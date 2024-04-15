Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком

18:54 16.04.2024

Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком в ряде стран



Tекст: Ольга Иванова



Борьба с русским языком в ряде стран является глупостью, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе поездки по Костанайской области.

Токаев подчеркнул толерантность своей позиции по этому вопросу, а также напомнил, что по конституции в Казахстане государственным языком является казахский язык, русский язык используется по конституции наравне с казахским и выполняет функции официального языка, передает ТАСС.



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