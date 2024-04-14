Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker

12:01 15.04.2024

American Thinker

США



Байден предпочел трансгендеров христианству

AT: Джо Байдена раскритиковали за решение объединить Пасху и день трансгендеров



Объявив на Пасху - святой для верующих праздник - день видимости трансгендеров, Байден предал христианство, пишет AT. Человек, выдававший себя за примерного католика, назвал трансвеститов "душой американской нации". Реакция не заставила себя ждать.



Любому президенту приходится принимать бесчисленное множество трудных решений. Есть важные вещи, а есть - не очень. И в последнюю категорию уж точно не должно входить празднование Пасхи - главного христианского праздника, который задвигают на второй план ради пропаганды ЛГБТ*.



Джо Байден взял и решил в Страстную пятницу - день, когда Христос принес себя в жертву и позволил распять, дабы освободить нас от греха, - провозгласить "День видимости трансгендеров". Этого можно было бы ожидать от президента-атеиста, но уж точно не от того, кто называет себя примерным католиком. В частности, на веб-сайте Белого дома появилось следующее заявление президента: "В День видимости трансгендеров мы чтим необычайное мужество и вклад трансгендерных американцев и подтверждаем приверженность нашей страны созданию более совершенного союза, в котором все люди будут равны, и к ним будут относиться одинаково на протяжении всей жизни".



То есть мужчину, присвоившего женские качества и свойства, следует считать храбрым? Мужчину, променявшего естественную маскулинность на искусственную женственность, да? Вытеснение и замена женщин в спорте мужчинами - это нечто исключительное? Истории из жизни трансвеститов, то есть имитирующих женский стриптиз мужчин с уголовным прошлым - это что, "вклад" в наше общество? Имитация взрослыми "транс-персонами" половых актов перед детьми на "семейных" дрэг-шоу - это путь к совершенству или извращение? Американский президент - поборник абортов, чья партия выступает за уничтожение наиболее маргинализированных слоев населения, не оставляет попыток красноречивых речей о равенстве. Но тщетно.



Именно эту часть уравнения хотелось бы изучить поподробнее.



Байденовская прокламация из 635 слов говорит о преклонении перед трансендерством: "Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации… Сегодня мы посылаем сигнал всем трансгендерам: мы вас любим. Мы вас слышим. Мы вас понимаем. Вы не одиноки. Вы - Америка, и я со всей моей администрацией вас поддерживаю". Заметим, ничего подобного о христианах на Пасху не заявлялось; Байден ограничился жалкими 94 словами. Ежегодно по всему миру за веру погибает почти 5000 христиан, но никто не говорит об их мужестве, вкладе, служении, благотворительной деятельности и смертях от рук реальных преследований.



Ранее в этом месяце президенту Байдену удалось опубликовать заявление из 492 слов, посвященное священному мусульманскому месяцу Рамадан. Это впятеро длиннее текста на Пасху. И снова он отметил, как много мусульмане значат для Америки: "Мусульмане по всей нашей стране, пожалуйста, знайте, что наша американская семья глубоко вас ценит". О христианах ничего подобного он не говорил. Ну, и, разумеется, никакого ущерба разнообразию и равенству.



К слову сказать, бывший президент Обама озвучивал еще более короткое послание по поводу Пасхи - всего 75 слов. Джордж Буш в свое время выдал мощный текст из 206 слов; Трамп - 315. Зато Обама и Байден не сочли уместным ограничиться кратким обязательным заявлением, когда произносили свои пространные речи в начале марта (594 слова и 948 слов соответственно) об американском профсоюзном лидере Сезаре Чавесе (Cesar Chavez). Они чуть ли не обожествили его, не упомянув, правда, об овладевшей им паранойе, зачистке всех несогласных и лечении в реабилитационном центре. Чавес - далеко не Иисус, но, с точки зрения президентов-демократов, заслуживает, очевидно, куда больше похвалы и обожания, чем Спаситель.



Администрация Байдена, несомненно, враждебно относится к вере, которой он якобы придерживается. Мы видим это в его политике и пропаганде с самого первого дня пребывания в должности. "День видимости трансгендеров" хоть и совпадал с Пасхой, но узаконивания не заслуживает, не говоря уже о том, чтобы его отмечали в день, который почти 2,5 миллиарда христиан мира считают священным. В заявлении Байдена слишком много лжи, но одно утверждение явно выделяется на фоне остальных. Он заявил, что "трансгендеры заслуживают и имеют право на те же права и свободы, что и любой другой американец, включая главную фундаментальную свободу быть самим собой". Я всеми руками за свободу самовыражения, однако это не означает карт-бланш движению ЛГБТ* на угнетение других. Именно к этому и привел нас культ трансгендерства: Демократическая партия принимает контролирующие свободу слова постановления и законы, уничтожая женский спорт, штрафуя и увольняя "нарушителей", а также закрывая предприятия за отказ их владельцев подчиниться.



Действительно ли наша "главная фундаментальная свобода" - это быть самими собой? Только так и никак иначе? Касается ли это педофилов, расистов, женоненавистников и насильников вроде Харви Вайнштейна? Ирония в том, что трансгендерство - это как раз быть не самим собой, а измененным и модифицированным: физически, химически и хирургически. Байден написал на платформе X: "Вы созданы по образу и подобию Божьему, а потому достойны уважения и достоинства". Точно, но без телесных увечий на пути к тому, чтобы стать самим собой, видимо, не обойтись.



Все люди в равной степени важны и ценны. Но не все их действия. Америка - это страна, где ведущие СМИ и политики требуют повышения осведомленности о психическом здоровье. Проблема не в том, что мы чего-то не знаем о заболеваниях психики, а в том, что их прославляют по ТВ, в кино, школах и президентских указах.



Автор статьи: Райан Бомбергер (Ryan Bomberger) - творческий работник, лауреат премии "Эмми", международный оратор, обозреватель, фактивист.



* Запрещенная в России экстремистская организация.