Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана

01:17 16.04.2024

Певец Женисбек Пиязов стал советником главы Минвуза



Народный артист Узбекистана и Каракалпакстана Женисбек Пиязов на общественных началах будет работать советником министра высшего образования, науки и инноваций по развитию культуры и искусства. Подобный пост он занимает при директоре Агентства дошкольного образования.



