"Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков

08:09 16.04.2024 Благоустройство махаллей и улиц в Ташкенте планируется проводить по одним стандартам по опыту Сиднея (Австралия). Об этом на собрании в Юнусабадском районе сообщил хоким Шавкат Умурзаков. "Идеальные условия должны быть не только в центре, но и в отдаленных махаллях", - заявил он.



Хокимият Ташкента планирует проводить благоустройство и реконструкцию махаллей и улиц в рамках единого кода по опыту австралийского Сиднея. Об этом во время посещения махаллей 9 апреля сообщил хоким столицы Шавкат Умурзаков, передает корреспондент "Газеты.uz".



3 апреля Шавкат Умурзаков, более года работавший исполняющим обязанности хокима Ташкента, был утвержден главой городской администрации. В последующие дни он вместе с рабочей группой посетил все районы столицы. 9 апреля "Газета.uz" присутствовала на собраниях в трех районах, где градоначальник ознакомился с презентациями мероприятий по выведению ряда махаллей из "красной" категории.



Первое собрание прошло в Юнусабадском районе в махалле "Шоштепа". Хоким района Баходир Абдувалиев выступил с презентацией по улучшению инфраструктуры и облика махаллей "Шоштепа" и "Акбарабад".



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Хоким города заявил, что президент Шавкат Мирзиеев во время визита в махаллю "Кашкар" в Юнусабадском районе, ознакомившись с реконструированной и расширенной школой №5, дал поручения по благоустройству отдаленных махаллей.



"Глава государства ознакомился с условиями в школе и поручил, чтобы такие условия были не только в махалле "Кашкар", но и во всех махаллях города, в том числе отдаленных… Руководитель спросил меня, почему в центре города есть такие условия, а в отдаленной махалле таких условий нет. Он спросил, везде ли такие условия. Мне не оставалось ничего, как промолчать. Президент выделяет достаточно средств каждой махалле, а освоение и выполнение - результат пассивных действий ответственных лиц. Он сказал: "Почему? Я что, выделяю много денег одной махалле, а другой - мало? Или предоставляю разные возможности? Я же всем выделяю одинаково?Э Поэтому я обращаюсь к ответственным руководителям и активистам: мы сможем добиться результата только вместе", - заявил Шавкат Умурзаков.



"Идеальные условия, будь это благоустройство или борьба с бедностью, должны быть не только в центре города, но и в самых сложных и отдаленных махаллях", - подчеркнул он.



Хоким города отметил, что в махалле "Шоштепа", расположенной на территории 47 га, проживают свыше 5500 жителей в 17 многоэтажных домах. Она вошла в "красную" категорию, "хотя такого быть не должно".



Шавкат Умурзаков сообщил, что благоустройство улиц и махаллей должно выполняться по опыту Сиднея. "Уличные коды" в Сиднее были приняты в 2021 году. В 443-страничном документе описаны дизайн-коды и технические спецификации для улиц, инструкции и требования при их проектировании и реконструкции, для инфраструктуры (включая уличное освещение, мебель, озеленение, стрит-арт), общественных пространств, а также список материалов для строительных работ.



"Раньше под благоустройством понималось устранение проблем в 2−4 домах и все. Мы отойдем от такого подхода. Сейчас мы исходя из численности населения будем определять, сколько скамеек должно быть вокруг, к примеру, 1 или 17 домов, сколько детских площадок и где они должны быть расположены, сколько воркаут-зон, где должно быть место для отдыха пожилых людей, где амфитеатр, где должна быть аллея, где сажать деревья, то есть в этих местах должно быть орошение, сколько должно быть мусоросборочных пунктов, где поставить молочный домик, где есть незаконные постройки и так далее", - сказал глава администрации Ташкента.



Хоким отметил, что будут разработаны стандарты и нормы, которые будут применяться во всех махаллях.



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Хоким района Баходир Абдувалиев сообщил, что планируется выставить на аукцион 40 соток пустующей земли на территории колледжа "без влияния на процесс обучения учащихся". Хоким Ташкента подчеркнул, что на этой территории не планируется строить новый дом.



