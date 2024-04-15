Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов

10:15 16.04.2024 Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, -

Илья Титов



Любое обсуждение очередного ближневосточного обострения, каждого нового пика вечного перебрасывания ракетами и оскорблениями сопровождается постоянной подругой нашего мятежного времени – медиаистерикой. На прошлой неделе мы писали, как после израильского авиаудара по иранскому посольству в Дамаске 1 апреля эта самая медиаистерика начала раскручиваться. Отчасти – самими персами, желавшими придать символического веса своему возмездию за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Захеди и еще 12 человек. Отчасти – израильскими лоббистами, стремившимися показать миру и Конгрессу США все безумие кровожадных персов, отчего-то решивших нанести ответный удар. А отчасти – голодной до новых переживаний публикой, которую утомили привычные драмы в Малороссии, а грозящий вспыхнуть Тайваньский пролив не дает повода для острых ощущений. "Ядерная война близко!" - вопили одни, памятуя о наличии атомного оружия у обеих сторон вопроса. "Большая бойня началась!" - заключали другие любители экстраполировать, не понимающие, что напрягаться полномасштабной войной ради достижения того, что само придет уже в скором времени, нет смысла. "Ливан начал вторжение, хакеры взломали израильскую ПВО, саудиты приняли ислам, со стороны Ирана летит ракета "Сармат", подписывайтесь и покупайте финки НКВД от кизлярских мастеров!" - привычно несли чушь хайпожоры, бессовестно пользующиеся низким уровнем ближневосточной экспертизы в нашей прессе и слабой осведомленностью публики о подлинных мотивах сторон конфликта. Во всей этой какофонии трудно было понять, что вообще происходит – а при ближайшем рассмотрении, после снятия сотен листов бесполезной информации, кочерыжка события оказалась настолько мала, что описать ее можно в паре предложений.



Итак, вечером 13 апреля пошла информация о том, что спустя почти две недели угроз персы запустили-таки свою атаку. Появились видео из городов юго-западного Ирана, южного Ирака и даже из Сирии: на этих видео с хорошо знакомым украинцам характерным жужжанием газонокосилок в черном небе арабской ночи волшебного Востока мчались "Гераньки" - вернее говоря, "Шахеды", которые, как известно, не имеют к исконно русским "Гераням" никакого отношения. Этот удивительный дрон называется "мопедом" не только за описанный выше звук, но и за низкую скорость, из-за которой его очень трудно перехватить всеми привычными средствами ПВО – год назад в попытках сбить "Герань" погиб аж целый истребитель Су-27 ВСУ. Эта низкая скорость, если говорить про технические характеристики, является плюсом, но жадные до зрелища интернет-наблюдатели остались очень недовольны: как это так – ждать развязки сюжета три часа? Пока в соцсетях цвели фейки и волны израильских ботов рассказывали про бегство из иранских городов, "Шахеды" летели медленно, а когда прилетели, ударили по израильским военным объектам, среди которых была знаменитая база "Рамон" на юге страны и расположенная чуть севернее база "Неватим". КСИР заявляет об уничтожении объектов, но трудно представить уничтожение авиабазы дронами-камикадзе – серьезного ущерба инфраструктуре они нанести не могут, а самолеты, среди которых преобладают столь желанные украинцами F-16, были заранее подняты в воздух. И в разговоре о результатах атаки следует учитывать интересные особенности взгляда с двух сторон: если для жителей Востока любая потеря – повод для мести, мученик и причина для всенародных шествий, то для западного человека, которым, что бы ни говорили, являются чужаки на восточной земле, никаких потерь не бывает в принципе. Вот и здесь ЦАХАЛ, не успели персидские "мопеды" прилететь, уже объявила, что все сбили, а что не сбили, то упало само. Словом, все по заветам покойного полковника Тымчука: потерь нет, а что попало под удар, было не нашим. Многочисленные видеозаписи попаданий и даже повторных детонаций сугубо "мирных" гражданских объектов говорят об обратном, но когда это кого-то волновало? Иордания той ночью встала на сторону Израиля, начав сбивать пролетавшие мимо иранские снаряды – погибшие от упавших обломков на иорданской земле, судя по всему, стали небольшой ценой за подтверждение колониальной лояльности метрополии. Внимания заслуживает и тихо сделанное персами в пылу всеобщей паники замечание: эта ночь стала первой за полгода, когда израильские самолеты не бомбили Газу – все отправились на перехват персидских БПЛА. На следующий день после атаки, когда стало понятно, что дело этим и ограничится, руководители израильских войск противовоздушной и противоракетной обороны щедро насыпали себе похвал, а израильские пилоты вновь вернулись к привычному делу храброй борьбы с терроризмом в лице гражданского населения Газы. И вроде бы все пошло своим чередом, и этого шоу хлопушек, поднявшего всех на уши ночью, все равно что не было, но...



