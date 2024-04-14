Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону

01:10 16.04.2024 Москва должна заставить страны Средней Азии играть по своим правилам - или отказзаться от иностранной рабочей силы



Сергей Аксенов



Теракт в "Крокус Сити Холле" сделал вопрос целесообразности массовой трудовой миграции самым обсуждаемым в стране. Логично, ведь это касается буквально каждого. Теперь другие, менее масштабные, конфликты с участием мигрантов выглядят в глазах большинства не как случайные эксцессы, а как элементы буквально борьбы цивилизаций, в финале которой будет вынесен приговор: жить России, какой мы ее знаем, дальше или нет. Многое зависит от нашей политики в отношении стран Средней Азии.



Не стали исключением минувшие выходные. Десятки молодых людей жестко выясняли отношения, в т. ч. на палках, прямо в центре Саратова - на проспекте Столыпина. "Уличная драка мигрантов… В остросюжетном экшене: крики, угрозы, летящие кулаки и вишенка на торте - „Приора", переехавшая толпу драчунов", - сообщали СМИ. Позже полиция выяснила, что некоторые участники уже имеют российское гражданство. Сотни эмоциональных комментариев под сообщениями вопиют об остроте проблемы.



"Какие это мигранты, это уже хозяева города", - написал Азамат. "Уже не просто проблема уже катастрофа! И никто из чиновников ничего не делает. Где визовые режимы после терактов? Где чистки и посадки торговцев гражданством?", - кричит "в никуда" Марина. "Но людям продолжают рассказывать о пользе мигрантов", - удивляется Петр. "У вас в Саратове мужчины-то есть вообще?" - резонно интересуется Людмила. "За это пацаны на фронте умирают?" - риторически вопрошает Георгий Коровин.



Москва тоже не отстает. На территории строящегося жилого комплекса "Метроном" на Тагильской улице две бригады из Таджикистана и Узбекистана устроили между собой массовое побоище. Бились в рукопашную, затем стали закидывать противников камнями.



Причина конфликта - не поделили пачку арматуры, не должна вводить в заблуждение. Есть арматура - есть работа, а значит и зарплата - жизненный ресурс. Дети победителей будут жить дальше, дети побежденных - возможно, нет. Все серьезно.



Причем жить здесь, в России. Такую стратегию выбирает значительное количество трудовых мигрантов с двойным гражданством.



Низкая социокультурная совместимость приводит к появлению гетто "иностранных специалистов", которые не смешиваются с местными, а напротив, стремятся навязать свои условия. А потом СМИ пишут о появлении в Балашихе подростковой этнической ОПГ. Ранее подобные "солисты" позволяли себе публично оскорблять даже власти (губернатора Самарской области).



Реакция на подобный беспредел пока слабовата, но усиливается на глазах. Сразу после теракта в "Крокусе" депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил ввести мораторий на въезд в страну трудовых мигрантов. То-то ойкнули в Душанбе, Ташкенте или Бишкеке. Цель - сразу, без промедления сломать систему завоза гастарбайтеров, не оставляя лазеек лоббистам "в интересах девелоперского и строительного сектора", игнорирующих коренных россиян и государство. Запрет - и баста.



И лишь потом, спустя время, считает Шарафиев, можно пойти на компромисс и полностью перевести миграцию на вахтовый метод. Приехали под ответственность работодателя, поработали и уехали… Добрые у нас депутаты в регионах.



А вот экономист и парламентарий Михаил Делягин построже: "Жизненно важен 10-летний мораторий на завоз мигрантов и предоставление гражданства представителям народов, имеющих собственную государственность (кроме Украины)".



Дойдет ли дело до 10-летнего моратория, пока не ясно. Радикальный подход не совсем свойственен нашим властям, обычно старающимся потрафить как можно большему числу интересантов. Но с учетом того, что новости о мигрантах все больше напоминают сводки с фронта… Стране, которая ведет масштабные боевые действия на границе Украиной и которые в ближайшее время вряд ли закончатся, заиметь еще один - внутренний фронт явно ни к чему. Оказаться между молотом и наковальней?



