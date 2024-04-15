В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ

12:28 16.04.2024

В Казахстане в этом году откроются 25 новых школ, построенных на деньги, изъятые у коррупционеров. Об этом со ссылкой на Минпросвещения республики сообщает baigenews.kz.



Как передает агентство, ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования было профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены в эксплуатацию 37.



Таким образом, в регионах появилось 48 тыс. новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациях.



"Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. Так, в текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест",

- приводит агентство слова исполняющего обязанности директора департамента развития инфраструктуры Марлена Касенова.