Но произошедшее стало вехой. Не такой важной, как может показаться, но все же очень характерной. Самая крупная атака дронов в истории – так ее описал CNN – была проведена против Израиля, причем не от лица какой-нибудь организации-однодневки, а непосредственно от лица Ирана. Сравните это с многочисленными ударами по израильским и американским военным объектам в октябре – всегда проговаривалось, что стоят за ними какие-то региональные группировки с трудновыговариваемыми названиями – в крайнем случае в глобальной прессе их просто называли "иранскими прокси" - но уж точно не сам Иран. Последний раз Иран проворачивал близкие по масштабу действия в ответ на убийство Касема Сулеймани, но тогда удар наносился по американским силам в Ираке (кстати, говорят, что многострадальная база "Кадисия" попала под удар и 14 апреля) и был куда менее мощным.



Открытая атака на Израиль – предвестие новой нормальности, наступающей параллельно уходу американского порядка. Еврейское государство не будут сминать стальными колоннами техники или уничтожать массированными ракетными ударами, как уничтожают ту же Газу, – просто постоянное ненавязчивое, но очевидное давление с демонстрацией того, что прямые удары, какими бы неэффективными они ни были, будут продолжаться, а, стало быть, вам, уважаемые колонисты, придется привыкать к звуку газонокосилки либо же деколонизироваться и отправляться обратно по маршруту из чемодана и вокзала. Это ответ на изменение самой концепции Израиля в конце XX века.



Первые поколения поселенцев были людьми жесткими, не привыкшими слишком полагаться на помощь извне. Государство-киббуц, зубастый еж, вытянувшее – пусть и с помощью Запада – несколько полномасштабных войн против многократно превосходящего числом врага, также не брезговавшего внешней помощью, – так евреи вцепились в эту землю. Но поколения менялись, и былые победы расслабили новую поросль: Израиль превратился в витрину западного образа жизни на восточной земле. По крайней мере, такую точку зрения активно продвигали государственные пиарщики, закрывавшие глаза на периодические ракетные атаки со стороны недобитых аборигенов, на полные пыльных трущоб города, на лишенную полноценных прав огромную долю населения и на самый большой в мире концлагерь у египетской границы. Новые поколения израильтян слишком привыкли полагаться на вашингтонскую крышу, из-за чего подобные удары имеют и сакральное значение.



Атака вечером 13 апреля была проведена через сутки после просьбы не атаковать – именно просьбы, сделанной в специальном обращении, – президента США. Конечно, неправильно говорить, что не будь этой просьбы, персы воздержались бы от атаки, но уж больно своевременно все произошло.



Между тем сам удар, как бы на него ни надували щеки израильские политики и вашингтонские военные, был не так ужасен и даже в какой-то степени хирургически тонок. Факт запуска медленных "Шахедов" с территории Ирана был своего рода предупреждением заранее: если враг за три-четыре часа не подготовился, то сам хотел попасть под удар. Более того, почти все две недели, прошедшие с убийства Захеди, Иран усиленно предлагал варианты, при которых должен был свернуть готовившийся удар возмездия. Сначала этим вариантом было прекращение огня в Газе – американцы, которым это было предложено, дабы не вести напрямую переговоров с Тель-Авивом, в гневе отказались (потому что не имеют достаточного контроля над Израилем, чтобы прекратить бойню, иначе сами давно это сделали бы). Потом персы потребовали осуждения геноцида в Газе со стороны Совбеза ООН. Вопреки разошедшимся по аналитическим кругам хихонькам и хахонькам (ООН? Озабоченность Гутерриша? Свазиленд и Зимбабве?), такой шаг, предполагающий осуждение израильских действий постоянными членами Совета безопасности США, Британией и Францией, стал бы большой дипломатической победой персов на чужом поле. Поэтому на это тоже не согласились. Вопреки тому, что говорит пацанская телеграм-аналитика – вы и сами знаете все эти теории про "сохранить лицо" и про "не выставить себя слабаками" - ситуация не требовала немедленного военного ответа, но Иран все же ответил. Ответил ясно, но в меру деликатно, руководствуясь, вероятно, изложенной выше причиной – дабы ударить по израильской сакральности, да и в целом почему бы и нет?



