Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs

08:38 16.04.2024 Foreign Affairs

США

15 апреля 2024



FA: если Израиль ударит по Ирану, ситуация в регионе выйдет из-под контроля



Ударив по Израилю, Иран продемонстрировал свою силу и доказал, что готов идти на риски, пишет FA. Автор статьи уверен: Тегеран считает, что его сигнал восприняли, и не желает дальнейшей эскалации. Однако будущее региона теперь зависит от реакции Израиля - и уже она может повлечь серьезный конфликт.

Пожалуй, Иран и Израиль пока не закончили



13 апреля Иран начал операцию "Правдивое обещание", которая стала ответом Тегерана на израильский удар по его консульству в Сирии, нанесенный 1 апреля. Менее чем за сутки Иран выпустил по израильским военным объектам свыше 300 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Военное командование приветствовало это нападение, которое стало первой серией прямых ударов по Израилю с иранской территории. Тегеран подал весьма успешный сигнал, хотя Израиль с союзниками сбил почти все средства нападения.



Политические руководители и эксперты прекрасно понимали, что исламская республика непременно ответит на израильский удар по Дамаску, в результате которого погибло несколько высокопоставленных иранских военачальников и военнослужащих. Но пока дроны и ракеты не поднялись в воздух, было непонятно, превратит ли Тегеран опосредованный и скрытый конфликт в прямую и открытую конфронтацию. Теперь, когда Рубикон перейден, следующая глава полна неопределенностей и опасностей для Ирана, его режима и региона в целом.



Однако, когда стали известны конкретные детали иранского удара возмездия и успешного отражения атаки силами Израиля, большинство политиков и обозревателей за пределами Ближнего Востока выразили осторожный оптимизм, заявив, что дальнейшей эскалации можно избежать. Но расслабляться пока рано. Оба государства продолжают бряцать оружием, а Израиль может ответить на атаки Ирана своими новыми атаками. Две страны могут и дальше обмениваться ударами, и это приведет к разрастанию конфликта и втянет в него США. В итоге заполыхать может весь ближневосточный регион.



Армия семи



Иран уже несколько лет в ходе борьбы с Израилем стремится окружить его, как выражаются израильские стратеги, "огненным кольцом". Он поставляет оружие и предоставляет финансирование так называемой "оси сопротивления". Это объединение союзников, куда входят "Хезболла", ХАМАС, "Палестинский исламский джихад" и боевики с Западного берега. Оно также включает в свой состав Сирию, йеменских хуситов и военизированные организации Ирака. Поначалу Иран поддерживал вторую группу, видя в ней средство сдерживания Саудовской Аравии и Соединенных Штатов. Но когда в октябре началась война в секторе Газа, эти партнеры стали помогать Тегерану и в проведении операций против Израиля. Иран также развивает ядерную программу, и сейчас он как никогда близок к созданию ядерного оружия. Израильское руководство видит в этом угрозу существованию своей страны.



В качестве меры противодействия этому воюющему на несколько фронтов альянсу Израиль проводит собственную кампанию против Ирана. Он неоднократно осуществлял тайные операции на иранской земле, в том числе и против атомных объектов и ученых-ядерщиков, а также против обычных объектов и экспертов. Израиль осуществляет действия и за пределами Ирана, называя их "войной между войнами". Израильское правительство регулярно наносит удары по транспорту с иранским оружием - особенно по тому, который следует в Ливан и Сирию.



Стороны старались осуществлять свои нападения очень осторожно, не выходя за определенные рамки. Обычно за первым ударом следовал ответный удар возмездия, и это уже превратилось в некую закономерность. Но хрупкое равновесие было нарушено после 7 октября, когда ХАМАС атаковал места проживания израильтян вокруг сектора Газа. Демонстрируя солидарность с жителями Газы и намереваясь положить конец начавшейся там войне, члены иранской оси активизировали удары по Израилю и по американским объектам, пользуясь открытой и весьма решительной поддержкой Тегерана. Израиль в ответ начал наносить удары по проиранским группировкам в Ливане и Сирии, а затем и по иранским военным. С начала декабря по конец марта Израиль уничтожил более десятка командиров и советников из состава Корпуса стражей исламской революции и сил "Кудс". Кульминацией стал авианалет на иранское консульство в Дамаске, осуществленный в апреле. Тогда был убит генерал Мохаммад Реза Захеди (Mohammad Reza Zahedi), предположительно отвечавший за координацию действий "Кудс" по всему Ближнему Востоку, его заместитель и несколько членов Корпуса стражей исламской революции.



Удар Израиля по Дамаску имел серьезные последствия для Тегерана. Это был очередной крупный провал разведки, которому предшествовало множество других случаев, когда Израилю удавалось перехитрить иранцев. Иран лишился еще одного высокопоставленного командира. У иранского руководства возникли серьезные вопросы относительно того, насколько надежно оно защищено от израильских атак. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: "Нападение на наше консульство - это как нападение на нашу землю". Он и многие другие представители военно-политического руководства хором пообещали покарать Израиль.



