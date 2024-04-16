Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов

12:57 16.04.2024 16.04.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Шансы еврейского государства на выживание в долгосрочной перспективе обусловлены американской поддержкой



Вспышка военного противостояния Израиля и Ирана заставила многих аналитиков взвесить на весах военной судьбы шансы еврейского государства на выживание в долгосрочной перспективе. В текущей реальности страны Запада не дадут ни Ирану, ни другим противникам Израиля нанести ему сокрушительное военное поражение. Это вполне очевидно. Но что будет дальше?



Израильско-иранское противостояние – одно из наиболее острых и неразрешимых на территории Ближнего Востока. Как случилось так, что Иран, в числе первых стран признавший государство Израиль, сегодня – непримиримый враг еврейского государства, стремящегося при содействии некоторой части западного истеблишмента по большей части безуспешно объединить Ближний Восток против Исламской Республики Иран?



Отношения двух государств и их политических элит отнюдь не всегда характеризовались публично демонстрируемой враждебностью. Так, Иран признал государство Израиль 6 марта 1950 года, вторым после Турции среди мусульманских стран. Иран был в числе 11 государств, вошедших в Специальный комитет ООН по Палестине, который принимал решение по разделу территории между Израилем и Палестиной. Тегеран все же голосовал против плана, отчетливо понимая, что он приведет к военному противостоянию между палестинскими арабами и евреями. С 1948 по 1979 год, вплоть до Исламской революции, два государства были не только стратегическими партнерами, но настоящими союзниками, развивавшими военное и экономическое сотрудничество.



По тем временам это было вполне естественно.



Евреи проживали на территории Ирана с незапамятных времен и неразрешимых противоречий между двумя восточными народами не было и даже не намечалось. Евреи постоянно присутствовали в Иране со времен Кира Великого, царя империи Ахеменидов. Кир разгромил и захватил Вавилон, освободив евреев из вавилонского плена.



После того как в Ираке начались гонения на тамошнее еврейское население после раздела Палестины, шахских Иран радушно принимал беженцев из Месопотамии. В правление Мохаммеда Реза Пехлеви именно Израиль был посредником между Ираном и США.



Подобно Турции, для еврейского государства Иран был неарабской страной, дружественной Израилю, так называемым "государством периферии".



После Шестидневной войны 1967 года, военной операции Израиля против арабской коалиции в составе Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира, против Израиля было введено нефтяное эмбарго. Единственной страной, которая поставляла нефть в Израиль, оказался шахский Иран, который также обеспечивал обучение сотрудников израильских секретных служб и активно импортировал израильские товары.



За два года до Исламской революции Иран и Израиль начали работать над проектом "Цветок", в рамках которого разрабатывали ракету, которую можно было бы оснастить ядерной боеголовкой.



Проект "Цветок" был совместным военным проектом Израиля и Ирана по совместному копированию американской ракеты с деталями израильского производства, которые могли быть оснащены ядерными боеголовками. Ракета включала американское оборудование для навигации и наведения.



18 июля 1977 года заместитель военного министра Ирана генерал Хасан Туфаниан посетил Израиль, где встретился с министром иностранных дел Моше Даяном и министром обороны Эзрой Вейцманном. Они обсудили ряд совместных израильско-иранских военных проектов, в том числе Project Flower.



Этот проект был направлен на разработку противокорабельной ракеты "Габриэль" большей дальности и ее будущего варианта для запуска с подводных лодок. Обсуждались также опасения Ирана по поводу ракетных и ядерных разработок в Индии и Пакистане.



В 1978 году Иран поставил Израилю нефть на сумму 280 миллионов долларов в качестве первоначального взноса. Группа иранских экспертов начала строительство завода по сборке ракет около Сирджана на юге центральной части Ирана и ракетного полигона около Рафсанджана.



Согласно высокопоставленному источнику в израильской армии, все оборонные проекты с Ираном были мошенническими. В каждом из шести совместных проектов израильтяне планировали обмануть иранцев, предоставив им только устаревшую версию рассматриваемого оружия, в то же время используя иранские деньги для создания нового поколения для исключительного использования Израилем.



Яаков Шапиро, чиновник министерства обороны, отвечавший за координацию переговоров с Ираном с 1975 по 1978 год, вспоминает: "В Иране к нам относились как к королям. Мы вели с ними дела в потрясающих масштабах. Без связей с Ираном у нас не было бы денег на разработку оружия, которое сегодня находится на передовой линии обороны Государства Израиль".



Однако в феврале 1979 года Мохаммеда Реза Пехлеви свергли под лозунгами Исламской революции, и проект "Цветок" вскоре был закрыт. Израильские инженеры и военные вернулись на родину, туда же были переправлены чертежи ракеты.