"Мы не будем строить дом, мы против этого. Наоборот, в прошлый раз через протест прокурора отменили строительство дома в этой махалле, где могли вырубить деревья, вернули землю в резерв хокимията. Мы будем советоваться с вами, что здесь строить. Нужно решить одну из проблем этой махалли. То есть там может быть проект для создания рабочих мест или образовательное учреждение либо пункт обслуживания. Должен быть полезный элемент", - заявил Шавкат Умурзаков.



Баходир Абдувалиев представил план реконструкции махалли, где в центре будет "точка притяжения", а также пешеходные дорожки, амфитеатр и другие объекты. Хоким столицы предложил отделить пешеходные дорожки от велодорожек и разместить зоны для велосипедистов на границе махалли, чтобы не мешать пешеходам.



По его словам, в махалле достаточно школ и детских садов, которые работают в рамках утвержденных коэффициентов.



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Хоким района также рассказал о мерах по развитию махалли "Акбарабад", которая расположена на площади 26,5 га рядом с торговым центром Mega Planet. Там проживают 3248 человек в 21 доме.



В 2024 году там планируется провести работы на 9,5 млрд сумов:



заасфальтировать 5000 кв. м внутренних дорог за 675 млн сумов;

проложить пешеходную дорожку и аллею на 600 м вдоль улицы Янги шахар за 1,2 млрд сумов;

проложить пешеходную дорожку на 600 м внутри махалли, построить детские и спортивные площадки, места отдыха, место отдыха для пожилых жителей и аллею за 4,2 млрд сумов;

отремонтировать 7200 кв. м крыши и фасада 6 домов за 2,7 млрд сумов;

построить еще один мусоросборочный пункт "Махсустранса" за 100 млн сумов;

благоустройство и озеленение 6000 кв. м за 600 млн сумов.

Работы на 2,8 млрд сумов будут выполнены за счет управляющей компании и предприятия "Махсустранс", 6,7 млрд сумов - за счет продажи пустующих и неиспользуемых объектов на аукционе.



Еще 22,5 млрд сумов (1 сотка за 65 тысяч долларов) планируется привлечь за счет продажи на аукционе трех пустующих земельных участков на 27,5 соток. 15,8 млрд сумов планируется направить на социально-экономическое развитие махалли.



"Это предварительные расчеты. По вашему поручению условия для жителей будут создаваться по типу „кодов Сиднея", поэтому число скамеек, уличного освещения и других элементов может измениться", - сказал районный хоким.



Хоким Ташкента сообщил, что разработан мастер-план с указанными мерами, а также сроками и суммами, которые будут предоставлены председателям махаллей. В свою очередь, они должны разместить эти планы в своей махалле, чтобы жители могли ознакомиться с планами развития и установить общественный контроль за его выполнением.



"Нужен общественный контроль и необходимое число различных объектов. Например, в одной из махаллей Алмазарского района „Махсустранс" заявил, что здесь достаточно двух мусоросборочных пунктов (МСП). Когда мы посчитали, выяснилось, что нужно еще два. Если этого не сделать, некоторым людям будет далеко идти до МСП, и они будут выбрасывать мусор на улице. Или же урны для мусора будут заполняться слишком быстро, из-за чего все отходы будут вываливаться на дорогу", - сказал он.



Шавкат Умурзаков также отметил важность строительства многоуровневых стоянок в рамках государственно-частного партнерства при въезде в махалли, чтобы жители не размещали свои автомобили во дворах. Там же необходимо установить станции для зарядки электромобилей, сказал он.



"Сейчас все ставят зарядки, где хотят. Но одна такая зарядка „высасывает" суточное потребление электроэнергии 20 квартир… Поэтому при установке электрозаправок необходимо учитывать мощность, чтобы не было нагрузки на энергоснабжение близлежащих домов", - отметил хоким.



Градоначальник отметил также, что при проектировании и строительстве беседок для старейшин и других объектов в махаллях "не нужно уходить в роскошь".



"Это государственные деньги. Нужно учитывать стоимость и выбрать качественную и правильную продукцию. Если вы хотите сделать лучше, чем в нашем дизайн-коде, то можете привлечь спонсоров. Мы не допустим, чтобы в одной махалле один навес сделали за 10 сумов, в другой - за 25 сумов", - заявил он.



Хоким города также поручил своей заместительнице Дурдоне Рахимовой изучить качество питания и условия в школах и детских садах. Источник - gazeta.uz

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