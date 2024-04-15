Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК

13:00 15.04.2024

15.04.2024 | Алексей БЕЛОВ



Международный олимпийский комитет фактически легитимизировал преступления гитлеризма еще в 1936 году



Российские пранкеры Вован и Лексус, в миру Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, решили не оставлять в покое высшее руководство Международного олимпийского комитета, по-прежнему пытающееся сорвать проведение в России спортивных Всемирных игр дружбы и Игр стран БРИКС, называя их политически мотивированными и оттого чуждыми духу истинного олимпизма.



На этот раз Алексей Столяров загримировался под африканского политика и провел рабочую встречу в формате видеоконференции с главой МОК Томасом Бахом и вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.



Во время разговора, в ходе которого Бах и Схинас всячески пытались убедить "чернокожего лидера одной из стран центральной Африки" ни в коем случае не посылать спортивную делегацию в Россию, переодетый Лексус предложил им вознести совместную молитву во исполнение желаний представителей Запада. "Молитву", надо сказать, весьма своеобразную.



"Я обращаюсь к тебе, Боже, чтобы помочь мне! Помоги мне принять правильное решение! Святые Вован и Лексус, помогите мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы", – послушно повторили спортивные чиновники вслед раз российским паникером.



Если вы подумали, что дальше речь пойдет о глупости Баха и прочих прихлебал от спорта, послушно выполняющих западный заказ на антироссийские санкции, то нет. Тут важнее другое – то, что глава МОК и вице-президент Еврокомиссии (заместитель Урсулы фон дер Ляйен, на минуточку) готовы опуститься до максимального абсурда в виде подобного "молебна" лишь бы, извините, нагадить России. Здесь уже стоит говорить не о банальном заказе, а совершенно природной русофобии спортивных чиновников и политиков, представляющих страны коллективного Запада



Да-да, именно о русофобии, а не просто протесте против авторитаризма и нарушения международного права, как они говорят. Русофобии, достигшей уже поистине вершин самого Олимпа.



На минувшей неделе в итальянском Неаполе прошел митинг протеста против милитаризма НАТО и попыток правительства Италии втянуть итальянцев в новую Большую войну. Но кроме антинатовских плакатов протестующие несли транспаранты, осуждающие геноцид палестинцев, проводимый прямо сейчас руководством Израиля.



Как позже рассказал мне итальянский издатель, политолог и журналист Сандро Тети, с которым я имел счастье познакомиться буквально на днях, в итальянском обществе очень сильно возмущение двойными стандартами, с которыми подходят в Европе к участию или не участию тех или иных государств в предстоящих этим летом Олимпийских играх в Париже.



"Почему Россия и Белоруссия подвергаются остракизму со стороны МОК за якобы имеющие место военные преступления на Украине (при этом никаких подтвержденных фактов этих "преступлений" никто представить не может), а, скажем, спортсменов из Израиля, чья армия уже убила более 12 тысяч палестинских детей, ждут во Франции с распростертыми объятиями?" – такие вопросы, по словам Тети, все чаще задаются в Италии.



Кстати, о погибших в Газе детях. Это не мои фантазии, а официальные данные Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), согласно которым в период с 2019 по 2022 год во всем мире было убито в общей сложности 12 193 ребенка, а в период с октября 2023 по февраль 2024 года в секторе Газа было убито 12 300 детей.



Эта трагическая статистика упрямо доказывает, что в решении МОК публично унизить Россию, Белоруссию и представляющих наши страны спортсменов нет ничего от пресловутого духа олимпизма, зато полным-полно той самой "олимпийский русофобии".



При этом это далеко не первый случай в истории, когда политика напрямую влияла на решения МОК.



Достаточно вспомнить печаль известную Олимпиаду в Германии 1936 года. Олимпиаду в Третьем рейхе, организованную не Гитлером, как многие привыкли думать, а самим Международным олимпийским комитетом.



А ведь к августу 1936 года – Игры прошли в Берлине с 1 по 16 августа – в Третьем рейхе уже успели запретить Компартию (1933 год), расстрелять или отправить в тюрьмы и лагеря более половины немецких коммунистов, распустить парламент страны рейхстаг (1933 год), выйти из Версальского договора (1933 год) и начать бурными темпами строить новую армию и накачивать ВПК, осуществить массовые убийства членов Штурмовых отрядов СА (1934 год), в ходе которых погибло множество ни в чем не повинных людей, не имевших к СА никакого отношения, открыть первые концлагеря, например Дахау, основанный 20 марта 1933 года, и перепоручить управление ими специально созданной в 1934 году Инспекции концентрационных лагерей, и много чего еще.



Да, до печально известного еврейского погрома 9 ноября 1938 года, оставшегося в истории под названием "Хрустальная ночь", было еще два года, равно как и до аншлюса с Австрией и аннексии Судет, три года до оккупации Чехословакии и начала Второй мировой. Но тогдашние чиновники МОК, равно как и политики всех западных стран, не могли не понимать, что из себя представляет нацистская Германия уже в 1936 году.



И что, это как-то остановило их от проведения XI летних Олимпийских игр? Разумеется, нет. Перефразируя знаменитую цитату из фильма "Берегись автомобиля", так и хочется сказать, что "эта Олимпиада – у того, у кого надо Олимпиада".



Тот же подход, что и 88 лет тому назад, МОК демонстрирует и сегодня, показательно наказывая русских за мнимые "преступления" и не замечая преступлений реальных, творимых украинским и израильским режимами.



В 1936 году Международный олимпийский комитет фактически легитимировал нацизм и его преступления как уже к тому времени состоявшиеся, так и на тот момент еще будущие. Сегодня же МОК выдает индульгенцию Израилю и Украине, больше похожую на лицензию на убийство русских и палестинцев и ничуть не стесняется такой своей позиции. Более того, с "праведным гневом" пытается обвинить нас в политизации спорта. Вот уж истинно – громче всех кричит "держи вора!" сам вор.



Кстати, после суда на нацизмом в 1946 году МОК принес публичные извинения за неразборчивость. Но, судя по всему, выводов не сделал. А главное, так и не смог преодолеть эту врожденную в западный менталитет черту делить людей на сорта: тех, кто при любых обстоятельства остается своим, и тех, кого до поры до времени просто терпят, чужаков-унтерменшей, чья жизнь значения не имеет и совершенно точно не является поводом замечать направленные против нее преступления.