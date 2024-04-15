|12:57 Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов
12:28 В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11 Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10 Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15 Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38 Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34 О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31 Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт
08:09 "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06 Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04 Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27 Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29 Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17 Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10 Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53 Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35 Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22 Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17 Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ
00:15 Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12 КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08 Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01 Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
|23:41 В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?
18:21 Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
17:36 Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:19 Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов
15:49 Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
14:26 ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59 "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00 Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
12:17 Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:13 Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей
12:01 Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker
10:01 Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев
09:54 Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49 Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46 Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25 Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:22 Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова
08:20 Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков
08:17 Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан
05:52 Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов
00:54 Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:52 Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
00:50 Ни мира, ни войны, а армию не распустишь: военный бюджет США на 2025 год
00:47 Парад ракет. Ничья в пользу Ирана, - МК
00:46 Цели и средства: к чему ведет первый в истории удар Ирана по Израилю, - П.Доренко
00:42 Марк Рютте как первый человек Европы и "зеркало" всего Запада, - В.Трухачев
00:40 Миллеровский "Газпром" потерял берега - взвинтив цены простым потребителям
00:36 Японцы скоро поймут, что Кисида в Вашингтоне отдал их на заклание как жертвенных животных , - А.Кошкин
|В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:28 16.04.2024
В Казахстане в этом году откроются 25 новых школ, построенных на деньги, изъятые у коррупционеров. Об этом со ссылкой на Минпросвещения республики сообщает baigenews.kz.
Как передает агентство, ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования было профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены в эксплуатацию 37.
Таким образом, в регионах появилось 48 тыс. новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациях.
"Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. Так, в текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест",
- приводит агентство слова исполняющего обязанности директора департамента развития инфраструктуры Марлена Касенова.