Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"

01:29 16.04.2024

Al Khaleej

ОАЭ



Китай, Россия и "двойной ответ"

Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"



Запад столкнулся с серьезным вызовом, пишет Al Khaleej. Пока он пытается осуществить "двойное сдерживание" в отношении России и Китая, Москва и Пекин подготовили "двойной ответ", который ударит по однополярному миропорядку, уверена редакция издания.



Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай - это не только подготовка к визиту Владимира Путина в Пекин по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, который, как ожидается, состоится в следующем месяце, но также и важный шаг в укреплении стратегического "партнерства без границ", объявленного в феврале 2022 года, и "двойного противодействия" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны Запада.



Глава МИД КНР Ван И предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову идею "двойного противодействия" в ответ на "двойное сдерживание" со стороны США и ЕС. Другими словами, Китай и Россия выработают единую политическую позицию по отношению к западным односторонним санкциям. Это новый виток в российско-китайских отношениях, тем более что Запад, по мнению Лаврова, "грубейшим образом подрывает рыночные процессы своими практическими шагами в введении незаконных санкций в отношении целого ряда государств, среди которых Россия. Но эта же политика активно начинает применяться и в отношении Китая".



Сергей Лавров и Ван И выработали пять принципов, которыми должны руководствоваться их страны: следовать стратегическому курсу дипломатии глав государств; неизменно придерживаться нейтралитета в отношении каких-либо блоков, не вступать в конфронтацию и не нацеливаться на третьи стороны; всегда стремиться к взаимной выгоде и общему выигрышу в процессе сотрудничества; неизменно выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир; всегда придерживаться правильного курса в важных и принципиальных вопросах.



Их принципы противоречат подходу Запада к большинству современных глобальных кризисов. Китай и Россия бросают ему вызов, препятствуя созданию якобы справедливого и демократического мира и эскалации конфликтов.



Ван И отметил важность отношений Поднебесной с Россией, "которые необходимы для поддержания глобальной стратегической стабильности", подчеркнув, что "развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором обеих сторон, они основаны на фундаментальных интересах двух народов". Его слова согласуются с заявлением председателя КНР Си Цзиньпина: "Китай всегда придавал большое значение развитию китайско-российских отношений и готов вместе с РФ углублять двусторонние связи, укреплять стратегическое сотрудничество в рамках таких многосторонних площадок, как БРИКС и ШОС. Китай также готов проявлять больше ответственности и объединять страны Глобального Юга, полагаясь на дух равенства, открытости, прозрачности и инклюзивности, а также содействовать изменению системы глобального управления".



Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили конфликт на Украине, палестино-израильский конфликт в секторе Газа и тайваньский кризис. Дипломаты сошлись во мнении, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Они также поддерживают идею проведения мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, но с равноправным участием Москвы и Киева. Решения, принятые Советом Безопасности ООН в отношении сектора Газа, обязательны к исполнению и должны быть реализованы для достижения устойчивого прекращения огня. Дипломаты также призвали не откладывать создание независимого палестинского государства и выполнить соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций.



Итоги визита Лаврова в Пекин представляют собой качественный сдвиг в китайско-российских отношениях и подтверждают намерение обеих стран противостоять гегемонии Запада.