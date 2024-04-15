О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев

08:34 16.04.2024

О "Старом" и "Новом" Казахстане

Д.Ашимбаев: Последние месяцы отчетливо фиксируется наличие постоянной критической информационной волны в адрес президента Токаева и его команды. Создается впечатление, что общество недовольно политикой главы государства, но, если изучить структуру этой критики, то ситуация станет намного более понятнее



Данияр Ашимбаев, 15 апреля



Последние месяцы отчетливо фиксируется наличие постоянной критической информационной волны в адрес президента Токаева и его команды. Создается впечатление, что общество недовольно политикой главы государства, но, если изучить структуру этой критики, то ситуация станет намного более понятнее. Либералы критикуют за консерватизм, консерваторы – за либерализм, национал-полулисты – за интернационализм, интернационалисты – за национализм, клерикалы – за приверженность светским устоям, атеисты – за религиозность, евразийцы – за глобализм, глобалисты – за евразийство, то есть черные – за белое, а белые – за черное. При этом обратим внимание, что президент регулярно подчеркивает, что он проводит курс не в чьих-то интересах, а исходя из государственных, а социологические данные показывают, что поддержка президентского курса у населения оценивается в 75–85%. То есть, население Казахстана своего президента поддерживает и за радикальными альтернативами в очередь не выстраивается. Общество не хочет радикализма.



Откуда же берется этот самый "массовый критицизм"? Отметим, что он характерен и для социальных сетей, и для некоторых легальных СМИ (включая те, которые отнесены к "иноагентам"), и для множества анонимных сайтов и каналов, расплодившихся ныне в сети. Эти инструменты имеют разных владельцев, но действуют очень синхронно.



Идет тонкая игра по расколу общества. Игроки регулярно создают конфликтное поле – внутри общества, внутри государства, с соседями, причем "косят" под своих, демонстративно ругают Старый Казахстан, выдавая себя за лоялистов, но это очень грамотный ход, чтобы продвигать провокационную и деструктивную повестку.

Нужно понимать, что "Старый Казахстан" – это не коррупция и трайбализм, как пытаются представить пропагандисты. Это ценности независимости, социальной рыночной экономики, патриотизм, межнациональное согласие и общественная стабильность. Это многовекторность и евразийская интеграция. Под шумок эти ценности пытаются активно торпедировать, пытаясь выставить их чуждыми для провозглашенного Токаевым "Нового Казахстана". Надо понимать, что курс президента направлен не столько "против" старого, сколько "за" новое, то, что не удалось сделать Старому Казахстану (социальная модернизация, индустриализация, законность).

Постоянные требования репрессий в отношении чиновников, бизнесменов и политиков, откровенное обливание помоями глав соседних государств, критика сотрудничества с Россией и Китаем, создание параноидальной атмосферы в столице – вот фирменные черты этой работы.



Можно отметить, что попытки рассорить с соседями в условиях растущего сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ с одной стороны и активного развития формата C5+ с другой, кажутся очень интересными. Это явная прозападная повестка. Заметим, кстати, что "легальные" проамериканские ресурсы проводят именно такой курс. А в нашем случае это замаскировано под "политические ценности" Ак Орды.



Особо стоит отметить наличие среди публичных критиков лиц, осужденных при первом президенте за налоговые и коррупционные преступления. Понятно, что у них сейчас бурлит в крови реваншизм, но не только.



Помимо политических провокаций явно наличествует и плохо скрываемое требование передела собственности – в интересах группы уже не очень молодых бизнесменов, считающих себя "обделенными" и Старым, и Новым Казахстаном. А их компетенция намного скромнее, чем амбиции (тем более, что и среди них есть ранее осужденные лица, и не сказать, что те судебные приговоры были надуманными). Но и они порой играют в чьей-то чужой игре.



Астана, конечно, и сама порой злоупотребляет критикой предшественников и чрезмерными апелляциями к "объективным" причинам тех или иных проблем, но президент Токаев достаточно мудро этими аргументами не пользуется.

Некоторые информационные каналы договорились уже до того, что критика властей за ситуацию с паводками организована представителями "Старого Казахстана". На мой взгляд, все беды валить на "Старый Казахстан" уже просто неприлично.

Понятно, что анонимным (и скорее всего, зарубежным) провокаторам выгодно провоцировать информационное и политические конфликты, а чиновничество с удовольствием бросается тиражировать эти точки зрения, чтобы лишний раз спихнуть с себя ответственность за происходящее.



Президент Токаев на совещании 30 марта подверг резкой критике действия правительства и акимов "за халатность и непрофессионализм". Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Депутаты парламента озвучивали запросы по плохому качеству противопаводковых мероприятий. Комитет партийного контроля партии "Аманат" резко критиковал состояние дел в этой сфере. Они тоже, получается, действовали по заданию "Старого Казахстана"?