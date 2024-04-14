Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине

00:01 16.04.2024

Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске



Дмитрий Зубарев



Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в Славянске, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

По его словам, в Славянске в 7:00 раздался сильный взрыв. Как сообщили подпольщики, снаряды попали в расположение ВСУ, где также находились французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам, передает РИА "Новости".



Лебедев добавил, что идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице, треть города перекрыта военными, некоторые скорые прибыли из Павлограда.



Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по санаторию "Мрия" в Одессе, где базировалась большая группа западных наемников и высокопоставленных офицеров ВСУ.