О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов

Известно, что Китай входит в группу стран с очень высоким относительным уровнем задолженности. Причем этот уровень имеет тенденцию к непрерывному росту. Согласно данным Банка международных расчетов (БМР), величина долга нефинансового сектора китайской экономики в конце 2018 года составляла 257,2% ВВП. В конце третьего квартала 2022 года значение этого показателя выросло уже до 295,9%. А в конце третьего квартала 2023 года этот долг достиг 310,7% ВВП. По любым меркам это очень высокий уровень задолженности.

Для сравнения приведу данные по уровню долга нефинансового сектора на конец III квартала 2023 года по ряду других стран (% ВВП): США – 253,3; Великобритания – 231,6; Германия – 182,8; Швейцария – 298,9. Выше, чем у Китая, относительный уровень долга у Японии (399,8%); Сингапура (342,3%); Франции (318,5%). Кстати, у России показатель составил 123,8%.

По показателю абсолютной величины долга нефинансового сектора экономики Поднебесная занимает пока второе место после Соединенных Штатов, но разрыв стремительно сокращается. У Китая, по оценкам БМР, этот долг в конце III квартала 2023 г. составил 39,19 трлн долл., а у США – 40,87 трлн долл.

Долг нефинансового сектора экономики складывается из двух составляющих: 1) долг сектора домашних хозяйств; 2) долг нефинансовых корпораций. Первая составляющая – долги физических лиц, граждан. Вторая составляющая – долги компаний всех отраслей экономики за исключением финансового. Первая составляющая китайского долга как в относительном, так и абсолютном выражении на фоне других стран выглядит достаточно умеренно. А вот по долгам нефинансовых корпораций Китай оказывается "впереди планеты всей". На конец III квартала 2023 года относительный уровень таких долгов составил у Поднебесной 167,1% ВВП. А вот значения этого показателя по другими странам (% ВВП): Япония – 115,0; США – 78,4; Великобритания – 64,3; Германия – 70,8; Франция – 151,4; Российская Федерация – 79,3.

По абсолютной величине долга нефинансовых корпораций Китай уверенно многие годы держит первое место в мире. На конец III квартала 2023 года показатель Поднебесной составил 28,53 трлн долл. У США, занимающих второе место, он равнялся 21,16 трлн долл.

Для полноты картины приведу еще данные БМР по государственному долгу. По относительному уровню этого долга Китай далеко не лидер. Лидером здесь является Япония с показателем 220,8% ВВП. Уровень государственного долга по отношению к ВВП у США оценен в 112,2%. А у Китая этот показатель составил 81,2%. Впрочем, по абсолютной величине государственного долга Поднебесная находится на втором месте после США, а Япония на третьем.

Если просуммировать частный долг и государственный долг Китая, то общая величина долга Поднебесной на конец III квартала составила 391,9% ВВП, а у США суммарный долг равнялся 365,4% ВВП. Впрочем, обе страны существенно отстают от Японии, у которой суммарный долг составил 620,6% ВВП. Страна восходящего солнца является рекордсменом по этому показателю.

Но сейчас у меня разговор о Китае и его долге. Выше я приводил данные по китайскому долгу Банка международных расчетов. Аналогичные цифры можно найти также в базе данных Международного валютного фонда и Всемирного банка. А базы данных международных финансовых организаций формируются на основе официальных данных стран-членов. Но все эксперты прекрасно знают, что официальные данные Китая по долгу сильно занижены. Поэтому не полными (или заниженными) следует считать и приведенные выше цифры БМР по долгам Поднебесной.

Специалисты по Китаю хорошо знают, что значительная часть долга Поднебесной – результат деятельности так называемого "теневого банкинга", и эта часть не находит отражения в официальных данных. Это кредиты и займы, которые предоставляют физическим и юридическим лицам разные компании и организации, не являющиеся банками и не находящимися в сфере банковского надзора Народного банка Китая и других финансовых регуляторов. Долги, создаваемые в результате услуг "теневого банкинга" сопоставимы по масштабам с долгами по кредитам официального банковского сектора. Названные операции получили еще название "забалансовых" (потому что многие организации, занимающиеся "теневым банкингом", оказываются дочерними и иными ассоциированными с банками структурами, через которые банки осуществляют забалансовые кредитные операции).

