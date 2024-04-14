 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.04.2024
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22  Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17  Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ

00:15  Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12  КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08  Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01  Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
Понедельник, 15.04.2024
23:41  В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?
18:21  Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
17:36  Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:19  Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов
15:49  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
14:26  ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59  "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00  Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
12:17  Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:13  Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей
12:01  Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker
10:01  Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев
09:54  Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49  Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46  Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25  Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:22  Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова
08:20  Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков
08:17  Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан
05:52  Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов
00:54  Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:52  Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
00:50  Ни мира, ни войны, а армию не распустишь: военный бюджет США на 2025 год
00:47  Парад ракет. Ничья в пользу Ирана, - МК
00:46  Цели и средства: к чему ведет первый в истории удар Ирана по Израилю, - П.Доренко
00:42  Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:40  Миллеровский "Газпром" потерял берега - взвинтив цены простым потребителям
00:36  Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
00:30  Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
00:20  Ближневосточный конфликт в режиме контролируемой эскалации, - Михаил Сергеев
00:16  Иран ответил Израилю эффектно и неэффективно, - Г.Петров
00:15  Вашингтон расширил состав антикитайских альянсов в Азии, - В.Скосырев
00:09  Афера с алматинскими трамплинами: виновные продолжают сидеть в сенате и акимате
00:07  Чиновники поджали уши. Кого выставят из нового РосКабмина
00:00  "Атака" Ирана на Израиль - театральная постановка - депутат ГД Белик
Воскресенье, 14.04.2024
20:59  Бишкек. Скончался начальник управления госохраны генерал КирКНБ Сабаев
17:16  Побои и вымогательство: казахстанские транссекс-работницы просят спасти их от полиции
16:59  Сомалийские пираты "заработали" целый мешок с деньгами за освобождение захваченного ими судна - бангладешского Abdullah
16:46  ГКНБ Киргизии задержан вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов
15:42  Заявление МИД России в связи с атакой по территории Израиля (текст)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:29 16.04.2024

Al Khaleej
ОАЭ

Китай, Россия и "двойной ответ"
Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"

Запад столкнулся с серьезным вызовом, пишет Al Khaleej. Пока он пытается осуществить "двойное сдерживание" в отношении России и Китая, Москва и Пекин подготовили "двойной ответ", который ударит по однополярному миропорядку, уверена редакция издания.

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай - это не только подготовка к визиту Владимира Путина в Пекин по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, который, как ожидается, состоится в следующем месяце, но также и важный шаг в укреплении стратегического "партнерства без границ", объявленного в феврале 2022 года, и "двойного противодействия" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны Запада.

Глава МИД КНР Ван И предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову идею "двойного противодействия" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны США и ЕС. Другими словами, Китай и Россия выработают единую политическую позицию по отношению к западным односторонним санкциям. Это новый виток в российско-китайских отношениях, тем более что Запад, по мнению Лаврова, "грубейшим образом подрывает рыночные процессы своими практическими шагами в введении незаконных санкций в отношении целого ряда государств, среди которых Россия. Но эта же политика активно начинает применяться и в отношении Китая".

Сергей Лавров и Ван И выработали пять принципов, которыми должны руководствоваться их страны: следовать стратегическому курсу дипломатии глав государств; неизменно придерживаться нейтралитета в отношении каких-либо блоков, не вступать в конфронтацию и не нацеливаться на третьи стороны; всегда стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу в процессе сотрудничества; неизменно выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир; всегда придерживаться правильного курса в важных и принципиальных вопросах.

Их принципы противоречат подходу Запада к большинству современных глобальных кризисов. Китай и Россия бросают ему вызов, препятствуя созданию якобы справедливого и демократического мира и эскалации конфликтов.

Ван И отметил важность отношений Поднебесной с Россией, "которые необходимы для поддержания глобальной стратегической стабильности", подчеркнув, что "развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором обеих сторон, они основаны на фундаментальных интересах двух народов". Его слова согласуются с заявлением председателя КНР Си Цзиньпина: "Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов вместе с РФ углублять двусторонние связи, укреплять стратегическое сотрудничество в рамках таких многосторонних площадок, как БРИКС и ШОС. Китай также готов проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили конфликт на Украине, палестино-израильский конфликт в секторе Газа и тайваньский кризис. Дипломаты сошлись во мнении, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Они также поддерживают идею проведения мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, но с равноправным участием Москвы и Киева. Решения, принятые Советом Безопасности ООН в отношении сектора Газа, обязательны к исполнению и должны быть реализованы для достижения устойчивого прекращения огня. Дипломаты также призвали не откладывать создание независимого палестинского государства и выполнить соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций.

Итоги визита Лаврова в Пекин представляют собой качественный сдвиг в китайско-российских отношениях и подтверждают намерение обеих стран противостоять гегемонии Запада.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713220140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии
- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении
- Первый вице-премьер Роман Скляр: Петропавловск обеспечен водой
- Ох рано встает охрана
- Успешный опыт столичного проекта "Joltap" по трудоустройству граждан распространят в других регионах РК
- Поставки продуктов питания в пострадавшие от паводков регионы РК осуществляются без перебоев
- Казахстан и Финляндия намерены укреплять сотрудничество в сфере науки и образования
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,75%
- Откуда взялся Куандык Бишимбаев?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  