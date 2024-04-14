Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией

00:53 16.04.2024

Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции

16:19, сегодняАвтор: Asia-Plus

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Он начнет действовать с 20 апреля.

Здание МИД Таджикистана

Фото: Asia-Plus

Таджикистан вводит визовый режим в отношении граждан Турции. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в МИД Таджикистана.



В ведомстве отметили, что со ссылкой на примечание к постановлению правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2024 года, с целью реализации принципа взаимности, с 20 апреля 2024 года визовый режим будет применяться в отношении владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции.



"Граждане Турции могут получить визу Республики Таджикистан в посольствах и консульствах за рубежом", - отметили в министерстве.



Ранее решение о введении визового режима в отношении граждан Таджикистана, которые владеют обычными заграничными паспортами, приняла Турция.



Визовый режим в Турцию для граждан Таджикистана также будет веден с 20 апреля. Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 90 дней.



Указ о визовом режиме подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete и вступил в силу с момента его публикации.



Теперь граждане РТ обязаны получать визу в турецкой дипмиссии перед поездкой.