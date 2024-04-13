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|Токаев прибыл с визитом в Армению
09:54 15.04.2024
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировала 15 апреля Акорда, в государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи главы государства.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии глава нашего государства и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.
Президент Казахстана проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.
Ирина Капитанова