 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.04.2024
14:26  ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59  "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00  Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
12:17  Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:13  Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей
12:01  Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker
10:01  Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев

09:54  Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49  Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46  Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25  Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:22  Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова
08:20  Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков
08:17  Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан
05:52  Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов
00:54  Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:52  Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
00:50  Ни мира, ни войны, а армию не распустишь: военный бюджет США на 2025 год
00:47  Парад ракет. Ничья в пользу Ирана, - МК
00:46  Цели и средства: к чему ведет первый в истории удар Ирана по Израилю, - П.Доренко
00:42  Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:40  Миллеровский "Газпром" потерял берега - взвинтив цены простым потребителям
00:36  Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
00:30  Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
00:20  Ближневосточный конфликт в режиме контролируемой эскалации, - Михаил Сергеев
00:16  Иран ответил Израилю эффектно и неэффективно, - Г.Петров
00:15  Вашингтон расширил состав антикитайских альянсов в Азии, - В.Скосырев
00:09  Афера с алматинскими трамплинами: виновные продолжают сидеть в сенате и акимате
00:07  Чиновники поджали уши. Кого выставят из нового РосКабмина
00:00  "Атака" Ирана на Израиль - театральная постановка - депутат ГД Белик
Воскресенье, 14.04.2024
20:59  Бишкек. Скончался начальник управления госохраны генерал КирКНБ Сабаев
17:16  Побои и вымогательство: казахстанские транссекс-работницы просят спасти их от полиции
16:59  Сомалийские пираты "заработали" целый мешок с деньгами за освобождение захваченного ими судна - бангладешского Abdullah
16:46  ГКНБ Киргизии задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
15:42  Заявление МИД России в связи с атакой по территории Израиля (текст)
12:27  Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США? - Т.Бордачев
12:25  Bloomberg в недоумении: "Теневой флот" Путина обходит все рифы
12:23  Удар по Израилю: Новая война на Ближнем Востоке повергла в шок даже Байдена
12:08  В Иордании погибли 3 человека. Король Абдалла II защищает Израиль с неба
11:48  Содружество подрастеряло содружников. Кому, кроме синекур-чиновников, нужно СНГ?
11:45  Дроны закончили жизнь в воздухе. Иранские ракеты и беспилотники не долетели до Израиля
11:38  Заявления России и Китая делают бессмысленным "саммит мира" в Швейцарии
11:21  Тель-Авив никто не атаковал. Корреспондент "Известий" рассказал об обстановке в городе
11:11  Ближний Восток: Иран и его союзники наносят ответный удар по Израилю. Обзор событий
11:06  Украинский поход в ЕС за "кружевными трусиками" закончился крахом, - Вадим Поэгли
09:54  Жителей Израиля предупредили о жутких последствиях иранского ядерного удара для здоровья
09:51  Судьба Ближнего Востока повисла на волоске: Израиль обдумывает страшную месть Ирану, - А.Яшлавский
09:41  В Петропавловске восстановили водоснабжение
08:18  Иран пообещал более жесткий ответ в случае "новой ошибки" Израиля
03:25  Большая война началась? выпущенные Ираном по Израилю ракеты перехватывали американцы и британцы, - МК
00:15  Москва и Вашингтон предъявили ракетные аргументы, - Ю.Борисов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:17 15.04.2024

Yeni Safak
Турция

На байденовском фронте без перемен...
Yeni Safak: Израиль будет получать оружие от США, несмотря на гибель волонтеров

Израиль заверил США в соблюдении международного права, а потом расстрелял американских волонтеров, пишет Yeni Safak. Такое лицемерие вызвало бурную реакцию в конгрессе. Но Белый дом закрыл глаза на "инцидент" и отправил Тель-Авиву еще больше оружия.

Абдулла Мурадоглу

Президент США Джо Байден под давлением многих демократов в обеих палатах Конгресса США был вынужден опубликовать 8 февраля циркуляр (Меморандум о национальной безопасности). Документ устанавливает стандарты, которые должны соблюдаться странами, получающими американские вооружения, и требует от них предоставлять Конгрессу ежегодный отчет о том, соблюдаются ли эти стандарты. В меморандуме отмечается, что страна, использующая американское оружие, должна показать, что она соблюдает международное право, и не вмешиваться или не препятствовать доставке гуманитарной помощи.

