Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут компанию для строительства Камбаратинской ГЭС-1

19:52 16.04.2024

Власти Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана создадут совместную компанию для строительства Камбаратинской гидроэлектростанции (ГЭС-1) на реке Нарын. После реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5−6 млрд долларов, акции и активы станции перейдут в собственность Кыргызстана.



Правительства Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана подпишут соглашение о строительстве Камбаратинской гидроэлектростанции (ГЭС-1) на реке Нарын в Кыргызстане. Это следует из проекта межправительственного соглашения, опубликованного для публичного обсуждения казахстанским Министерством энергетики.



В соглашении планируется определить условия сотрудничества между сторонами в рамках реализации проекта строительства гидроэлектростанции и дальнейшей ее эксплуатации.



Согласно документу, организации, определенные центральноазиатскими странами, будут гарантированно покупать весь объем вырабатываемой на Камбаратинской ГЭС-1 электроэнергии.



Стороны будут принимать решения на основе консенсуса и управлять режимом работы электростанции с учетом обеспечения согласованных сторонами объемов пропуска воды.



Для реализации проекта на территории Кыргызстана будет создана совместная акционерная компания. Доля Кыргызстана составит - 34%, Казахстана - 33% и Узбекистана - 33%. Учредителя компании каждая сторона определит самостоятельно. Доли сторон останутся неизменными с полным исключением возможности объединения, передачи и продажи своих долей.



Основными источниками финансирования проекта станут собственные средства учредителей компании, а также привлекаемые ею заемные и грантовые средства международных финансовых институтов и банков.



Период реализации проекта будет определен по итогам актуализации и утверждения технико-экономического обоснования (ТЭО).



После реализации проекта акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью перейдут в собственность Кыргызстана. Соглашение намечено подписать в Бишкеке.



Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков и министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в январе 2023 года в Бишкеке подписали дорожную карту по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.



Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объем 5,4 млрд кубометров и плотину высотой 256 метров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. Ожидается, что строительство ГЭС займет 10 лет, в том числе первый гидроагрегат планируется сдать уже через четыре года.



В марте 2021 года во время визита президента Кыргызстана в Узбекистан страны подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт строительству Камбаратинской ГЭС-1 в июне 2022 года. На первоначальные работы по проекту было выделено около 20 млн долларов. По ТЭО проекта, разработанному консорциумом из канадской SNC-Lavalin International Inc. и российского "Южного инженерного центра энергетики", на строительство ГЭС требовалось в ценах 2014 года 2,9 млрд долларов. При этом 13 апреля глава Кыргызстана сообщил, что затраты на проект составят 5−6 млрд долларов, а срок окупаемости составит 13−15 лет.