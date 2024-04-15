 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.04.2024
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут компанию для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:42  Казахстан. Клан Назарбаева приступил к реализации плана по возвращению власти?
19:40  За что художник В.Верещагин сам уничтожил 3 свои картины "Туркестанского цикла"? (история)
18:59  О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов
18:54  Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
12:57  Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов

12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31  Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт
08:09  "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06  Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04  Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27  Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22  Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17  Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ
00:15  Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12  КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08  Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01  Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
Понедельник, 15.04.2024
23:41  В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?
18:21  Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
17:36  Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:19  Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов
15:49  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
14:26  ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59  "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00  Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
12:17  Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:13  Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей
12:01  Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker
10:01  Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев
09:54  Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49  Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46  Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25  Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
08:22  Кадровые перестановки в Узбекистане: равнение на вторые ряды, - Д.Матяшова
08:20  Путевка в ад. "Вилаят Хорасан"* в террористическом пуле разведок, - Виталий Волков
08:17  Возможна ли новая Мировая война? - Тьерри Мейсан
05:52  Стервятники ультраглобализма: форум в Давосе и антимир Черного солнца, - Андрей Фурсов
00:54  Китайские тайконавты полетят на Луну за миллиардами долларов
00:52  Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской "ответки"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут компанию для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:52 16.04.2024

Власти Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана создадут совместную компанию для строительства Камбаратинской гидроэлектростанции (ГЭС-1) на реке Нарын. После реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5−6 млрд долларов, акции и активы станции перейдут в собственность Кыргызстана.

Правительства Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана подпишут соглашение о строительстве Камбаратинской гидроэлектростанции (ГЭС-1) на реке Нарын в Кыргызстане. Это следует из проекта межправительственного соглашения, опубликованного для публичного обсуждения казахстанским Министерством энергетики.

В соглашении планируется определить условия сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта строительства гидроэлектростанции и дальнейшей ее эксплуатации.

Согласно документу, организации, определенные центральноазиатскими странами, будут гарантированно покупать весь объем вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии.

Стороны будут принимать решения на основе консенсуса и управлять режимом работы электростанции с учетом обеспечения согласованных сторонами объемов пропуска воды.

Для реализации проекта на территории Кыргызстана будет создана совместная акционерная компания. Доля Кыргызстана составит - 34%, Казахстана - 33% и Узбекистана - 33%. Учредителя компании каждая сторона определит самостоятельно. Доли сторон останутся неизменными с полным исключением возможности объединения, передачи и продажи своих долей.

Основными источниками финансирования проекта станут собственные средства учредителей компании, а также привлекаемые ею заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и банков.

Период реализации проекта будет определен по итогам актуализации и утверждения технико-экономического обоснования (ТЭО).

После реализации проекта акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью перейдут в собственность Кыргызстана. Соглашение намечено подписать в Бишкеке.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в январе 2023 года в Бишкеке подписали дорожную карту по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объем 5,4 млрд кубометров и плотину высотой 256 метров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Ожидается, что строительство ГЭС займет 10 лет, в том числе первый гидроагрегат планируется сдать уже через четыре года.

В марте 2021 года во время визита президента Кыргызстана в Узбекистан страны подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительству Камбаратинской ГЭС-1 в июне 2022 года. На первоначальные работы по проекту было выделено около 20 млн долларов. По ТЭО проекта, разработанному консорциумом из канадской SNC-Lavalin International Inc. и российского "Южного инженерного центра энергетики", на строительство ГЭС требовалось в ценах 2014 года 2,9 млрд долларов. При этом 13 апреля глава Кыргызстана сообщил, что затраты на проект составят 5−6 млрд долларов, а срок окупаемости составит 13−15 лет.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713286320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты
- О "Старом" и "Новом" Казахстане
- Кадровые перестановки
- Единые требования к спортивному инвентарю утверждены в рамках ЕАЭС
- Конфликт Израиля и Ирана: почему никто не выиграет – мнение политолога
- Казатомпром расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии
- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  