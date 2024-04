Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров

00:22 16.04.2024 14.04.2024,



Запад осудил атаку Тегерана на Израиль, но попросил премьера Биньямина Нетаньяху не отвечать ударом на удар

Удары Ирана по Израилю, нанесенные в ночь на 14 апреля, завершились почти без ущерба для еврейского государства и его граждан - практически все иранские дроны и ракеты были сбиты, хотя в Тегеране и заявили об успехе операции. Тем не менее израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху все воскресенье обсуждало ответ на иранскую атаку, которая и сама была ответом на удар Израиля по консульству Исламской Республики в Сирии, в результате чего две недели назад погибли семеро высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На Западе однозначно осудили действия Тегерана и пообещали Израилю всяческую поддержку, однако при этом призвали израильское правительство к сдержанности. Со своей стороны, в МИД РФ упомянули о праве Ирана на самооборону и напомнили, что Москва "решительно осудила" удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.



По информации СМИ, в ночь на 14 апреля по Израилю было выпущено185 ударных беспилотников Shahed-238, 36 баллистических ракет и 110 ракет класса "земля-воздух". Практически все они были сбиты

Фото: Amir Cohen, Reuters



Фото: Amir Cohen, Reuters



Когда две недели назад, 1 апреля, ВВС Израиля ударили по консульству Ирана в Дамаске, уничтожив семерых высокопоставленных военных Исламской Республики, ее лидер Али Хаменеи пообещал, что "злой режим будет наказан". После этого в течение двух недель главный союзник Израиля США, которые, по сообщениям американских СМИ, не были в восторге от атаки на иранскую дипмиссию, пытались отговорить Тегеран от ответной акции, используя для этого как публичные, так и закрытые каналы. Тем не менее в ночь на 14 апреля Иран все-таки начал операцию "Исполненное обещание".



В течение пяти часов, когда по Израилю, по оценкам СМИ, было запущено 185 ударных беспилотников Shahed-238, 36 баллистических ракет и 110 ракет класса "земля-воздух", мир замер в ожидании масштабной войны в регионе.



Однако, по данным Израиля, которому отбивать атаку помогали США, Великобритания и даже Иордания, 99% ракет и дронов, выпущенных Ираном, были сбиты. При этом помощь врачей в связи с легкими ранениями или стрессом потребовалась 31 человеку, а также семилетней бедуинской девочке, по некоторым свидетельствам, серьезно пострадавшей.



В Иране, правда, представили общественности несколько иные результаты атаки. По словам командующего КСИР генерала Хосейна Салами, "операция была успешнее, чем ожидалось". В свою очередь, начальник Генштаба ВС Исламской Республики Мохаммад Багери заверил, что Тегеран "мог бы провести операцию в десять раз больше", но хотел, чтобы все выглядело лишь как "наказание" за удар Израиля по консульству в Дамаске. Военачальник отметил, что Иран достиг "всех поставленных целей", а операция "завершилась и дальше продолжаться не будет".



"Минувшей ночью наши храбрые и отважные дети из КСИР при сотрудничестве и координации со всеми оборонными и политическими ведомствами страны открыли новую страницу в истории иранской державы и преподали урок сионистскому врагу",- заявил президент страны Эбрахим Раиси, пообещав "жесткий ответ" на "любую новую авантюру" Израиля.



Местное телевидение подкрепляло слова иранских политиков и военных кадрами пожаров, которые, впрочем, не имели никакого отношения к атаке на Израиль и были идентифицированы как старые видеозаписи природных катаклизмов совсем на другом континенте.



Удар Ирана создавал прецедент, поскольку ранее Тегеран в конфликте с Израилем использовал прокси-группировки, например ливанскую "Хезболлу" или йеменских хуситов, но избегал прямых атак на еврейское государство. Тем не менее, как пояснил "Ъ" профессор университета Гранд-Вэлли (США) Абдулла аль-Ребх, даже в этой ситуации "ответные действия Ирана были не более чем символическим жестом, чтобы сохранить лицо". Он отметил, что результаты атаки "не нанесли никакого ущерба, даже незначительного" Израилю, а потому это сразу позволило предположить, что дальнейшей эскалации удастся избежать. Он напомнил, что, когда США убили генерала КСИР Касема Сулеймани в январе 2020 года, Иран также ответил символическим ударом по американской базе в Ираке.



