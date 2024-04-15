Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт

08:31 16.04.2024 15.04.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Проталкиваемый режимом Зеленского закон о мобилизации ведет к демографической катастрофе



После принятия Верховной радой Украины закона о мобилизации не осталось сомнений, что руководство страны во главе с Зеленским превратились в палачей своего народа. Если раньше война шла на истощение людских ресурсов "Незалежной", то теперь она покатилась по новому витку – на их тотальное уничтожение.



Сначала цифры – и весьма красноречивые. Согласно оценке министра обороны РФ Сергея Шойгу, приведенной в конце февраля этого года, безвозвратные потери ВСУ за время проведения СВО составили 444 тысячи военнослужащих. С тех пор это количество, безусловно. возросло.



Теперь об оценках украинской стороны. Если судить по ним, то миллион жителей республики находится на фронте или числится пропавшими без вести. Но сколько воюют, сколько исчезло, не сообщается.



По данным властей Украины, ресурсная база для мобилизации составляет 3,7 миллиона только мужчин. Видимо, расчет делался, исходя из численности страны до СВО – 41,1 миллиона человек. Но и без того он подозрительно велик.



Впрочем, никакой загадки тут нет. Мужчины 2-й и 3-й групп инвалидности и признанные ограниченно годными к воинской службе обязаны регулярно проходить повторные медосмотры. Вдруг тяжелая болезнь каким-то чудом отступит и человек будет готов встать в ряды ВСУ?



С Украины уехали в страны Европы и Россию несколько миллионов человек. Но сколько из этого количества представляет интерес для украинских военкоматов, не известно. Но в любом случае эта "лакомая" цифра. Но как этих потенциальных солдат доставить на Украину?



Мигранты призывного возраста, оказавшиеся в России, могут чувствовать себя спокойно, их киевский режим не достанет. А вот к уехавшим в Европу он протягивает свои цепкие руки. Теперь по закону о мобилизации для оформления документов в других странах украинцам надо будет предъявлять военно-учетные документы. Если их нет, надо отправляться домой. А это капкан…



Если мигрантов-призывников обложат со всех сторон, кое-кто вернется на родину. Однако основанная масса мигрантов всеми правдами и неправдами будет стремиться остаться за границей – кому охота становиться пушечным мясом? Одни будут жить нелегально, другие попытаются купить документы и так далее. Но на родину – ни ногой!



Верховная рада, одобрившая тотальное убийство своих граждан, вынуждает тех, до кого ей не добраться, расстаться с украинским гражданством. И порождает огромное количество злоупотреблений. Торговля освобождениями от армии, которая и сейчас процветает, взлетит на необозримую высоту.



За мужчинами на Украине ожесточенно охотились и раньше, теперь же гонения резко усилятся. Жена, отправившая своего мужа в магазин за хлебом, рискует его больше никогда не увидеть. По новому закону представители сильного пола должны носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию полиции, военкомов, пограничников и остальных представителей власти. Отсутствие билета становится основанием для задержания. Дальше – военкомат, фронт…



Здесь возникает нескончаемое, огромное поле для коррупционной "деятельности" уже для представителей карательных структур. С новой силой им будут давать взятки, чтобы "откосить", и с новой силой они будут их брать. Беда тем, у кого с деньгами совсем худо…



Однако не стоит думать, что закон беспощаден ко всем мужчинам призывного возраста. Освобождение от армии получат сотрудники полиции, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Национального антикоррупционного бюро, руководители органов государственной власти, госслужащие… Могут спать спокойно работники предприятий, связанных с ВСУ, их собственники.



Забавно, что Зеленский освободил от мобилизации цирковые труппы Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Кривого Рога. Они отнесены – вот уж настоящее шапито! – к представителям "критически важных видов деятельности"! Наверняка в их число войдут и артисты студии "Квартал 95", в котором недавно выступал Зеленский. Не бросит же он своих!



Конечно, смысла в повальной или тотальной – как хотите – мобилизации нет никакого. Необученные, нерешительные, напуганные люди не смогут принести пользу ВСУ, да и судьба многих окажется печальной. Да и профессиональные военные, давно лишены отдыха: многие служат уже два года без перерыва Никаких отпусков для изнуренных, издерганных солдат и офицеров ВСУ не предусмотрено.



Однако для Зеленского и его преступной компании все эти манипуляции и имитации – не что иное, как способ получения новых кредитов от Запада и возможность дальнейшего пребывания у власти. Им совершенно все равно, что они выносят ужасающий приговор всей Украине.



Население "Незалежной" сокращается с начала 90-х годов из-за высоких показателей эмиграции, низкой рождаемости и высокой смертности. По данным украинского экономиста Евгения Астахова, в 1993 году в республике проживало 52,17 миллиона человек. По последней переписи населения, в 2001 году оно составляло свыше 48 миллионов. С тех пор многое изменилось – и далеко не в лучшую для украинской статистики сторону.



Перед началом СВО население Украины составляло, как уже было сказано, 41,1 миллиона человек. Сколько сейчас, не известно. В прессе сообщалось, что количество уехавших из страны в государства Запада составляет 10 миллионов и в Россию – 5 миллионов. Если это так, то сейчас на Украине более 26 миллионов.



По сообщениям зарубежной прессы, на Украине замечены населенные пункты, где остались только женщины и старики. Один из них – село Лузановка Черкасской области. Там проживало 400 человек, 50 из них ушли на фронт, трое погибли.



В соседней Каменке было 20 тысяч жителей. В ВСУ забрили 1300 мужчин, 60 из них погибли. И там здоровых, сильных мужчин не видно. Но раздача повесток продолжается: тех, кто по возрасту и здоровью не в силах воевать, отправят рыть окопы.



После завершения конфликта на Украине может остаться 25 миллионов человек, из которых только треть будет приходиться на экономически активную часть населения. Это примерно семь-восемь миллионов человек. Так считает киевский экономист Алексей Кущ. Он отметил, что еще несколько лет назад численность экономически активного населения Украины составляла около 17 миллионов человек.



"Здоровые мужчины в возрасте до 30 лет, костяк вооруженных сил большинства стран, – самое малочисленное поколение в современной истории Украины. Поэтому Киеву предстоит нащупать некий компромисс между тем как остановить безжалостный натиск России и набрать необходимое количество новобранцев, не обескровив при этом целое поколение", – пишет The New York Times.



Это пример того, как на Западе упорно отгоняют мысли о грозящей Украине демографической катастрофе. Или делают вид, что все не так плохо. Привычный фарс: властям США и Европы плевать, что будет с Украиной. Да и с Зеленским тоже. Главное, он воюет с Россией, забирает у нее людские и материальные ресурсы.



Но его время неумолимо подходит к концу. Главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер отметил, что на Зеленского "грустно смотреть": в его глазах читается откровенный страх. Он понимает, что ВСУ находятся в заведомо проигрышной позиции. Впрочем, его гораздо больше волнует собственная судьба. Источник - fondsk.ru

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