Циркуляр предусматривает предоставление страной-получателем, в частности Израилем, в течение 45 дней "письменного заверения" о готовности действовать в соответствии со стандартами. Если такие гарантии не будут предоставлены, то передача оборонной продукции прекратится и могут быть наложены другие санкции. В середине марта Израиль предоставил Госдепартаменту США письменные заверения в том, что он не нарушает положения меморандума. Разумеется, эти заверения были только на бумаге.

С тех пор в Газе ничего не изменилось. За это время Израиль убил сотни сотрудников гуманитарных организаций и тысячи невинных людей. Однако Госдеп США 1 апреля признал, что Израиль действует в соответствии с положениями данного меморандума, несмотря на наличие доказательств обратного. В тот же день Израиль в секторе Газа поразил ракетами три автомобиля базирующейся в Вашингтоне международной неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), которая занимается предоставлением продовольственной помощи. В результате инцидента погибло семеро волонтеров. В то время как Нетаньяху отстаивает ложь о том, что машины WCK не были атакованы преднамеренно, администрация Байдена вновь предпочла спрятать голову в песок.

Семнадцать сенаторов-демократов заявили Госдепу, что его заверения о соблюдении Израилем февральского меморандума неубедительны и не вызывают доверия. Сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) отметил: "Позиция Госдепартамента является издевательством над законодательством США... Утверждать, что Израиль не нарушает международное право и не вмешивается в американскую гуманитарную помощь, абсурдно". Сенатор Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen), выступая после нападения на WCK, призвал Байдена проводить политику, которая будет сдерживать Израиль. Отметив, что Израилю больше не следует отправлять оружие, Холлен сказал: "Что ж это получается? Президент в течение нескольких месяцев выдвигал требования к правительству Нетаньяху, оно эти требования проигнорировало, а мы отправили Израилю еще 2000-фунтовых бомб".

Недавно выяснилось, что администрация Байдена одобрила продажу Израилю 25 самолетов F-35 и авиационных двигателей, а также отправку 1,8 тысячи неуправляемых бомб МК84 и 500 неуправляемых бомб МК82, даже не уведомив Конгресс об этом. Сенатор Ван Холлен обратил внимание на эту передачу. С другой стороны, 37 членов Конгресса США от Демократической партии подписали письмо, в котором потребовали от администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю. "В свете недавнего нападения на гуманитарных работников и усугубляющегося гуманитарного кризиса считаем неоправданным одобрение этих поставок оружия", - говорится в письме.

Среди тех, кто подписал письмо, была и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). Много лет возглавлявшая там демократов Пелоси известна своей ролью в сотрудничестве двух партий в сфере оказания безоговорочной поддержки Израилю. И то, что Пелоси, будучи одним из давних друзей Израиля в Вашингтоне, подписала письмо с требованием прекратить поставки оружия Тель-Авиву, весьма примечательно. К тому же Пелоси, которая является депутатом палаты представителей с 1987 года, также относится к ближайшим соратникам Байдена.

Несмотря на реакцию самых высокопоставленных демократов и сенаторов, администрация Байдена настаивает на продолжении поставок оружия Израилю, что весьма показательно. Представитель Белого дома Джон Кирби (John Kirby) в эфире телепередачи заявил, что власти Соединенных Штатах расследовали нападение Израиля на WCK, но не пришли к какому-либо выводу. В чем Кирби был категоричен, так это в том, что поток оружия в Израиль продолжится. Израилю лишь необходимо внести изменения в форму проведения операций, заметил Кирби. При этом он не смог сказать, какой была бы позиция администрации Байдена в случае таких изменений.

Учитывая последние события, можно сказать, что Нетаньяху, загнанный в угол внутри страны, хочет расширить войну и втянуть в нее Байдена. А Байден, готовящийся к ноябрьским выборам, своими расплывчатыми заявлениями, которые не находят никакого отклика у Нетаньяху, просто пытается выиграть время.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713172620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии
- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении
- Первый вице-премьер Роман Скляр: Петропавловск обеспечен водой
- Ох рано встает охрана
- Успешный опыт столичного проекта "Joltap" по трудоустройству граждан распространят в других регионах РК
- Поставки продуктов питания в пострадавшие от паводков регионы РК осуществляются без перебоев
- Казахстан и Финляндия намерены укреплять сотрудничество в сфере науки и образования
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,75%
- Откуда взялся Куандык Бишимбаев?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  