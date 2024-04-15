В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть

21:04 16.04.2024

Ураза-байрам открыл для правоверных соборную мечеть в Симферополе



Теперь на полуострове есть главный дом молитвы крымских татар



Лев Перчин



Мусульмане России 10 апреля отметили праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста месяца Рамадан. Для правоверных Крыма впервые были совершены торжественные богослужения в только что построенной Соборной мечети в Симферополе.







Религиозный комплекс представляет собой основное здание размером 37 на 37 м с куполом высотой 28 м и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 м. "Мечеть в Симферополе уникальна. Она украшена орнаментом в крымско-татарском стиле. На сегодняшний день такие узоры больше нигде не встречаются, их разработали специально под этот проект", – некоторое время назад пояснял начальник отдела строительства и земельных вопросов ДУМК Эрвин Керимов. Поначалу в убранстве должны были преобладать османские мотивы, вдохновленные мечетями Стамбула, однако специалисты, приехавшие из Татарстана, настояли на более выраженном использовании национальных крымско-татарских мотивов в орнаменте и других элементах декора.



В декабре 2023 года верующие в ограниченном количестве уже побывали на намазе в новом доме молитвы, но, наверное, то событие можно считать "тестовым", потому что только на Ураза-байрам мечеть, предназначенная более чем для 3000 человек, была заполнена. В декабре молилась ограниченная группа в 300 человек. Кроме муфтия Крыма и Севастополя Эмирали Аблаева "пробный" намаз посетили имамы сел и городов, сотрудники Духовного управления мусульман региона (ДУМК) и строители.



А начиналось все так. "В 2015 году, во время визита президента (Владимира Путина. – "НГР") в Ялту, я рассказал о том, что нам не удается построить Соборную мечеть, – поведал в интервью телеканалу "Первый севастопольский" Эмирали Аблаев. – Ждем разрешения на строительство более 15 лет и просим поддержки президента в этом вопросе. Он ответил, что в центре Москвы стоит Соборная мечеть. Построим и здесь, нет никаких препятствий. Работа началась на следующий же день".



Возведение культового здания оказалось делом непростым. На первых этапах это было совместное предприятие РФ и Турции, но в ноябре 2015 года турки сбили российский самолет Су-24 в небе над Сирией и крымское правительство прервало деловые контакты с Анкарой. "Договорных отношений с турецким подрядчиком нет. Отношения будут пересматриваться. Общая политическая ситуация накладывает отпечаток. Крымчане полностью солидарны с тем, что те события, которые коснулись нашего Отечества, были преступными. Это будет предопределять выбор подрядчика", – заявил тогдашний зампред совета министров Крыма Руслан Бальбек 26 ноября 2015 года в эфире радио "Русская служба новостей". Турецкого подрядчика сменил российский.



Сроки сдачи несколько раз переносились. Реальные строительные работы начались ровно семь лет назад, в апреле 2017 года. Сначала мечеть планировали сдать в эксплуатацию в 2020 году. Но строительство задерживалось из-за пандемии коронавируса. Работами занимались строители из Турции, материалы поступали из той же страны, с которой экономические отношения восстановились через некоторое время после инцидента с самолетом. В декабре 2020 года заместитель крымского муфтия Эсадуллах Баиров сообщал, что процесс рассчитывают завершить до конца следующего года. "Мы в начале 2021 года, у нас весь год впереди. Сказать, что мы в этом году, наверное, сдадим мечеть, построим и помолимся в ней, не будет слишком громким заявлением. А там, как говорится, Аллах будет располагать, это в его власти. Если он посчитает, что 2021 год – это не время открытия мечети, мы откроем ее в 2022 году", – говорил Баиров.



В какой-то момент сигналы о неприлично затянувшей реализации проекта дошли до самых верхов. Президент России Владимир Путин 19 мая 2023 года потребовал как можно скорее закончить строительство симферопольской мечети. "Об этом действительно мечтали многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму", – отметил глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.



И вот теперь мечеть стала доступной для широкий масс верующих – пока только в день Ураза-байрама. Церемония открытия дома молитвы еще не состоялась. На мероприятии ждут Владимира Путина. "Официальное торжественное открытие будет тогда, когда мечеть откроет президент страны, мы ждем его визита. А технически мечеть будет работать в ближайшее время", – сообщил Эмирали Аблаев журналистам. Ведь старт проекту дал разговор крымского муфтия с главой государства девять лет назад, и теперь Путин своими глазами убедится, как воплотилось в жизнь его обещание дать крымским татарам Соборную мечеть не хуже московской.