В качестве примера приведу данные, опубликованные в начале 2019 года агентством Рейтер. Эксперты агентства подсчитали, что в январе указанного года в общей сложности было выдано кредитов на сумму 4,64 трлн юаней. Из них 3,23 трлн юаней – кредиты официальных банковских организаций. Кроме того, по линии "теневого банкинга" было предоставлено 1,41 трлн юаней.

"Теневым банкингом" в Китае занимаются не какие-то подпольные организации. Это могут быть страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Это могут быть даже компании нефинансового сектора, если у них по каким-то причинам образовались избыточные денежные средства. Даже правительство Китая не может точно сказать, каковы масштабы "теневого банкинга". Но китайские власти не препятствовали такой "теневой" кредитной деятельности, поскольку она помогла расшивать узкие места китайской экономики. При этом, конечно, был риск того, что получатели кредитов могли оказаться неспособными не только погашать, но даже обслуживать свои долги. Следовательно, был риск банкротств. Знали ли об этом китайские экономисты? Конечно, знали. Но с некоторых пор в Китае был установлен негласный запрет на обсуждение в СМИ серьезных проблем национальной экономики. Любой эксперт, публично вскрывающий узкие места китайской экономики, озвучивающий возможные риски считается виновным в создании "финансовой нестабильности".

Но в прошлом году "плотину прорвало". В Китае вынуждены были начать публичное обсуждение "теневого банкинга", поэтому что Поднебесная стала на себе испытывать все его "прелести". В 2023 году начались повальные банкротства компаний, прямо или косвенно связанных с сектором недвижимости: строительных, девелоперских, риэлторских.

Известное несистемное издание ZeroHedge опубликовало 1 ноября 2023 года статью Джеймса Горри (James Gorrie) The Writing’s On The Great Wall For A China Crash ("На Великой стене написано о крахе Китая"). В ней следующим образом описываются события на рынке недвижимости: "Непроданные завершенные проекты сносят. Работа над недостроенными объектами приостанавливается, а новые планы застройки не начинаются несмотря на то, что девелоперские компании имеют огромные долги по кредитам". Спрос на недвижимость в Китае за последний год упал в разы. Ситуация усугубляется тем, что цены на недвижимость падают. Строительным, девелоперским и риэлтерским компаниям, которым посчастливилось продать свои объекты, выручки не хватает для покрытия издержек, прежде всего для обслуживания и погашения долгов. И в довершение всего резко увеличились масштабы продаж недвижимости на вторичном рынке. Вот что об этом говорится в упомянутой статье ZeroHedge: "Многие богатые китайцы стараются продать свою недвижимость в Китае максимально быстро. Они отчаянно пытаются вывести свои деньги из Китая, чтобы инвестировать за рубежом, пока цены на недвижимость не упала еще больше. Они хорошо понимают траекторию развития китайской экономики и хотят выйти из нее". В статье обращается внимание на то, что чаще всего китайцы меняют свою недвижимость на материковом Китае на недвижимость в Японии: "Китайских инвесторов японская недвижимость привлекает не только своей близостью (хотя это важный фактор). Другой привлекательный фактор в том, что владение недвижимостью (или прибыльным бизнесом) в Японии помогает получить долгосрочный или даже постоянный вид на жительство. Это дает китайским инвесторам возможность легко покинуть страну, чтобы избежать грядущего краха, а также уберечься от железной руки КПК (Коммунистической партии Китая. – В. К.)"

Как видно даже из приведенных отрывков статьи, многие ожидают, что за крахом рынка недвижимости может последовать масштабный кризис всей экономики Китая.

