Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05

00:08 16.04.2024

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун покинет свой пост 15 мая спустя два десятилетия правления. Его сменит вице-премьер и министр финансов Лоуренс Вонг.



Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун покинет свой пост 15 мая и предложит президенту страны назначить вице-премьера и министра финансов Лоуренса Вонга своим преемником. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 апреля канцелярией премьера.



"Я оставлю свою должность премьер-министра 15 мая 2024 года, и Лоуренс Вонг будет приведен к присяге в качестве следующего премьер-министра в тот же день. Я прошу всех сингапурцев оказать Лоуренсу и его команде полную поддержку и работать с ними, чтобы создать светлое будущее для Сингапура", - написал Ли Сянь Лун в Х.



Reuters отмечает, что через несколько месяцев после передачи власти в Сингапуре должны пройти парламентские выборы. Вонг был назначен будущим премьер-министром в апреле 2022 года после того, как предыдущий преемник неожиданно ушел в отставку.



Ли Сянь Лун (72 года) - старший сын первого премьер-министра, "отца-основателя" независимой Республики Сингапур Ли Куан Ю. Занимал пост премьер-министра страны с 2004 года.