А вот обратное сказать не получится. Я много раз писал про то, что слишком многие обстоятельства - как операции в Газе в частности, так и поведение Израиля в целом - продиктованы желанием премьера Нетаньяху, его министров и партии остаться у власти, обосновав свое право возглавлять государство. Самому Биби в контексте преклонного возраста и миллиарда судебно оформленных претензий от оппозиции банально некуда деваться из премьерского кресла – как говорил соотечественник Нетаньяху, "тут уж либо батл-рэп, либо на шею петлю". Поэтому в отношении Биби и компании все те уличные понятия про пацанскую честь более применимы.



Как раз основной целью провоцирующего на ответ удара по посольству в Дамаске (про который представители западных стран, обвиняющие Тегеран в эскалации, удобно забыли) было нарваться на ответ и убедить Запад в своей незаменимости – очень актуальное стремление в свете предполагаемого возвращения в Вашингтон Трампа, которому нынешнее израильское руководство в свое время попортило крови. Но умеренность и тонкость ответа персов вызвала странную реакцию – удар по авиабазам и отсутствие того, что даже щедрый на выдумывание вражеских зверств израильский официоз смог бы обозначить геноцидом, не тянут на эскалацию, что бы ни говорили британские премьеры и французские президенты. Страны G7, как пишет Bloomberg, на следующий же день присели на уши Нетаньяху на предмет того, чтобы израильский ответ на иранский ответ был столь же деликатен и выверен. The Jerusalem Post еще в ночь на 14 апреля писала, что Байден названивает израильскому премьеру с целью удержать того от новой волны безумств. Публика требует крови, и Нетаньяху вынужден будет ответить, так что все эти попытки отговорить, перемежаемые решительными осуждениями немотивированной агрессии Ирана, служат, скорее, цели дистанцироваться от очередных выходок Биби, ведь управы на него нет.



Самым ходовым материалом для развлечения нашей публики в последовавшие за атакой дни были подборки украинского гнева, вызванного осознанием слишком дешевой продажи самих себя. Украинцы, движимые генетической памятью предков, пожелали евреям мучений и страха. Как было сказано выше, у этого предсказания обычно не самого прозорливого народа есть перспективы сбыться. Но куда интереснее другое.



Вежливая и деликатная просьба Байдена не атаковать, ответом на которую была столь же вежливая и деликатная атака: этот праздник джентльменства, если верить заявлениям официальных лиц, готовится нарушить Израиль – единственный, кто преследует цель повышения градуса угара.



Впрочем, повышать им особо некуда: да, ракеты можно запустить по иранским ядерным объектам, да, какие-нибудь электростанции могут оказаться целью, и да, очередные террористы внезапно решат взорвать очередные митинги в персидских городах. Но на полновесные шаги типа вторжения в Ливан, отметившийся небольшим вкладом и в недавнюю ракетную атаку, не пойдут ни Нетаньяху, ни крышующие его силы на Западе. В свете попыток отговорить Тель-Авив от безрассудства и почти неизбежного его повышения будет особенно показательным контекст не просто игнорирования слов вчерашнего внешнего модератора всех процессов в регионе, но прямого саботажа, подростковой вредности и желания назло дедушке сжечь все вокруг. Голос старого модератора дрожит и ломается, новый модератор еще не пришел, да и непонятно, захотят ли лезть так глубоко в регуляцию внутрирегиональных процессов Пекин или Москва (где голос МИД Захарова изящно отшила Израиль с их требованиями солидарности). Вот и получается, что природа самоочищается и Ближний Восток приходит в свое нормальное состояние – не войны всех против всех, а излечения, естественного избавления от чужеродного элемента. Источник - zavtra.ru

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