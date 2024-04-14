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Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:49 15.04.2024

Петр Акопов
Обозреватель РИА "Новости"

14 апреля 2024

Иран впервые нанес прямой ракетный удар по Израилю. И именно в этом главный смысл и итог событий минувшей ночи, а не в эффективности этого удара и даже не в ответных действиях Израиля. Почему так?

Конечно, сейчас куда большее внимание привлечено к тому, что будет дальше - нанесет ли Израиль удар по территории Ирана, будет ли он бить по иранским ядерным обьектам? Ведь если будет, то это приведет уже к новому ответному удару Ирана, причем гораздо большей силы, чем нынешний.

И вот тут начнется самое страшное, потому что в ответ уже Израиль может шантажировать американцев применением ядерного оружия по Ирану. Зачем Биньямину Нетаньяху пугать Джо Байдена? Чтобы заставить американцев нанести удар по Ирану или "хотя бы" поддержать военной силой израильскую операцию против ливанской Хезболлы. То есть открыть ящик большой ближневосточной войны.

Да, эти безумные планы действительно обсуждаются. В израильской прессе пишут о том, что "у Израиля есть возможность, которая, вероятно, никогда больше не повторится - атаковать вместе с США главу террористической оси, Иран".

А известный американский ястреб и бывший помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выражает надежду, что Байден не пытается разубедить Нетаньяху нанести удар по иранским ядерным обьектам.

Причем Болтон обосновывает это тем, что "невозможно предсказать, когда будет следующая атака уже с ядерными боеголовками". А если Байден все-таки разубедит израильского премьера, то "история будет знать, кого винить в ядерном Холокосте", который "в какой-то перспективе развяжет аятолла Хаменеи".

Слушая и читая все это, поражаешься столь откровенному вранью и тому, как черное выдают за белое. Ведь это Израиль, давно и постоянно использующий террористические методы против Ирана, две недели назад сознательно нанес террористический удар по иранскому посольству в Дамаске, чтобы спровоцировать ответные действия.

И это Израиль обладает ядерным оружием, которого нет у Ирана. Но именно Израиль десятилетиями пугает американцев и весь мир "иранской ядерной угрозой". А сейчас просто мечтает о том, чтобы чужими руками уничтожить ненавистную ему Исламскую Республику, которая якобы угрожает его существованию.

Но ведь Иран действительно не признает Израиль? Да, не признает, но никакой выдуманный антисемитизм здесь ни при чем. Иран, как и практически все страны мира, не признает право Израиля на оккупацию палестинских земель и лишение палестинцев прав на свое государство.

Позиция Ирана последовательна уже 45 лет, и именно из-за его поддержки палестинского сопротивления его ненавидит Израиль. Уничтожить Иран - то есть разбомбить, атаковать его - уже много лет призывает Нетаньяху, используя для этого ложь про скорое получение иранцами ядерного оружия.

Хотя даже если бы это было так, это не давало бы никакого повода для нападения на суверенное государство - ведь сам Израиль не атакуют за наличие у него атомной бомбы.

В этот раз некоторым силам в Израиле кажется, что ситуация сложилась максимально удачно и шансы на то, что удастся заставить США ударить по Ирану, велики.

Но все ровно наоборот. США практически открытым текстом говорят о том, что не собираются участвовать в атаке Израиля на Иран. А это означает, что ее не будет - без американской военной мощи никакой Нетаньяху никого атаковать не решится.

Да, сейчас США помогли Израилю отразить иранскую атаку и помогут вновь, даже если новая атака в ответ на израильский удар будет, как обещает Иран, в десять раз сильней.

Но Иран не собирается больше бить по Израилю. Он отомстил за гибель своих генералов в Дамаске. То, что ни один израильтянин не погиб, не имеет никакого значения. Иран бил по военным объектам и понимал, что подавляющая часть ракет будет перехвачена, хотя несколько процентов из них и попали в цель.

Иран не хочет эскалации, не хотят ее и американцы. Но этот раунд остался за Тегераном. Байден может сколько угодно поздравлять Нетаньяху с победой, но все понимают, что победили иранцы.

Победили потому, что впервые нанесли удар по Израилю со своей собственной территории, а не из Ливана, Сирии или Ирака. Они осуществили возмездие государству, не просто сделавшему террор нормой своей политики, но еще и требующему наказать тех, кто указывает на это.

Иран провел демонстративный удар, не собираясь давать Израилю повод втянуть в войну американцев, но и не поддавшись давлению США, пытавшихся отговорить Тегеран от прямого удара. Репутация Ирана в исламском мире выросла, а Израиль не сумел достичь цели своей провокации, ударив по иранскому консульству Дамаске.

Без втягивания американцев Израиль оказывается в проигрыше. Полгода геноцида палестинцев в Газе сначала привели к тому, что от его репутации в мире ничего не осталось, а теперь и к первым ракетным ударам со стороны государства, которое Израиль объявил главной угрозой своему существованию.

Иран провел против Израиля операцию "Правдивое обещание"

Да, сейчас Иран не может нанести серьезный ущерб Израилю, защищенному в том числе и американскими ПВО, но лиха беда начало. Израиль долго и упорно нарушал все, что можно, провоцировал американский огонь на голову Ирана и теперь оказался в тупике, причем одновременно и на иранском, и на палестинском направлении.

В обоих случаях у него нет шансов не то что для объявления себя "победителем", но и на хотя бы частичное достижение своих целей - нанесение военного урона Ирану и зачистку Газы.

А для Газы ночь иранской атаки стала первой без израильских бомбежек. То есть иранское возмездие спасло жизни как минимум нескольким десяткам палестинцев.

Сложно придумать что-нибудь более наглядное для демонстрации разницы между целями и методами двух противостоящих сил.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713163740


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