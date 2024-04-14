Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...

12:17 15.04.2024

Yeni Safak

Турция



На байденовском фронте без перемен...

Yeni Safak: Израиль будет получать оружие от США, несмотря на гибель волонтеров



Израиль заверил США в соблюдении международного права, а потом расстрелял американских волонтеров, пишет Yeni Safak. Такое лицемерие вызвало бурную реакцию в конгрессе. Но Белый дом закрыл глаза на "инцидент" и отправил Тель-Авиву еще больше оружия.



Абдулла Мурадоглу



Президент США Джо Байден под давлением многих демократов в обеих палатах Конгресса США был вынужден опубликовать 8 февраля циркуляр (Меморандум о национальной безопасности). Документ устанавливает стандарты, которые должны соблюдаться странами, получающими американские вооружения, и требует от них предоставлять Конгрессу ежегодный отчет о том, соблюдаются ли эти стандарты. В меморандуме отмечается, что страна, использующая американское оружие, должна показать, что она соблюдает международное право, и не вмешиваться или не препятствовать доставке гуманитарной помощи.



Циркуляр предусматривает предоставление страной-получателем, в частности Израилем, в течение 45 дней "письменного заверения" о готовности действовать в соответствии со стандартами. Если такие гарантии не будут предоставлены, то передача оборонной продукции прекратится и могут быть наложены другие санкции. В середине марта Израиль предоставил Госдепартаменту США письменные заверения в том, что он не нарушает положения меморандума. Разумеется, эти заверения были только на бумаге.



С тех пор в Газе ничего не изменилось. За это время Израиль убил сотни сотрудников гуманитарных организаций и тысячи невинных людей. Однако Госдеп США 1 апреля признал, что Израиль действует в соответствии с положениями данного меморандума, несмотря на наличие доказательств обратного. В тот же день Израиль в секторе Газа поразил ракетами три автомобиля базирующейся в Вашингтоне международной неправительственной организации World Central Kitchen (WCK), которая занимается предоставлением продовольственной помощи. В результате инцидента погибло семеро волонтеров. В то время как Нетаньяху отстаивает ложь о том, что машины WCK не были атакованы преднамеренно, администрация Байдена вновь предпочла спрятать голову в песок.



Семнадцать сенаторов-демократов заявили Госдепу, что его заверения о соблюдении Израилем февральского меморандума неубедительны и не вызывают доверия. Сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) отметил: "Позиция Госдепартамента является издевательством над законодательством США... Утверждать, что Израиль не нарушает международное право и не вмешивается в американскую гуманитарную помощь, абсурдно". Сенатор Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen), выступая после нападения на WCK, призвал Байдена проводить политику, которая будет сдерживать Израиль. Отметив, что Израилю больше не следует отправлять оружие, Холлен сказал: "Что ж это получается? Президент в течение нескольких месяцев выдвигал требования к правительству Нетаньяху, оно эти требования проигнорировало, а мы отправили Израилю еще 2000-фунтовых бомб".



Недавно выяснилось, что администрация Байдена одобрила продажу Израилю 25 самолетов F-35 и авиационных двигателей, а также отправку 1,8 тысячи неуправляемых бомб МК84 и 500 неуправляемых бомб МК82, даже не уведомив Конгресс об этом. Сенатор Ван Холлен обратил внимание на эту передачу. С другой стороны, 37 членов Конгресса США от Демократической партии подписали письмо, в котором потребовали от администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю. "В свете недавнего нападения на гуманитарных работников и усугубляющегося гуманитарного кризиса считаем неоправданным одобрение этих поставок оружия", - говорится в письме.



Среди тех, кто подписал письмо, была и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi). Много лет возглавлявшая там демократов Пелоси известна своей ролью в сотрудничестве двух партий в сфере оказания безоговорочной поддержки Израилю. И то, что Пелоси, будучи одним из давних друзей Израиля в Вашингтоне, подписала письмо с требованием прекратить поставки оружия Тель-Авиву, весьма примечательно. К тому же Пелоси, которая является депутатом палаты представителей с 1987 года, также относится к ближайшим соратникам Байдена.



Несмотря на реакцию самых высокопоставленных демократов и сенаторов, администрация Байдена настаивает на продолжении поставок оружия Израилю, что весьма показательно. Представитель Белого дома Джон Кирби (John Kirby) в эфире телепередачи заявил, что власти Соединенных Штатах расследовали нападение Израиля на WCK, но не пришли к какому-либо выводу. В чем Кирби был категоричен, так это в том, что поток оружия в Израиль продолжится. Израилю лишь необходимо внести изменения в форму проведения операций, заметил Кирби. При этом он не смог сказать, какой была бы позиция администрации Байдена в случае таких изменений.



Учитывая последние события, можно сказать, что Нетаньяху, загнанный в угол внутри страны, хочет расширить войну и втянуть в нее Байдена. А Байден, готовящийся к ноябрьским выборам, своими расплывчатыми заявлениями, которые не находят никакого отклика у Нетаньяху, просто пытается выиграть время.