Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков

08:04 16.04.2024 Китай поставил Шольца в подчиненное положение



Евгений Крутиков



Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл с трехдневным визитом в Китай. Главу немецкого государства на китайской земле встретил не равный ему по рангу и даже не официальный представитель МИД, а третьеразрядный чиновник. Перед нами не только явное нарушение дипломатического протокола, но и откровенное издевательство КНР над немецким канцлером. Что оно означает?

Вся повестка германо-китайских переговоров сугубо экономическая и очень сложная. Канцлер даже не взял с собой министра иностранных дел Анналену Бербок, но его сопровождает внушительная делегация немецких бизнесменов и менеджеров крупных компаний. Визит планировался заранее, и у него была почасовая программа, что особенно важно из-за краткосрочности пребывания германского канцлера в огромном Китае. Но с самого начала все пошло не так, а программа визита с первого же дня была сорвана.



В первый день Шольц должен был прибыть в Чунцин – мегаполис с населением более 32 млн человек, в котором расположены огромные и разноплановые заводы, среди которых и "германо-ориентированные". В Чунцине работает завод фирмы Bosch, производящий водородные двигатели.



По программе визита Шольц должен был встретиться с первым секретарем Чунцинского обкома (региональным партийным руководителем) Юань Цзяцюнем, затем побывать на заводе Bosch, поговорить с китайскими студентами почему-то на тему городского планирования и как апофеоз – завершить день прогулкой на яхте по реке Янцзы в компании немецких предпринимателей и менеджеров, работающих в Китае и с Китаем, и местных чиновников. Ничего из этого не случилось.



Началось все с того, что канцлера Германии Шольца в аэропорту Чунцина встретил даже не мэр города, а его заместитель. Да, визит Шольца не носит государственного характера, который по дипломатическому протоколу требует почетного караула, ковровой дорожки, оркестра, исполняющего гимны, и высокого статуса встречающих. Это так называемый рабочий визит с ограниченными целями переговоров, которые оговариваются заранее.



Но даже в этом случае главу крупного европейского государства должен был встречать не заммэра провинциального, хоть и очень крупного города, а как минимум заместитель министра иностранных дел. Это именно как минимум.



Китай тщательно следит за соблюдением таких формальностей. Сама философия китайского государства и китайского массового сознания основана на демонстрации множества разнообразных знаков и символов, которые людям с европейским менталитетом приходится на ходу расшифровывать. Такого рода "дипломатией символов" увлекаются во многих восточных странах – от Японии до арабского мира.



Но критичное понижение уровня и статуса встречающей стороны до мизерного – это даже не знак, а откровенная демонстрация пренебрежения.



При этом речь, видимо, идет не столько о Шольце лично, сколько о понимании китайской стороной уровня переговорного процесса. Германской стороне показали, что китайцы в экономических вопросах, по крайней мере в процессе данных переговоров – главные.



С точки зрения Пекина, Шольц приехал у Китая что-то просить. А китайская сторона ничего не просит, она просто позволяет Берлину донести свою точку зрения. Шольцу, с одной стороны, очень нужны китайские товары и инвестиции (в том числе в автопром), но, с другой, он должен маневрировать между интересами германских промышленников и общей линией Евросоюза на минимизацию "зависимости от Китая".



С китайской точки зрения все это – личные проблемы Шольца как главы ФРГ. Что и было продемонстрировано путем пренебрежения к классическому дипломатическому протоколу.



Вообще протокольная сторона визита Шольца в Китай изначально была построена так, что он как бы вынужден посещать китайских руководителей по месту их пребывания. Завтра он отправится в Шанхай – финансовую столицу КНР, где будет вести переговоры с финансовыми чиновниками Китая, а в последний день визита перелетит в Пекин, где его радушно примут председатель Си и премьер Госсовета Ли Цян. Так в Средневековье китайский император встречал иностранных послов – они постепенно проходили разные, от низшей к высшей, ступени китайской власти.



По большому счету германская сторона еще на уровне подготовки визита должна была все это увидеть, оценить и попытаться внести в протокол визита соответствующие изменения. Обычно это делается на уровне общения МИД и посольства принимающей стороны. Служба протокола обсуждает мельчайшие детали вплоть до меню, а порой и цвет обоев в резиденции, где будет жить глава государства во время визита. Бывали случаи, когда заранее дебатировался даже вид из окна.



Однако, судя по всему, необходимость данного визита в Китай для ФРГ была настолько велика, что еще на стадии подготовки немецкая дипломатия предпочла не заметить подготовленные для нее унижения.



Но и Шольц внес свою лепту в разрушение и этикета, и согласованной программы визита. Прибыв в Чунцин, как рассказывает немецкий Bild, он ограничился лишь пресс-подходом и отправился в отель, где включился в видеоконференцию с лидерами G7, а также со своими министрами: МИД – Анналеной Бербок, МВД – Нэнси Фрезер и МО – Борисом Писториусом. Речь шла о ситуации на Ближнем Востоке. Это в согласованный заранее график визита не входило и стало, таким образом, нарушением протокола.



Сорвалась и прогулка по реке Янцзы, которая, собственно говоря, и была самым важным не протокольным, а реальным событием визита Шольца в Чунцин. Именно там должны были в неформальной обстановке решаться вопросы китайских инвестиций в автопром и в работу немецких заводов в Китае.



НА ЭТУ ТЕМУ

Шольц решил посетить Китай и обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт

Злейший враг России начинает играть с Украиной против Америки

Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США



Возможно, следующие два дня пребывания немецкого канцлера в Китае пройдут уже согласно согласованному протоколу, и ему даже удастся в разговоре с Си Цзинпином поднять вопросы взаимоотношений Китая с Россией. Но все равно все эти переговоры будут проходить под давлением Китая, который умело выстроил схему, в которой Шольцу была сразу же наглядно продемонстрирована его роль подчиненной стороны и просителя.



Все это еще раз подтверждает, что дипломатический протокол, этикет и местные традиции публичного поведения – не отжившие ритуалы, а вполне действенное средство для достижения поставленных целей в международных отношениях. И Китай многократно это уже продемонстрировал.



15 апр.24 Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713243840





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты

- О "Старом" и "Новом" Казахстане

- Кадровые перестановки

- Единые требования к спортивному инвентарю утверждены в рамках ЕАЭС

- Конфликт Израиля и Ирана: почему никто не выиграет – мнение политолога

- Казатомпром расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии

- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении

