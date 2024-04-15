 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.04.2024
12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31  Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт

08:09  "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06  Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04  Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27  Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22  Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17  Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ
00:15  Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12  КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08  Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01  Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
Понедельник, 15.04.2024
23:41  В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?
18:21  Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
17:36  Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:19  Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов
15:49  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
14:26  ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59  "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00  Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
12:17  Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:13  Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей
12:01  Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker
10:01  Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев
09:54  Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49  Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46  Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25  Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:22  Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова
08:20  Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков
08:17  Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан
05:52  Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов
00:54  Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:52  Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
00:50  Ни мира, ни войны, а армию не распустишь: военный бюджет США на 2025 год
00:47  Парад ракет. Ничья в пользу Ирана, - МК
00:46  Цели и средства: к чему ведет первый в истории удар Ирана по Израилю, - П.Доренко
00:42  Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:40  Миллеровский "Газпром" потерял берега - взвинтив цены простым потребителям
00:36  Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
00:30  Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
12:10 16.04.2024

Повышение благосостояния граждан - одна из главных целей любого государства. Этой цели также служит экономическое объединение ЕАЭС, обеспечивая свободное перемещение товаров и услуг между его участниками. Евразийской экономической комиссией опубликован доклад об уровне жизни государств ЕАЭС. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Уровень дохода населения стран ЕАЭС

За период 2018–2022 гг. во всех странах ЕАЭС наблюдался рост ежемесячной заработной платы населения. Например, в Казахстане средняя зарплата выросла с 472 долл. в 2018 году до 673 долл. в 2022 году, а в Киргизии - с 239 долл. до 316 долл. за тот же период. По итогам 2022 года падение в темпах роста реальной заработной платы (с учетом инфляции, курса валют и других дополнительных факторов) наблюдалось только в Белоруссии.

С 2018 по 2022 год также увеличивался размер назначенных пенсий во всех странах. В Казахстане за этот период пенсии выросли меньше всего - со 150 долл. до 151 долл. Это во многом связано с уменьшением размеров пенсий (в долларах) во время пандемии.

Читайте также: Макроэкономические итоги года для стран ЦА: обновленная аналитика от ЕАБР

Борьба с бедностью и безработицей в странах ЕАЭС

В странах ЕАЭС традиционно больше всего людей за чертой бедности живут в сельской местности. С 2018 по 2022 год в Белоруссии и России наблюдалось сокращение доли населения, живущего за официальной чертой бедности.

В Казахстане за этот период их доля выросла с 4,3 до 5,2 %, а в Киргизии - с 22,4 до 33,2 %. Но Казахстан и Киргизия постепенно восстанавливают ситуацию в этом направлении после пандемии.

Уровень безработицы в странах ЕАЭС (кроме Казахстана) также снижается. В Казахстане уровень безработицы находится стабильно на уровне 4,9 % и с годами меняется лишь минимально. Меньшая доля безработных только в России и Белоруссии - по 3,9 %. Киргизии в целом удалось стабилизировать уровень безработицы, снизив ее до 4,9 %.

Читайте также: Десять столпов инфраструктурного развития на евразийском пространстве

На что тратит свои средства население стран ЕАЭС?

Во всех странах ЕАЭС без исключения основная часть расходов домашних хозяйств приходится на продукты питания. Больше всех на продукты питания тратят в Казахстане - 51,2 %. В Киргизии на продукты питания тратят 47,3 % доходов, в России - 32,9 %.

Остальная часть структуры расходов у стран ЕАЭС различается. Например, в Казахстане, Белоруссии и России второй статьей расходов являются транспорт и услуги ИКТ. В Киргизии и Армении после продуктов питания больше всего тратят на услуги ЖКХ - 12,7 % и 19 % соответственно.

Динамику роста благосостояния в странах ЕАЭС можно оценить как умеренно положительную. Во всех странах наблюдается рост доходов и стабилизация уровня безработицы. Пандемия нанесла серьезный урон динамике роста благосостояния и уровню жизни населения государств. Страны ЕАЭС постепенно стабилизируют свои социально-экономические показатели, и им еще предстоит вернуться к устойчивой положительной динамике.

Полную версию доклада читайте на сайте Евразийской экономической комиссии.
https://eec.eaeunion.org/upload/files/dep_stat/econstat/Booklets/Booklet_Living_standards/LivingStandardsEAEU2024.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713258600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты
- О "Старом" и "Новом" Казахстане
- Кадровые перестановки
- Единые требования к спортивному инвентарю утверждены в рамках ЕАЭС
- Конфликт Израиля и Ирана: почему никто не выиграет – мнение политолога
- Казатомпром расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии
- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  