КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев

00:12 16.04.2024

15.04.2024



В Вашингтоне вызывают тревогу новейшие технологии Пекина

Владимир Скосырев



Спутников так много и они так важны человечеству, что от гонки вооружений в космосе проиграют все.

Глава космического командования США Стивен Уайтинг заявил, что Китай за последние шесть месяцев дважды предложил США переговоры по безопасности космоса. Однако он выразил тревогу по поводу быстрого освоения космических технологий Китаем и того, что он не всегда отвечает на предупреждения о возможных столкновениях на орбите. Космос наряду с климатом и искусственным интеллектом остается сферой, где возможно сотрудничество великих держав.



Как передала The South China Morning Post, Вашингтон послал еще один сигнал о готовности сотрудничать с Китаем. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разрешило ученым США исследовать образцы породы Луны, добытые китайцами. Прежде NASA держало коллег из КНР на расстоянии.



Но взаимные подозрения никуда не делись. Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Китай не показал заинтересованности в работе с Америкой. Китайское национальное космическое управление (CNSA) опровергло Бернса. Оно заявило, что КНР приветствует ученых всего мира, включая США, которые захотят изучить образцы лунного грунта, добытые китайским космическим аппаратом в 2020 году. Сюй Хунлян, представитель CNSA, сказал: "Не пойму – то ли Америка жонглирует словами, то ли она перекладывает вину на других".



Хотя этот обмен любезностями между китайцами и американцами прошел без упоминания России, ясно, что без Москвы в любых многосторонних договоренностях по космосу не обойтись. В принципе между Китаем и Россией уже существует меморандум о строительстве на Луне и ее орбите международной научной станции.



Совершенно другая проблема – не допустить размещения в космосе вооружений, особенно ядерных. Москва соблюдает договор по космосу, подписанный в 1967 году Советским Союзом, США и Британией. Впоследствии к нему присоединилось более 100 стран. Беспокойство как Москвы, так и Пекина вызывает то, что США хотят установить свое единоначалие в космосе и, возможно, разместить там лазеры и другие системы, которые смогут обезвреживать космические аппараты других стран.



Но в Пентагоне такие намерения не только отрицают, но и доказывают, что теперь вовсе не Москва, а Пекин бросает главный вызов доминированию США в космосе. Это доминирование было установлено еще в 1969 году, когда американский аппарат "Аполлон-11" совершил посадку на поверхности Луны. С тех пор, как пишет Майк Уолл, американский эксперт, превосходство США не подлежало сомнению. И вдруг выяснилось, что Америка была слишком самонадеянной. Оказывается, с 2018 года Китай более чем утроил число своих разведывательных, сторожевых спутников и спутников зондирования на орбите.



Благодаря этому, по словам генерала Уайтинга, китайцы создали сеть над Тихим океаном, которая позволяет отследить и нанести удар по любому военному объекту США или их союзника. Представитель Корпуса морской пехоты США поясняет: китайцы создали динамичную сеть, которая беспрепятственно интегрирует разведку и оружие в разных сферах, включая сушу, море, воздух, космос и киберпространство.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Китай и США – это две крупнейшие космические державы. У них огромное количество космических аппаратов на орбите. У обеих стран мощная программа создания оружия в космосе. Это оружие включает в себя не только летальные системы, которые должны разрушать спутники, но и системы воздействия на спутники, включая радиоэлектронную борьбу, ослепление сенсоров при помощи лазера и прочее. То есть Китаю и США есть о чем поговорить. Они хотят исключить ошибки и недопонимание.



Что касается структуры китайских космических сил, то это Бюро космических систем, входящее в состав сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии Китая. Конечно, Китай и США считают друг друга соперниками. Поэтому реальное сотрудничество между ними в освоении Луны маловероятно".