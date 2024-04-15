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Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:47 16.04.2024

В Киеве прошло заседание узбекско-украинского делового совета под председательством от узбекской стороны предпринимателя Зафара Хашимова. На нем обсуждалось взаимодействие деловых кругов двух стран, а также предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны.

В понедельник, 15 апреля, в Киеве состоялось очередное заседание узбекско-украинского делового совета, сообщил сопредседатель этого совета, основатель сети супермаркетов "Корзинка" Зафар Хашимов.

Напомним, этот Совет был создан в 2021 году Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Украины. Его назначение - укрепить сотрудничества между предпринимателями обеих стран.

На встрече присутствовали послы Узбекистана Алишер Курманов и Украины Николай Дорошенко, глава ТПП Украины Геннадий Чижиков, а также представители деловых кругов Украины.

На встрече стороны отметили имеющиеся проблемы взаимодействия и определили меры по их устранению.

"Одной из таких проблем, например, является то, что таможенная стоимость текстильной продукции, поступающей в Украину из Узбекистана, учитывается не на основании наших счетов-фактур и деклараций, а во многих случаях по более высокой стоимости, определяемой украинской таможней, и когда наша продукция поступает на рынок Украины, она облагается повышенным НДС", - написал Зафар Хашимов.

По его словам, эта проблема была доведена до сведения украинских партнеров и официальных лиц, решено принять меры по их устранению.

Кроме того, обсуждались предложения по переводу в Узбекистан ряда украинских производственных предприятий, пострадавших от войны, а также по расширению сотрудничества в сфере креативной экономики (сектор экономики, в котором главную ценность представляют продукты интеллектуальной деятельности).

Ранее посол Украины в Узбекистана Николай Дорошенко сообщил, что в связи с военными действиями товарооборот Узбекистана и Украины, который к началу 2022 году обрел тенденцию к росту, вновь упал. По итогам 2023 года он составил более 320 млн долларов, хотя к концу 2021-го достигал 747 млн долларов.

"Это половина от прежнего объема. Но торговля все же идет, с постепенным возобновлением позиций, с наращиванием. И мы очень надеемся, что такая динамика будет сохраняться", - сказал тогда глава дипмиссии.

Источник - gazeta.uz
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