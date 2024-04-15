Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин

00:35 16.04.2024

15.04.2024



Поиски формы возмездия за иранские удары оставили Израиль в международном одиночестве

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (первый справа) проводит интенсивные консультации с военным кабинетом, пытаясь выработать формулу адекватного ответа Ирану.

Россия высказала обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке на фоне ирано-израильского конфликта. Несмотря на то что Тегеран, инициировавший в выходные массированный обстрел территории Израиля, заявил о нежелании углублять кризис, военный кабинет еврейского государства организовал продолжительные консультации о форме возмездия. Администрация президента США после произошедших 13 апреля ударов пыталась убедить своего ближневосточного союзника взять паузу. Она предпочла дистанцироваться от столкновений, чтобы не подставлять свой воинский контингент.



О том, что Москву тревожит ситуация на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы призываем все страны региона к сдержанности, – отметил Песков. – Дальнейшая эскалация – ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами".



Пока в Израиле военный кабинет принимал решение о формате ответа на ночные удары, с призывами к деэскалации выступили крупнейшие западные союзники еврейского государства, среди них – США, Британия, Франция и Германия. Дипломатическое давление на Израиль оказывали в то же время и страны арабского мира, восстановившие с ним полноформатные отношения.



"Мы советуем им (израильтянам. – "НГ") перевести дух, прежде чем ответить", – процитировало издание Politico одного из американских чиновников, занимающихся Ближним Востоком. "План всегда заключался в том, чтобы помочь максимально защититься и ограничить ущерб. Это было необходимо, чтобы они (израильтяне. – "НГ") не чувствовали себя вынужденными вырабатывать еще один подавляющий ответ, а мы могли бы деэскалировать ситуацию и покончить с этим", – заявил другой источник Politico, комментируя готовность Пентагона вести перехват ракет и дронов. Источники канала CBS в администрации подчеркнули, что американская сторона не намерена участвовать в акциях возмездия со стороны Израиля.



Вероятно, потому, что эта проблема тесно связана с безопасностью американского контингента, развернутого на Ближнем Востоке. Тегеран предупреждал, что может атаковать военных США в случае прямого вмешательства.



Впрочем, у наблюдателей есть уверенность в том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован в повышении ставок в конфронтации с Ираном, потому что фронт, открытый параллельно с полноформатным конфликтом в секторе Газа, смещает акценты с противоречивых инициатив правящей коалиции, чей рейтинг значительно ослаблен с 7 октября.



"Это правительство, этот премьер-министр стали реальной угрозой Израилю, – заявил лидер местной парламентской оппозиции Яир Лапид, выступая перед соратниками 15 апреля. – Они уничтожили средства сдерживания, которыми обладал Израиль. Наши враги смотрят на это правительство, чуют слабость и поднимают свои головы. Наши союзники также чуют эту слабость".



Как заявили 15 апреля источники американского канала CNN, член военного кабинета Бени Ганц настаивает на немедленной акции возмездия в отношении Ирана. По мнению министра, которого считают наиболее перспективным оппонентом действующего премьер-министра на потенциальных выборах, чем дольше еврейское государство будет откладывать свой ответ, тем ему труднее будет заручиться международной поддержкой для организации такого нападения.



Нетаньяху, однако, продемонстрировал на заседаниях военного кабинета склонность к выжидательной позиции.



О целесообразности такого отложенного варианта возмездия заявил генерал Тамир Хайман, возглавлявший до 2021 года управление разведки Генштаба еврейского государства. "Ответ Израиля придет на иранскую землю. Но на данный момент нам не следует вносить никакой ясности по этому вопросу, а следует позволить другой стороне страдать от неопределенности. Время в наших руках. Мы можем планировать и действовать разумно: успешная оборона позволяет следовать по этому пути", – отметил военачальник в своей аналитической записке для Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS).



В то же время Иран открыто дал понять, что не намерен развивать новый цикл насилия. "Иран не стремится к эскалации напряженности в регионе и подтверждает свою приверженность принципам и целям Устава ООН и международного права, но на любом этапе будет действовать более решительно, чем раньше, для сдерживания и наказания агрессора за любые незаконные и иррациональные действия в случае пересечения красных линий Ирана", – предупредил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани.



Близкий к ЦРУ аналитический центр Stratfor отметил, что список военных вариантов, которые есть у Израиля, включает в себя удары по опосредованным силам Ирана в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также уничтожение объектов инфраструктуры непосредственно на территории Исламской Республики. По его оценкам, возможности еврейского государства не ограничиваются применением авиации и дронов. Израиль потенциально способен пустить в дело баллистические ракеты "Иерихон-2" и "Иерихон-3", которые были разработаны после войны в Персидском заливе в 1990-х.



"Прямое нападение Ирана на Израиль разрушило статус-кво и правила ведения боевых действий, которые определяли теневую войну между Ираном и Израилем на протяжении двух десятилетий, увеличив вероятность нового кризиса, в рамках которого две страны снова нанесут военные удары друг по другу, – констатируют аналитики Stratfor. – До нападения Израиля на здание иранского консульства и ответных мер Ирана против Израиля оба государства с 2006 года избегали прямых ударов друг по другу и вместо этого действовали посредством доверенных лиц и посредством тайной активности, нацеливаясь друг на друга".



Американский центр считает, что нападением на консульство Израиль ясно дал понять Ирану, что готов нанести удар по иранским дипломатическим объектам и, возможно, по самому Ирану с боевыми действиями высокой интенсивности. "Иран продемонстрировал, что готов сделать то же самое", – заключают в Stratfor.