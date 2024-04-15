Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ

00:17 16.04.2024

15.04.2024



Байден предлагает, учитывая события на Ближнем Востоке, ускорить выделение финансирования союзникам Соединенных Штатов

Геннадий Петров



Президент США Джозеф Байден провел телефонную конференцию с лидерами фракций демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса. Глава государства призвал учесть удары Ирана по израильской территории и ускорить принятие законопроекта о помощи союзникам страны – Украине и Израилю. Уговаривать ему приходится республиканцев. Они, судя по заявлению входящего в эту партию спикера Палаты представителей Майка Джонсона, готовы помогать Израилю и не очень готовы – Украине.



Иранская атака израильской территории, как и следовало ожидать, активизировала в США споры о пакете дополнительного финансирования союзников страны. Его обсуждение в Конгрессе сейчас зашло в тупик из-за противоборства двух партий в преддверии ноябрьских выборов. Сенат, где доминируют демократы, принял законопроект о финансировании Израиля, Украины и Тайваня на сумму 95,34 млрд долл. Просто одобрить его Палата представителей, где большинство республиканцев, не хочет. Джонсон ранее заявлял, что представит альтернативный законопроект в Конгресс в первую неделю после пасхальных каникул. Первая неделя прошла. Законопроект не представлен. В воскресенье, 14 апреля, когда стали поступать новости о ночной атаке Ирана, Джонсон заявил, что попытается еще раз провести через Конгресс дополнительную финансовую помощь Израилю. Об этом он сказал в эфире Fox news. Когда ведущая поинтересовалась, будет ли эта помощь предложена отдельным законопроектом или в пакете с помощью Украине, Джонсон ответил уклончиво. Как он выразился, "мы рассматриваем варианты".



Если верить пресс-службе Белого дома, сообщившей детали телефонной конференции Байдена, а также самим участникам этого разговора, глава государства убеждал лидеров фракций, что никакие варианты рассматривать не надо: необходимо просто принять сенатский законопроект, тем более что его там поддержали и республиканцы, и демократы. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил журналистам, что участники беседы с президентом пришли к консенсусу, что помощь Израилю и Украине нужно направить как можно быстрее. Между тем не все в данном вопросе зависит от глав фракций.



Об этом напомнили представители консервативного крыла республиканцев. "Конгресс должен четко заявить: никакие действия Ирана или Израиля не должны использоваться как основание для поддержки пакета помощи Украине, которого добивается Сенат", – написал в соцсетях член Палаты представителей от Республиканской партии Уоррен Дэвидсон. В этих условиях важно, какую позицию займет Дональд Трамп. Пока он выступает за помощь Украине, но только, по его выражению, в форме займа, а не подарка. Это означает, с высокой долей вероятности, что она будет уменьшена. На Украину потратят не 61 млрд долл, как предлагает Белый дом, а менее внушительную сумму. Интересно, что республиканец, председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил в интервью NBC, что на этой неделе законопроект все-таки будет принят, несмотря на сопротивление в его партии. Возможно, это попытка принять желаемое за действительное. А может быть, удар Ирана и правда подтолкнет американских законодателей к действиям.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" отметил, что сейчас в американских СМИ четко расставлены приоритеты. "Все, что я вижу в американской печати и телевидению по вопросу о помощи иностранным государствам, сводится к тому, что на первое место надо поставить Израиль, а не Украину. При этом необходимо учесть, что для принятия решений у Конгресса осталось не так много времени. Через неделю опять предстоят каникулы, конгрессмены разъедутся по округам", – напоминает он.



Следовательно, вероятность того, что, несмотря на иранский "сигнал", с законопроектом конгрессмены могут все-таки затянуть, есть. Другое дело, что эта пауза может быть политически опасной, особенно для республиканцев. Именно в рядах сторонников этой партии много тех, кто поддерживает Израиль и не поймет, почему нужно задерживать одобрение помощи этой стране, да еще в условиях, когда она подверглась прямому удару со стороны Ирана.