Жизнь на грани



Ответ Ирана свидетельствует об очевидном изменении в его мышлении. На протяжении долгого времени его отношение к Израилю и США строилось на принципе, как выражались иранские руководители, "стратегического терпения". Это была долговременная концепция, предусматривавшая усиление ставленников и близких Тегерану группировок, но исключавшая прямые провокационные ответные действия. Такая стратегия строилась на уверенности в том, что созданные Ираном сети дают ему возможность демонстрировать силу без прямого и непосредственного участия [в конфликте]. Пользуясь ею, Тегеран мог причинять ущерб, отрицая при этом свою причастность.



Но сторонники жесткой линии из правящего режима, которые сегодня становятся сильнее, все чаще рассуждали о том, что такое терпение является признаком слабости. Поэтому они начали давить на правительство, призывая его повысить степень терпимости - но уже к рискам - и не отказываться от конфронтации. Такая точка зрения прослеживается в поведении и действиях Ирана на протяжении последних нескольких месяцев. В январе Иран нанес удары по целям в северном Ираке и Сирии, заявив, что эти объекты связаны с Израилем и с "Исламским государством"*. На следующий день он нанес удар по пакистанской территории, заявив, что поразил базы боевиков, которые совершали атаки против Ирана. А теперь Иран нанес удар и по Израилю. "Эпоха стратегического терпения закончилась, - написал 14 апреля в социальной сети Х высокопоставленный иранский руководитель. - Уравнение поменялось".



Тем не менее, многое говорит о том, что идти дальше иранское правительство не хочет. Атака 13 апреля была подготовлена очень тщательно, чтобы одновременно показать военную мощь и избежать ответа со стороны Израиля (а возможно, и со стороны США). Перед нанесением удара иранское руководство обменялось потоком сообщений с Вашингтоном и ближневосточными столицами, дав всем время на подготовку оборонительных систем. В своих публичных заявлениях и дипломатических посланиях на тему ударов по Израилю Иран подчеркивал, что это ограниченный и соразмерный ответ. Как сообщил Белый дом, Тегеран заявил, что будет наносить удары только по военным объектам. Когда утром после нападения немного улеглись страсти, начальник штаба иранских вооруженных сил сказал: "Наша операция завершена, и продолжать ее мы не намерены".



Но заявления - это одно, а дела - совсем другое. Иран со своим официальным заявлением, может, и посчитал ссору с Израилем завершенной, однако израильское правительство пока свое слово не сказало. Ожидая ответный удар со стороны Ирана, израильский министр иностранных дел Исраэль Кац объявил: "Если Иран нанесет удар со своей территории, Израиль ответит и атакует Иран".



Надежная оборона ослабила результаты иранского ракетного и дронового удара, и израильское руководство сообщило лишь о небольших повреждениях без погибших и об одном раненом. Тем не менее, израильтяне могут пойти дальше и продолжить свои удары.

Есть довольно веские основания считать, что они действительно это сделают. Может, Иран и совершил церемониальное действие, отомстив за удар по Дамаску и продемонстрировав военную мощь, однако ответ Тегерана показал ограниченность его наступательных возможностей, поскольку подавляющее большинство средств воздушного нападения было перехвачено. Удары Тегерана вызвали международное сочувствие к Израилю и осуждение действий персов со стороны мирового сообщества. Это привело к частичному изменению той международной атмосферы, которая преобладала несколькими днями ранее.



Если Израиль ответит и все-таки нанесет удар по иранской территории, ситуация может выйти из-под контроля. Две страны могут ввязаться в продолжительные и прямые боевые действия, которые приведут к большим потерям и еще больше дестабилизируют и без того взрывоопасный регион. Такой конфликт может очень быстро расшириться. Соединенные Штаты, вынужденные защищать Израиль, могут непосредственно ввязаться в эту драку. Союзники Ирана из числа военизированных группировок начнут действовать еще более враждебно и жестоко. Иран может еще больше сблизиться с Китаем и Россией. Разговоры западных стран об усилении санкций подтолкнут Тегеран к еще более тесному взаимодействию с Пекином и Москвой. Не сумев отразить новые атаки Израиля силами своих региональных союзников и обычным оружием, Тегеран может попытаться создать ядерное оружие, активизировав свою и без того продвинутую ядерную программу.



Есть основания надеяться, что такой эскалации можно избежать. Вашингтон с октября пытается не допустить полномасштабного регионального конфликта - и, как сообщает издание Axios, он посоветовал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху объявить успешную защиту страны от ракетного удара победой и на этом закончить. Соединенные Штаты имеют серьезные рычаги влияния на Израиль и поэтому могут настоять на своем. Но Израиль - не марионетка США, и поэтому Вашингтон не может гарантировать, что Нетаньяху будет сидеть тихо. Прежде чем наносить свой беспрецедентный удар, Тегеран провел анализ рисков и преимуществ, пользуясь такими же расчетами, что и израильский лидер. Он наверняка решил, что нужно один раз крепко ударить по Израилю, чтобы тот не пересекал красные линии (такие как атака на консульство). Израильское правительство могло прийти к аналогичному заключению.



Иранцы уже заявили о своей готовности взбираться по эскалационной лестнице, если Израиль все же нанесет ответный удар. В таком случае Израиль может атаковать снова. 13 апреля Ближний Восток не взорвался, но там вполне может начаться крупный конфликт, в котором не будет победителей.



Автор: Али Ваез (Ali Vaez) - директор иранского проекта Международной кризисной группы.

*Запрещенная в России террористическая организация. Источник - inosmi.ru

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