено крупнейшее в мире пресноводное озеро Байкал. Ситуация с водопользованием в самой России стабильная. Однако Россия не пользуется этим стратегическим потенциалом в своей внешней политике.

Россия может предложить странам из соседних регионов широкий спектр решений, включая как технологические инструменты (космическое наблюдение, цифровые решения), так и дипломатические (продвижение новых форматов и моделей сотрудничества в рамках ЕАЭС и ШОС). Как один из крупнейших экспортеров продовольствия Россия может помочь странам купировать негативные последствия дефицита воды, когда повышаются риски наступления голода.

Человечество имеет широкий спектр технологических и институциональных решений проблем водной безопасности. Однако на данный момент сильным ограничителем выступает отсутствие финансовых возможностей и механизмов, а также политической воли.

Полную версию статьи "Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI" века читайте в журнале "Международная аналитика".

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713158700


Новости Казахстана
- Сенаторы одобрили законы об усилении защиты прав женщин и безопасности детей
- Спикер Парламента Грузии посетил Мажилис
- Олжас Бектенов: для защиты западных регионов от большой воды мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих
- Усилить контроль за качеством питьевой воды в городе Петропавловске поручил Роман Скляр
- Дополнительная спецтехника отправлена в Иргизский район Актюбинской области для укрепления дамб
- О переговорах Министров иностранных дел Казахстана и Беларуси
- Казахстан и Россия продолжают активное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере
- О противопаводковых мероприятиях
- Кадровые перестановки
- В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  