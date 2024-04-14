ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы

14:26 15.04.2024

Президент снял с поста мэра Гиссара и назначил нового главу Антимонопольной службы



Эмомали Рахмон произвел новые перестановки



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 15 апреля, своим указом снял с поста председателя Гиссара Косима Рохбара, сообщает пресс-служба президента РТ.



Напомним, он занимал эту должность с 2022 года: тогда в январе экс-председатель Комитета местного развития Косим Рахбар был назначен исполняющим обязанности главы города Гиссар.



Где теперь он будет работать - пока неизвестно.



И.о. мэра этого города назначен Джаббор Носирзода - теперь уже бывший первый замминистра сельского хозяйства страны.



Кроме того, сегодня был подписан указ об отставке главы столичного района Шохмансур Ибрагима Билала.



Формулировка – "в связи с переходом на другую работу".



На его место временно исполняющим обязанности назначен Олимзода Сафар Махмадшо.



Также правительственным постановлением Рахмон Исломиддин Хайриддин был назначен руководителем Антимонопольной службы РТ.



Рахмонзода Зоир Файзали назначен ректором Государственного образовательного учреждения "Технологический университет Таджикистана".



Сегодня же президент подписал правительственное постановление о снятии с должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсионного обеспечения Наими Аъламхона Қодириена - его место занял Джалолзода Фирдавс Махмадмурад.