Сейчас партийные и государственные руководители Китая ищут пути выхода из сложившейся ситуации. И предпринимают какие-то шаги, которые следует назвать полумерами, способными лишь отсрочить кризис. В частности, китайские эксперты предлагают использовать такой ресурс, как наращивание государственного долга. Выше я привел цифры, из которых следует, что если относительный уровень долга нефинансовых корпораций Китая запредельный, то уровень государственного долга пока еще умеренный (по меркам стран Запада).

И вот в четвертом квартале прошлого года центральное правительство КНР выпустило дополнительные государственные облигации на 1 триллион юаней (141 миллиард долларов) для финансирования расходов на инфраструктуру. Собранные средства будут переданы местным органам власти посредством трансфертных платежей, а центральное правительство возьмет на себя ответственность за погашение основной суммы долга и процентов. Дополнительные облигационные заимствования, одобренные ВСНП, увеличили дефицит государственного бюджета до 3,8 % ВВП. Между прочим, это рекордный за всю историю Китая бюджетный дефицит. Подоплекой решения ВСНП о дополнительном займе стало то, что местные власти, на которые до недавнего времени возлагалось основное бремя государственных заимствований исчерпали все свои возможности. Многие из них находятся в преддефолтном состоянии. А некоторые уже признали дефолт по своим долговым обязательствам. А местные власти как раз пользовались услугами "теневого банкинга", и их обязательства по "теневым" кредитам в официальную статистику государственного долга не попадали.

Нынешние расследования в Китае кроме "теневого банкинга" выявили еще один "теневой" источник финансирования частного бизнеса и местных властей – фондовые биржи. О нем раньше в СМИ не было почти никаких упоминаний. На днях на сайте The Epoch Times появилась статья Мэри Хонг "Китай закрывает биржи в связи с финансовой неплатежеспособностью". Автор ссылается на данные медиагруппы Caixin, базирующейся в Пекине и известной журналистскими расследованиями в сфере бизнеса.

Принято считать, что китайский фондовый рынок составляют три крупнейшие биржи: Шанхайская биржа – Shanghai Stock Exchange (SSE), Шэньчжэньская – Shenzhen Stock Exchange (SZSE) и Гонконгская – Hong Kong Stock Exchange (HKEK). Но, как выясняется, есть еще большое количество местных биржевых площадок, которые называют "серыми", "теневыми", "псевдофинансовыми". Они также выпадают из-под надзора и контроля со стороны центральных государственных регуляторов. И помогают на местах организовать заимствования путем размещения долговых бумаг. Согласно отчету Caixin, первые "серые" биржи были учреждены в Тяньцзине и Пекине в 2010 году. Число таких учреждений быстро увеличилось, достигнув к сегодняшнему дню восьми десятков. Примечательно, что многие "серые" биржи были инициированы государственными предприятиями, превратились, как отмечает Caixin, в "популярные платформы для торговли нестандартными финансовыми активами, такими как проблемные финансовые активы, облигации частного размещения, планы целевого финансирования и дебиторская задолженность" и служили "важными каналами финансирования для таких обремененных долгами конгломератов, как China Evergrande Group, Zhongzhi Enterprise Group и Tomorrow Holding".

Такие "серые" биржи стали, если так можно выразиться, "кредиторами последней инстанции" – бизнес и местные власти обращались к их услугам, когда не могли получить деньги из других источников, даже тех компаний и организаций, которые занимались "теневым банкингом". Не только большинство клиентов таких "серых бирж" в конце концов оказались в предбанкротном состоянии или обанкротились, но даже сами биржи стали банкротами. Финансовые регуляторы в провинциях Хунань, Ляонин, Сиань и Чунцин объявили 25 марта о закрытии местных бирж финансовых активов, назвав их "псевдофинансовыми биржами", которые создают риски для финансового рынка. Как отмечается в статье Мэри Хонг, расследования деятельности "серых" бирж и их закрытия только начинаются. В ближайшее время эта тема может стать топовой для китайских и зарубежных СМИ. Источник - фонд стратегической культуры

