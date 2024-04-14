"Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.

13:59 15.04.2024

"Казатомпром" расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении



АО "НАК "Казатомпром" объявляет, что его дочернее предприятие – АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ) – успешно получило лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Каражал в области Абай.



Реализация данного проекта позволит атомному холдингу обеспечить действующее производство собственной минерально-сырьевой базой, повысить экономическую эффективность и расширить регионы присутствия. Для оценки и подтверждения запасов редких металлов (тантал, ниобий, бериллий) планируется проведение геологоразведочных работ.



"Редкие и редкоземельные металлы, а также их соединения играют критическую роль в широком спектре экономических секторов – от авиации и космической техники до медицины и электроники. Данные металлы являются критически важными материалами, которые определяют современный мир. Мы гордимся объявить, что "Казатомпром" продолжает свое стратегическое развитие в этом направлении. Открытие и разработка новых месторождений укрепят нашу позицию на мировом рынке и способствуют созданию новых рабочих мест. В 2023 году компания в лице УМЗ получила лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении Верхний Иргиз в Актюбинской области", – прокомментировал Меиржан Юсупов, председатель правления АО "НАК "Казатомпром".



УМЗ является уникальным и одним из крупнейших в мире предприятий, имеющих полный производственный цикл от переработки тантала, ниобия и бериллия до выпуска готовых изделий высокого качества. На сегодняшний день завод занимает второе место в мире по производству бериллиевой продукции и четвертое место по производству танталовой продукции.



Данная деятельность осуществляется в рамках программы научно-технологического развития АО "НАК "Казатомпром" в области РМ и РЗМ на 2022-2029 годы, разработанной в целях создания новых видов продукции, совершенствования технологий попутного извлечения полезных ценных компонентов на предприятиях и организации наукоемких производств.



Айсулу Омарова