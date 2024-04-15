Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?

12:10 16.04.2024

Повышение благосостояния граждан - одна из главных целей любого государства. Этой цели также служит экономическое объединение ЕАЭС, обеспечивая свободное перемещение товаров и услуг между его участниками. Евразийской экономической комиссией опубликован доклад об уровне жизни государств ЕАЭС. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Уровень дохода населения стран ЕАЭС



За период 2018–2022 гг. во всех странах ЕАЭС наблюдался рост ежемесячной заработной платы населения. Например, в Казахстане средняя зарплата выросла с 472 долл. в 2018 году до 673 долл. в 2022 году, а в Киргизии - с 239 долл. до 316 долл. за тот же период. По итогам 2022 года падение в темпах роста реальной заработной платы (с учетом инфляции, курса валют и других дополнительных факторов) наблюдалось только в Белоруссии.



С 2018 по 2022 год также увеличивался размер назначенных пенсий во всех странах. В Казахстане за этот период пенсии выросли меньше всего - со 150 долл. до 151 долл. Это во многом связано с уменьшением размеров пенсий (в долларах) во время пандемии.



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Борьба с бедностью и безработицей в странах ЕАЭС



В странах ЕАЭС традиционно больше всего людей за чертой бедности живут в сельской местности. С 2018 по 2022 год в Белоруссии и России наблюдалось сокращение доли населения, живущего за официальной чертой бедности.



В Казахстане за этот период их доля выросла с 4,3 до 5,2 %, а в Киргизии - с 22,4 до 33,2 %. Но Казахстан и Киргизия постепенно восстанавливают ситуацию в этом направлении после пандемии.



Уровень безработицы в странах ЕАЭС (кроме Казахстана) также снижается. В Казахстане уровень безработицы находится стабильно на уровне 4,9 % и с годами меняется лишь минимально. Меньшая доля безработных только в России и Белоруссии - по 3,9 %. Киргизии в целом удалось стабилизировать уровень безработицы, снизив ее до 4,9 %.



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На что тратит свои средства население стран ЕАЭС?



Во всех странах ЕАЭС без исключения основная часть расходов домашних хозяйств приходится на продукты питания. Больше всех на продукты питания тратят в Казахстане - 51,2 %. В Киргизии на продукты питания тратят 47,3 % доходов, в России - 32,9 %.



Остальная часть структуры расходов у стран ЕАЭС различается. Например, в Казахстане, Белоруссии и России второй статьей расходов являются транспорт и услуги ИКТ. В Киргизии и Армении после продуктов питания больше всего тратят на услуги ЖКХ - 12,7 % и 19 % соответственно.



Динамику роста благосостояния в странах ЕАЭС можно оценить как умеренно положительную. Во всех странах наблюдается рост доходов и стабилизация уровня безработицы. Пандемия нанесла серьезный урон динамике роста благосостояния и уровню жизни населения государств. Страны ЕАЭС постепенно стабилизируют свои социально-экономические показатели, и им еще предстоит вернуться к устойчивой положительной динамике.



Полную версию доклада читайте на сайте Евразийской экономической комиссии.

https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/econstat/Booklets/Booklet_Living_standards/LivingStandardsEAEU2024.pdf