Скорее всего будет избрана гибридная (как все теперь) тактика переформатирования процесса трудовой миграции. Организуется системное давление на гастарбайтеров с целью поставить их в жесткие рамки. Некоторые меры уже активно обсуждаются и выглядят интересными и разумными. Самая оригинальная: взять под полный контроль российского государства все денежные переводы мигрантов на родину, обязав использовать для этого исключительно карту "Мир". На то ведь и банковский регулятор, чтобы задавать правила.



У миллионов мигрантов не будет иного выбора, как воспользоваться нашей картой. Но главное, выхода не будет у банков и властей стран Средней Азии, которые будут вынуждены принимать платежи через НСПК. Ведь доходы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии в огромной степени формируются из заработков их граждан в РФ. Так что местные власти станут заинтересованной стороной, приглядывающей за своими беспредельщиками. Заодно и откажутся исполнять санкции США против НСПК "Мир", что сильнее привяжет их к РФ.



Но для столь серьезного системного решения требуется мощная политическая воля центра, которая поставит стратегические интересы страны и общества выше сиюминутных частных интересов. Особенно важно преодолеть сопротивление диаспор, которые стали эффективным инструментом отстаивания позиции, выгодной мигрантам, в том числе с использованием элементов российского государственного механизма (например, через неформальные связи в правоохранительных органах). И даже шире - стран Средней Азии в их отношениях с Россией.



В этом смысле идея депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева о том, что деятельность диаспор в РФ по сути - содержательно, а не внешне - по форме, не так уж сильно отличается от деятельности иностранных агентов (только восточных, а не западных) не выглядит слишком большой натяжкой.



Политик забил в колокола, когда увидел внесенный недавно законопроект, дающий диаспорам, по его мнению, чрезмерные дополнительные полномочия. Так может нужен контрзакон, упраздняющий формальные структуры диаспор, землячеств?



Матвеев в последнее время системно борется с замещающей миграцией и добивается не только разгрома диаспор, как фактора внутренней политики, но и пытается прекратить практику необоснованного, а порой и криминального предоставления российского гражданства, для чего в Госдуму уже внесен нужный закон.



Если его примут, у сотен тысяч граждан Таджикистана (а они по гражданству чемпионы) начнут отбирать российские паспорта. Вряд ли это понравится Душанбе, но для РФ это способ влияния на ситуацию.



Системные меры государства уже дополняются спонтанными, но не менее эффективными мерами со стороны общества. При всей толерантности русского обывателя к представителям других народов, градус проблемы столь высок, что гостеприимство отложено до лучших времен.



У мигрантов все чаще стали возникать проблемы с арендой жилья (об этом говорили и арестованные за теракт в "Крокусе"). Местные давно отказываются сдавать жилплощадь мигрантам, а земляки - владельцы квартир, боятся закона.



Владельцы жилья, сдающие его мигрантам, могут быть привлечены к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если арендатор использовал квартиру для преступных целей, указала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.



Если вспомнить, что продавцы белого автомобиля "Рено" с черной крышей сидят в "Лефортово" вместе со "стрелками", ситуация становится яснее ясного. Мигрантов будут лишать жилья от греха подальше. Придется возвращаться домой.



Резкий переход российского общества от дружбы народов к национальному обособлению выглядит не так уж аппетитно - как вынужденная мера в наступающем "новом Средневековье". Но что делать?



Слишком толерантные россияне рискуют лишить будущего своих детей. С волками жить, по волчьи выть. Как не пытается ВЦИОМ окучивать население, утверждая, что "за последние 13−15 лет отношение россиян к мигрантам существенно улучшилось", после "Крокуса" это звучит весьма странно. Источник - СвободнаяПресса

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