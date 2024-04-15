Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране

00:15 16.04.2024

15.04.2024



Токаев проверит готовность Уральска к паводкам



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Жители Казахстана возводят преграды для большой воды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Армении 15 апреля на обратном пути домой заедет в казахстанские регионы, наиболее пострадавшие от паводка. Синоптики предупредили о второй волне половодья в трех областях республики: Северо-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской. С начала разлива рек эвакуировано более 110 тыс. человек. В спасательных работах задействована армия. Правительство выплачивает пострадавшим от стихии гражданам единовременные пособия. Разрушенные дома будут отстраивать за счет государства. Папа Римский Франциск призвал свою паству молиться за Казахстан.



Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 15 апреля прибыл в Уральск для координации противопаводковых мероприятий. Здесь ожидается вторая волна паводков.



Ранее Бектенов поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники в Западно-Казахстанскую область. "Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау. Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунктов. Начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды в первую очередь усиливаем Уральск, далее – Атырау", – распорядился Олжас Бектенов. В понедельник премьер лично проверил ход работ по берегоукреплению реки Жайык (Урал) и возведению заградительных сооружений. Кроме того, Бектенов совершит облет русла реки и водохранилищ, находящихся на территории региона.



Представители местной власти Уральска настаивают на эвакуации жителей города из-за возможного наводнения, масштабы которого сегодня предсказать сложно, поскольку уровень реки Урал может превысить допустимый в 8,5 м. Большая вода идет из Ириклинского водохранилища РФ. "Сегодня уровень воды в реке Урал приблизился к 8 м", – сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Западно-Казахстанской области (ДЧС ЗКО).



В Западно-Казахстанскую область стянуты военные силы шести областей Казахстана. В Уральске задействованы 350 единиц спецтехники и около 2000 спасателей. На помощь также прибыли военнослужащие, сотрудники ДЧС и волонтеры. Школьников перевели на удаленный режим обучения. Осложняется ситуация и в соседнем Атырау. Горожане массово выезжают из города из-за страха наводнения. На месторождениях области уже подтоплены четыре нефтескважины. Критической остается ситуация в Петропавловске, где 14 апреля разлившаяся река Есиль (Ишим) затопила пригороды и ряд микрорайонов города. "К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1243 см, за сутки он вырос на 103 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды", – заявила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева. Специалисты продолжают работы по пропуску воды. Двумя днями ранее движущиеся ледовые массы снесли опоры линии электропередачи, которые питали насосную станцию. В итоге жители Петропавловска остались без света и питьевой воды. При этом первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отчитался, что в городе подключены резервные источники питания и город обеспечен питьевой водой. Это заявление вызвало возмущение горожан и заставило их выйти на стихийный митинг. Представители местной администрации признали, что воду подают пока в тестовом режиме, но в ближайшие часы она будет повсеместно.



По сообщению МЧС Казахстана, режим чрезвычайного положения местного значения сохраняется в ряде населенных пунктов девяти областей: Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской. В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 33 тыс. сотрудников МЧС, МО, МВД и Комитета национальной безопасности.



Нанесенный стихией ущерб власти Казахстана еще не подсчитывали. Государство уже приступило к экономии бюджета. К примеру, президент Касым-Жомарт Токаев отменил международный форум "Астана" 13–14 июня 2024 года. Он выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению. "Международный форум "Астана" возобновит работу в 2025 году", – сообщил Токаев. Он назвал случившиеся паводки самым крупным природным бедствием за последние 80 лет.



Между тем, как говорят эксперты, власти знали об опасности, но должных мер не принимали. Одной из причин подтоплений, по мнению эколога Тимура Елеусизова, стало зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах, то есть на берегах рек. Вторая причина – коррупция, потому как официально получить разрешение на строительство частных владений на берегу реки или водохранилища невозможно. Третья – халатность со стороны государственных органов. За время независимости в республике не проводилось масштабного озеленения и укрепления берегов рек, не строились заградительные дамбы, не прочищались каналы. По мнению Елеусизова, катастрофы можно было избежать, если бы власти вовремя прислушались к предупреждению министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, возглавлявшего ведомство до июня 2023 года. Он, в частности, говорил о том, что ряд регионов страны не готов к паводкам.



Будут ли названы виновные, или все беды спишут на коварство природы, покажет время. А пока президент Касым-Жомарт Токаев лично контролирует паводковую ситуацию в стране. 15 апреля возвращаясь из Еревана, где состоялись переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, казахстанский лидер отправится в одну из областей, по всей видимости Северо-Казахстанскую, куда брошены все силы для предотвращения очередной катастрофы.



Как отметил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, информационно-политическая повестка вокруг паводков началась с жесткой критики президента в адрес правительства и акимов (глав областей и районов), выговоров и извинений главы государства перед населением. Затем быстро переместилась в сторону беспрецедентного природного катаклизма и того, какие все молодцы. Вину помимо стихии начали традиционно валить на "Старый Казахстан" (вплоть до того, что он же якобы и критику в адрес государства инициирует). "На мой взгляд, такие действия сильно подрывают авторитет государства. Население хочет не столько наказания виновных, сколько стабилизации ситуации и возмещения ущерба, объективного расследования причин ЧП и невыполнения прежних планов и обещаний, а главное – создания эффективной противопаводковой системы", – считает политолог.



Между тем о пострадавших от наводнения в Казахстане вспомнил папа Римский Франциск. Во время общей аудиенции он просил свою паству молиться за тех, кто пострадал. "Я хочу выразить народу Казахстана свою духовную близость в это время", – сказал папа Франциск.