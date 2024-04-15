 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
20:45 16.04.2024

В Млечном Пути нашли рекордно большую черную дыру
Gaia-BH3 весит в 33 раза больше Солнца. Она расположена в 2000 световых годах от Земли.

Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь вторую по удаленности от Земли черную дыру. Ее размер оказался рекордным, сообщили в Европейском космическом агентстве.



Открытие удалось сделать с помощью европейского космического телескопа Gaia. По данным астрономов, черная дыра Gaia-BH3 весит в 33 раза больше Солнца. Она находится в 2000 световых годах от Земли. Ближе расположена только Gaia-BH1 - на расстоянии 1560 световых лет. Ее вес - в 9,6 раза больше Солнца.

Новая черная дыра стала самой массивной, которую удалось найти в Млечном Пути. По словам ученого Паскуале Пануццо, работающего в Парижской обсерватории, открытие стало полной неожиданностью. Член оперативной группы Gaia Джордж Сибрук сравнил достижение с "моментом в фильме "Матрица", где Нео начинает видеть матрицу". Член сотрудничества Gaia Цви Мазе из Тель-Авивского университета подчеркнул, что Gaia-BH3 - первая черная дыра, массу которой удалось измерить с очень высокой точностью.

Изначально ученые планировали раскрыть новую информацию о работе Gaia не раньше конца 2025 года. Важность открытия заставила обнародовать данные раньше, чтобы астроному уже могли приступить к их изучению. Пануццо отметил, что в Млечном Пути могут быть и другие черные дыры, однако вокруг них нет звезды, поэтому они практически невидимы для ученых.

Автор: Андрей Бритенков

Источник - hi-tech.mail.ru
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