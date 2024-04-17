Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов

17:19 15.04.2024

Назначен временный глава нового управления сейсмобезопасности в Алматы



Назначен временно исполняющий обязанности руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы. Им стал Батырхан Сулейменов, сообщает Zakon.kz.



О новом назначении 15 апреля 2024 года проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.



"Распоряжением акима Ерболата Досаева на должность врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы назначен Батырхан Сулейменов".

Пресс-служба акимата Алматы



По данным ведомства, Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент".



Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году работал генеральным директором в строительной компании. С 2020 года – заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы вплоть до нынешнего назначения.



О создании нового управления стало известно 12 апреля 2024 года.



Тогда отмечалось:



"Функции аппарата акима Алматы в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения территориальной обороны города, выполнения мероприятий в сфере гражданской защиты, по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, организации работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, противодействия коррупции, религиозному экстремизму и терроризму переданы вновь созданному коммунальному государственному учреждению "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы".



Также создано Управление развития общественных пространств города Алматы.



Анастасия Московчук