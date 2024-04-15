Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона

21:46 16.04.2024 Оппозиция грозит дальнейшим обострением противостояния



Игорь Кармазин



В Грузии резко обострилась ситуация из-за закона об иноагентах. Сначала в парламенте из-за скандальной инициативы подрались депутаты, после этого оппозиция провела довольно крупную акцию протеста в центре Тбилиси, по итогам выступления 14 человек задержано. 16 апреля народные избранники собираются рассмотреть документ в первом чтении, вечером оппоненты действующих властей снова организуют митинг. Подробности - в материале "Известий".







Что произошло



В Грузии резко обострилась ситуация из-за закона об иноагентах. Днем 15 апреля документ рассматривался на заседании парламентского комитета по юридическим вопросам. В ходе обсуждения между депутатами вспыхнула массовая драка. Стычка произошла, когда исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе отвечал на вопросы коллег. Лидер оппозиционного объединения "Граждане" Алеко Элисашвили не смог сдержать чувств и набросился на оппонента с кулаками. К потасовке подключились другие депутаты, по итогу приставы удалили Элисашвили из зала.



Позже оппозиционер заявил, что сделал то, что хотели сделать все, но никто другой не осмелился. В свою очередь Мдинарадзе сообщил, что стал жертвой проплаченной провокации. По его словам, Элисашвили подкрался как вор и ударил "совершенно не по-мужски". "Если он хочет драться лицом к лицу, то пусть посмотрит мне в глаза и дерется. Это заказная провокация, осуществленная Алеко Элисашвили, горе-мужчиной. Мы не поведемся на это, мы ответственны перед страной", - отметил он.



По итогу многочасового обсуждения комитет по юридическим вопросам закон об иноагентах все-таки поддержал. После этого оппозиция вывела людей на улицы. Согласно ряду сообщений, в протестной акции приняли участие около 3 тыс. человек. Протестующие блокировали центральный вход в парламент, а также пытались обойти здание с других сторон. В какой-то момент между собравшимися и полицейскими начались стычки. В результате 14 человек задержано, известно об одном пострадавшем. Митинги прошли также в Зугдиди, Батуми и Кутаиси.



Что известно о законе



Грузинская правящая партия внесла в парламент закон об иноагентах в начале апреля. Предполагается, что организации, которые получают более 20% доходов из-за рубежа, будут добавлены в специальный реестр. За отказ от регистрации и сокрытие источников дохода будет грозить штраф в размере 25 тыс. лари (около $10 тыс.). Проверкой деклараций и созданием списка займется министерство юстиции.



В прошлом году правящая партия уже пыталась принять такой законопроект. Тогда многочисленные НКО и НПО, а также оппозиционные структуры организовали масштабные протесты. Оппоненты действующих властей вывели на улицы около 10 тыс. человек, в ходе акций протестующие пытались взять здание парламента штурмом, закидывали полицейских камнями, бутылками и петардами, переворачивали служебные машины. Силовики оттесняли демонстрантов с помощью слезоточивого газа и водометов.



По итогу тогда правящая партия отказалась от своей инициативы, чтобы не разжигать гражданское противостояние. Интересно, что основные события в прошлом году произошли, когда парламент одобрил документ в первом чтении. Ожидается, что в ходе нынешнего рассмотрения закона первое чтение пройдет во вторник, 16 апреля. "Мы наблюдаем дезинформационную атаку на грузинское общество, при которой вновь пытаются подавить здравый смысл слоганами, лозунгами и догмами", - говорит по этому поводу председатель парламента Шалва Папуашвили.



Оппоненты правящей партии уже объявили, что вечером 16 апреля проведут новую акцию. Откуда-то из небытия возник в том числе бывший президент Михаил Саакашвили. "Я призываю моих сторонников всех поколений начиная с сегодняшнего дня участвовать во всех выступлениях против "российского закона" и защищать свободу, независимость и европейское будущее Грузии", - заявил он.



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В прошлый раз все закончилось штурмом парламента



Интересно, что акции поддержала также президент-оппозиционер Саломе Зурабишвили. А буквально несколько дней назад, 12 апреля, глава государства объявила о решении помиловать активиста Лазаре Григориадиса. Тот в ходе акций прошлого года бросил в полицейских коктейль Молотова, а также поджег полицейскую машину и позже был приговорен к девяти годам лишения свободы. Решение Зурабишвили очевидно провоцирует оппозицию на новые беспорядки и силовые выступления.



Серьезное давление оказывают на правящую партию также западные лидеры. Так, 12 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе раскритиковал закон об иноагентах. "Мы, как и весь Евросоюз, критически относились к этому закону. Когда его действие было приостановлено, у нас были большие надежды, что он больше не будет обсуждаться. На этот раз появилась новая законодательная инициатива, идущая в том же направлении. Наша критика, как и в предыдущий период, остается прежней", - сказал он.



В ЕС при этом говорят, что закон помешает евроинтеграции Грузии, Тбилиси также может лишиться финансовой поддержки. Наблюдатели при этом отмечают очевидное лицемерие, ведь буквально в это же время в самом Евросоюзе готовят аналогичный документ. В Тбилиси, впрочем, с западными странами предпочитают не ссориться. 15 апреля премьер-министр Ираклий Кобахидзе провел встречу с послами США, ЕС и Великобритании, на которой попытался разъяснить дипломатам суть инициативы. По его словам, власть давно публикует данные о своих расходах, доходах и принятых решениях, ничего страшного не случится, если и неправительственные организации будут функционировать прозрачно.



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Что говорят эксперты



Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе подчеркивает, что оппозиция применяет новую технику протестов.



- Я отмечаю, что оппозиционные лидеры стоят как бы в стороне. Им выгодно представить происходящее как инициативу самого общества, в первую очередь прозападной молодежи. Доверия к таким выступлениям больше, чем к тем, которые организуют политические организации. Впрочем, я не верю в успех этого движения. Правящая партия сейчас гораздо однозначнее нацелена на результат. В "Грузинской мечте" понимают, что отступать некуда, второй провал одной и той же инициативы больно ударит по репутации этой политической силы, - утверждает он.



Грузинский политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Шота Апхаидзе говорит, что противостояние власти и оппозиции может обостриться еще больше.



- Я думаю, численность акций протеста будет возрастать. Прозападные СМИ, НПО и НКО долгое время готовили почву для выступлений, рассказывали своей аудитории, в первую очередь молодежи, что это "русский закон", "российский закон", власти хотят вернуть страну в советские времена. Для "Грузинской мечты" сейчас тоже очень важный момент. В правящей партии понимают, что не могут отступить, если провалят документ во второй раз, то покажут свое бессилие, свою немощь. Это очень опасно, учитывая, что осенью пройдут новые парламентские выборы. Я думаю, будет ожесточенное противостояние, по итогу которого закон все-таки примут, - полагает он. Источник - Известия

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