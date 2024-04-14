В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?

23:41 15.04.2024

Появились сообщения о ликвидации главы украинской разведки Буданова*

В Сети появилась информация о ликвидации главы разведки Украины Буданова* под Харьковом



В украинских телеграм-каналах появилась информация о ликвидации главы украинской разведки Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Сообщения об этом появились в Сети вечером 15 апреля.



В украинских телеграм-каналах поднялась паника из-за ликвидации кого-то "очень важного" при ударе по полигону в районе Чугуева под Харьковом.



Там якобы находился глава ГУР Украины Буданов, а также другие высокопоставленные офицеры ВСУ.



Отметим, пока официального подтверждения данной информации не было.



Авторы: МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВