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Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
18:21 15.04.2024

Результаты авиаудара ВВС Израиля по посольству Ирана в Дамаске.
Многолетний конфликт между Ираном и Израилем в этот раз не перешел в войну - стороны проверили свою готовность. России ситуативно данный конфликт выгоден, но не в долгосрочной перспективе, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.

Рынок, который "знает все", на удар Ирана по Израилю в воскресенье, 14 апреля, отреагировал слабо. Золото и нефть - почти без реакции. Цена на золото растет на 0,8% до 2379 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют сегодняшние данные торгов. При этом Brent стабильно торгуется 90,4 доллара за баррель, WTI - 85,6 доллара.

Конфликт ненадолго заморожен, если Израиль в течение недели не ответит Ирану. Все будет серьезно между ними, но не сейчас, а пока обе стороны проверили свою боеготовность. Что выяснил Иран? Пройден важный психологический рубеж - теперь прямые удары по Израилю не табу. Внутри Ирана есть патриоты, аппетиты которых на месть были удовлетворены. Проверена координация иранских военных структур, осуществлявших атаку. Военные получили ценные сведения, наблюдая за работой израильских и американских ПВО и ВВС. Иран имеет огромный и, что немаловажно, собственный арсенал ракет и дронов. Иран автономен, давно под санкциями и адаптирован к ним. Он получил время на совершенствование своего оружия. Уже может строить планы "горячей" войны, так как Иран имеет выход к границам Израиля через своих прокси в Ираке и Сирии, а исход войны решает солдат, который своим сапогом ступает на землю противника. С учетом того, что население Ирана - почти 90 млн человек, его армия численно будет превосходить любые союзнические армии противника. Иран убедился, что РФ его поддержит в Совбезе ООН, а значит, международных санкций не будет.

В чем убедился Израиль? Арабские страны и не дернулись, а Иордания так прямо стала союзником Израиля, это дорогого стоит, то есть тезис о враждебном арабском окружении Израиля исчерпал себя. Западные страны послали свои ВВС - выполнили союзнические обязательства. ВВС США уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ). ПВО Израиля оказалась в отличном состоянии. Но удары из Сирии, Ливана, Ирака, с более близкого расстояния от израильских границ, Ираном не наносились. К тому же, когда у Тегерана будет своя ядерная бомба, все союзники Израиля не будут уже столь храбрыми. Израиль силен, пока сильны США, но там все идет к гражданской войне после выборов в ноябре. Расходы Израиля оказались намного большими, чем Ирана. Тегеран запустил более 170 БПЛА, около 120 баллистических и около 30 крылатых ракет, их перехватывали Arrow и Patriot. Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах заявил, что Израиль потратил на отражение атаки Ирана около 1−1,3 млрд долларов. По его словам, затраты на атаку у Ирана в десять раз меньше.

Для России конфликт на Ближнем Востоке выгоден ситуативно, так как уменьшает помощь Запада Украине и поднимает цены на нефть. Долгосрочные минусы - "горячая" война уничтожит обе ненавидящие друг друга страны, одна из которых союзник РФ, а другая полностью поддерживает Россию по итогам Второй мировой войны. Израиль - на Западе единственная страна, которая не допускает ревизию ее итогов.

Источник - Pravda.Ru
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