К 1979 году Израиль был должен Ирану более миллиарда долларов за совместные проекты, в том числе и за эксплуатацию Трансизраильского нефтепровода, по которому иранская нефть поступала в европейские страны.



Впрочем, еще до Исламской революции политическая конъюнктура в регионе начала достаточно резко меняться.



Так, со смертью президента Египта Гамаля Абдель Насера, убежденного врага как Израиля, так и Ирана, отношения между Исламской Республикой и Египтом стали улучшаться. В 1975 году после подписания ирано-иракского соглашения Тегеран прекратил поддержку курдских сепаратистов на территории соседней страны. Все это существенно снизило стратегическую важность Израиля для Ирана.



Одновременно в самом Иране набрало силу исламское духовенство, опиравшееся на широкие слои крестьянства, множества новоявленных горожан и среднего класса. Духовные лидеры начали призывать к прекращению отношений с Израилем. Так, в 1971 году будущий лидер Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни сетовал на то, что "Израиль проник во все сферы жизни страны – в экономическую, военную и политическую – превратив страну в свою военную базу". В 1979 году, вернувшись из изгнания, Хомейни разорвал отношения с "сионистским образованием", а в здании, где находилось израильское посольство, был размещен офис Организации освобождения Палестины.



Несмотря на официальный разрыв отношений, некоторые связи между двумя государствами поддерживались на протяжении 1980-х годов по причине спровоцированного Западом ирано-иракского противостояния. Израильтяне сочли возможным оказать помощь Ирану, который на определенном этапе рассматривался как "меньшее зло", в борьбе с режимом Саддама Хусейна. С 1980 по 1988 год, пока длилось кровавое противостояние, Израиль обеспечивал Иран оружием (в основном в обмен на нефть), военными инструкторами, которые обучали иранских военнослужащих, косвенной поддержкой с воздуха (в ходе военной операции "Опера" израильские ВВС разрушили иракский ядерный реактор "Озирак"). В Тегеране до сих пор отрицают это.



После поражения Ирака в войне в Персидском заливе в 1991 году основными врагами страны Великих Аятолл стали США, "большой сатана", и бывший региональный союзник Израиль – "малый сатана". В 1990-е годы Иран стал главным стратегическим противником Израиля.



Несмотря на то что о ядерной угрозе со стороны Ирана впервые заявил Биньямин Нетаньяху, еще его предшественники Ицхак Рабин и Шимон Перес начали активно продвигать идею о том, что Исламская Республика представляет серьезную опасность для всего мира. Если в 1987 году Рабин называл Иран "лучшим другом Израиля", то уже через год заявил, что в Тегеране правит "мрачный и смертоносный режим".



На протяжении последующих десятилетий враждебность между Израилем и Ираном нарастала, но никогда не приводила на грань полноценной войны.



Отношения двух стран определяются не только их идеологией, сколько геополитическими интересами и конкретным раскладом сил в регионе Ближнего Востока.



На самом деле ни Тегеран, ни Западный Иерусалим не намерены развязывать полноценную войну между собой.



Иран предупредил Турцию о готовящемся обстреле территории Израиля, пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник в турецком дипломатическом ведомстве. Источник агентства также утверждает, что США передали Ирану предупреждение: его ответ должен оставаться "в определенных рамках". В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна уведомила своих соседей о предстоящем ударе за трое суток.



В ночь на 14 апреля Иран направил на военные объекты "сионистского врага" около 300 ракет, и это как раз предел возможностей израильских ПВО. Поэтому большинство ракет было сбито, однако некоторые из них, по всей видимости, достигли своих целей, причинив незначительные повреждения.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от ответного удара по Ирану после разговора с президентом США Джо Байденом, сообщила The New York Times.



Два высокопоставленных израильских чиновника рассказали изданию, что некоторые члены "военного кабинета" Нетаньяху призывали к нанесению ответного удара, однако Неистовый Биби отказался от этой идеи после телефонного разговора с Байденом. По данным Ynet, власти Израиля обсуждали возможность удара по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетную атаку.



Таким образом, ни та ни другая сторона не переходит кромку хаоса, не переступая грань опасного военного конфликта, способного обернуться противостоянием глобального уровня с перспективой перерастания в третью мировую войну.



Тем не менее в долгосрочной перспективе шансы Израиля на выживание во враждебной среде мусульманских государств отличны от нуля лишь по причине мощной поддержки не только США, но и всего коллективного Запада.



С учетом же растущего демографического дисбаланса между еврейским государством и окружающим его исламским миром (в том числе – и на территории исторической Палестины) Америка чем дальше, тем больше будет менее склонна класть на чашу геополитических весов свою военную мощь, раз за разом вытаскивая свой "непотопляемый авианосец" из перипетий очередных конфликтов с соседями. Источник - fondsk.ru

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