Судя по всему, и на этот раз неконтролируемой эскалации не случится. С одной стороны, страны Запада моментально осудили атаки Ирана и заявили о поддержке Израиля, с другой - западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что союзники Израиля, увидев результаты иранского удара, принялись уговаривать Биньямина Нетаньяху воздержаться от военного ответа. По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден и представители его администрации весь день 14 апреля убеждали израильских коллег, что атака Ирана стала "крупной стратегической победой" для Израиля и не требует удара возмездия.



Эту информацию фактически подтвердил и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, заявивший, что Джо Байден вовсе не считает, будто после случившегося в ночь на 14 апреля "ситуация должна двигаться в направлении" масштабной войны в регионе. "Израиль продемонстрировал невероятную способность защитить себя - его собственное военное превосходство было весьма значительным… Президент ясно дал понять, что мы не хотим эскалации. Ближайшие часы и дни многое нам скажут",- заявил господин Кирби.



Как отметил в беседе с "Ъ" директор по Ближнему Востоку аналитического института International Crisis Group Йост Хилтерманн, призывы США к Израилю считать отраженную атаку победой не означают, что Биньямин Нетаньяху последует совету Вашингтона.



Другое дело, что если израильский премьер не примет во внимание мнение своего главного союзника, то у этого могут быть серьезные политические последствия, поскольку администрация Джо Байдена явно не хочет обострения ситуации.



Старший научный сотрудник Института стран Персидского залива в Вашингтоне Али Альфоне и вовсе считает, что Ирану было лучше не отвечать Израилю за удар по консульству в Дамаске, поскольку "Нетаньяху, несомненно, попытается использовать это как предлог для дальнейших атак против Ирана и иранских интересов".



Впрочем, The New York Times сообщила со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников, что во время телефонного разговора с премьером Израиля Джо Байден все-таки отговорил Биньямина Нетаньяху от ответного удара, хотя некоторые члены израильского правительства предлагали немедленно атаковать Исламскую Республику. Более того, по сообщениям различных СМИ, израильские чиновники рассматривали вариант удара по ядерным объектам Ирана.



По мнению израильского эксперта по безопасности на Ближнем Востоке Саймона Циписа, "Израилю было бы выгодно использовать эту эскалацию, чтобы затормозить иранскую ядерную программу, которая на протяжении последних 20 лет остается одной из самых серьезных угроз Государству Израиль".



Так или иначе, Израиль, судя по всему, решил не торопиться.



Как заявил член военного кабинета Израиля Бени Ганц, еврейское государство "построит региональную коалицию и заставит Иран заплатить цену в той форме и в то время, которое сочтет нужным". Министр обороны Йоав Галант, в свою очередь, также заявил, что "у Израиля есть возможность создать стратегический альянс против серьезной угрозы со стороны Ирана, который угрожает установить ядерные боеголовки на ракеты". Господин Галант, словно прислушавшись к заветам Джо Байдена воспринимать ночную атаку как победу, подчеркнул, что Израилю во время иранского удара "удалось добиться впечатляющих результатов".



Тем не менее инцидент пока рано считать исчерпанным. Во-первых, западные страны готовят "дипломатический ответ" Ирану, для выработки которого 14 апреля по видеосвязи собирались лидеры G7, а 16 апреля в онлайн-формате встретятся главы МИДов государств ЕС, чтобы, как заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, "способствовать деэскалации и безопасности в регионе".



Как Израиль и Иран повышали градус напряженности на Ближнем Востоке

Во-вторых, обстановку на Ближнем Востоке запланировали обсудить в Совете Безопасности ООН, где взгляды на ситуацию явно не были столь же едиными, как у стран Запада. В частности, в МИД РФ, комментируя удары Ирана, заявили со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Исламской Республики, что "данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе". На Смоленской площади напомнили, что Москва "решительно осудила" удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, и выразили "озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе".



Другими словами, к вечеру 14 апреля перерастания конфликта между Израилем и Ираном в полномасштабную войну удалось избежать, однако история, очевидно, еще будет иметь продолжение. К тому же до сих пор неясно, как иранский удар по Израилю повлияет на боевые действия в секторе Газа, где начатая ЦАХАЛом операция в ответ на нападение "Хамаса" 7 октября на Израиль продолжается до сих пор и остается главным источником нестабильности в регионе.



Алексей Забродин, Эльнар Байназаров Источник - НГ

