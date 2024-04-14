Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей

12:13 15.04.2024

Государство борется с последствиями стихии, отказываясь преображать ландшафт



Сергей Аксенов



Весенний разлив рек "накрыл" уже 36 субъектов Федерации. Всего два дня назад пострадавших регионов было 25. Сколько будет завтра? Все 89?



"Подтоплены свыше 1970 жилых домов, более 10186 приусадебных участков, 190 низководных мостов и 120 участков автомобильных дорог", - сообщили утром 5 апреля в МЧС. Складывается впечатление, что стихия, как это бывает из года в год, внезапно застала страну врасплох. Зимой - снег и мороз, летом - пожары, весной - вода.



"Число подтопленных домов в РФ будет расти, прогноз неблагоприятный", - пообещал начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Лекомцев. Тем временем, с половодьем сейчас борются до 3000 спасателей МЧС. Они организуют лодочные переправы, привозят продукты и предметы первой необходимости в труднодоступные места, эвакуируют жителей, особенно детей, с затопленных территорий в пункты временного размещения, готовят новые ПВР - к моменту пика уровня воды.



Мониторить обстановку спасателям помогают БПЛА. Этот факт отмечается во всех сводках региональных подразделений. Модная тема. Как это согласуется с запретом полетов беспилотников, введенных из-за СВО, не очень понятно. Видимо, для МЧС временно сделали исключение. Формальное или неформальное. Надо.



А как иначе, если ситуацию на контроль взял сам президент? Владимир Путин обсудил борьбу с половодьем с главой МЧС Куренковым, а также напрямую переговорил с руководителями пары регионов, где последствия разлива рек самые тяжелые. Так Сталин отправлял на фронт офицеров Ставки, чтобы иметь параллельный канал информации. Умно.



Первым собеседником главы государства стал губернатор Алтайского края. Обь, Бия - реки серьезные. Таяние снега у соседей - "в Горном", несет огромные массы воды в Катунь, а затем на равнины региона. Виктор Томенко еще 30 марта ввел чрезвычайный режим, что позволило краевой комиссии по ЧС оперативно мобилизовать нужные ресурсы.



Другим собеседником президента стал Денис Паслер из Оренбуржья. Количество подтоплений домов там самое большое в стране - свыше тысячи. Кое-где населенные пункты обесточены из-за необходимости отключить подстанции, линии электропередач. Людям привозят автономные генераторы, а некоторых эвакуируют.



Обоим губернаторам Путин дал указание помочь людям. "Это [беседа] показывает, насколько руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию по тем или иным причинам. Собственно, это то, что постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей", - отметил Дмитрий Песков.



А вот губернатору еще одного региона из тройки лидеров по масштабам затопления - Самарской области, пообщаться с Путиным не удалось. Возможно, по причине "опалы" - в последние дни много новостей об арестах местных высоких чиновников. Если так, то пострадавшие от наводнения жители рискуют стать заложниками политики.



Ведь степень внимания центра к региону традиционно является у нас чуть ли не самым главным ресурсом местных властей. Губернатор в фаворе или в опале Москвы - вот на что смотрят местные чиновники. Быть на хорошем счету важнее собственно дела. "Своим" и финансирование дадут, и на ошибки закроют глаза. Гоголь, да и только.



В попытке снискать благосклонность Москвы регионалы работают кто как умеет. Например, во Владимирской области местный губернатор в первую очередь обеспокоился возможным подтоплением недавно введенной в эксплуатацию (самим президентом!) федеральной платной трассы М-12. Обогащающий частника проект (дорога-то платная) важнее всего?



"Построили новую трассу, вместо моста на сваях или столбах, они сделали, чтобы вода проходила по трубам и теперь всех нас тут топит. И будет топить каждый год, так как вода не успевает уходить через трубы", - злятся местные жители, которым гешефты столичных нуворишей приносят одни лишь проблемы (в Суздале паводок вообще снес мосты).



Тем временем областная инспекция по маломерным судам не придумала ничего лучше как устроить охоту на тех, кто во время половодья затеял паломничество к храму Покрова на Нерли. За "мелкий прайс" здешние жители катают на лодках туристов, а их за это ловят и штрафуют. А ведь ГИМС - это структура МЧС. Неужели нечем больше заняться?



Более инфернальной выглядит лишь новость из Подмосковья: 13 из 17 львов (по некоторым данным, и тигров), живущих в парке "Земля прайда" в Клину, из-за подтопления временно перевезены в безопасное место, похвастались в региональном главке МЧС. Нет, спасать львов, конечно, нужно, но звучит все же диковато.



В этом смысле борьба с подъемом талых и грунтовых вод, начатая в ЛНР (там теплее, и проблема проявилась раньше), конечно, более адекватна. Тем более причиной стало, как говорят, намеренное уничтожение лесов силами ВСУ. При Советской власти их высаживали системно как раз ради балансирования гидроресурсов, а Киев все спалил.



Хотя когда страна ведет масштабные боевые действия на фронте в тысячу километров, гибнут люди, такие проблемы, как наводнения, уже не воспринимаются как нечто экстраординарное. Ну, затопило и затопило, вода спадет, починим, покрасим и будем жить дальше. "Лишь бы не было войны", приговаривали в XX веке пережившие Великую Отечественную старики.



Только если так рассуждать, то любую проблему можно объявить неважной, а значит и делать для ее разрешения ничего и не надо. Разве этому нас учит история страны? Старшее поколение помнит, насколько развитым бывало у нас речное хозяйство, водный транспорт, как пестовали прибрежные села. А если и отселяли их от воды, то из-за строительства ГЭС.



Трагическая книга "Прощание с Матерой" Валентина Распутина и одноименный фильм Элема Климова и Ларисы Шепитько как раз об этом. Да, степень вмешательства человеческой воли в общественную жизнь и окружающий людей ландшафт тогда и вправду была высокой. Но она и преображала страну в интересах большинства. Разве плохо?



Кстати, что мешает сейчас постепенно переносить регулярно из года в год затапливаемые дома на не доступное воде место или переселять людей в новое жилье? И почему при нынешних технических возможностях половодье такая же проблема, как при деде Мазае? Только лишь реагируем, боремся с последствиями, но не предотвращаем их.



Единственное, что более-менее успешно научилась делать нынешняя власть - выплачивать компенсации. Личная философия многих ее представителей делает этот жест понятным. Поэтому жители Алтайского края уже начали получать выплаты - по 10−30 тысяч рублей. На новый телевизор хватит. Но как быть, если люди лишились всего своего имущества?