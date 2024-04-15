Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины

21:52 16.04.2024 ДЕНИС ДАВЫДОВ



Мирный план президента Турции Реджепа Эрдогана, содержащий предложения по окончанию конфликта на Украине, у Зеленского уже назвали "попыткой российской дезинформации".



Советник главы Офиса президента Дарья Заривная в многочисленных комментариях СМИ отвергла гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года, замораживание войны по существующей линии фронта, обязательства провести в 2040 году референдумы на бывших украинских территориях и прочие идеи как враждебные.



Есть только один "мирный план" - тот, с которым сам Зеленский собирается летом поехать в дорогой спа-отель в Швейцарии. С мест сообщают, что в целом "конференция высокого уровня" в пятизвездочной гостинице Bürgenstock над Фирвальдштетским озером согласована на 15–16 июня 2024 года. Осталось только заинтересовать участников.



Пригласить туда украинская сторона хочет сотню стран, кроме, естественно, России. Президент Швейцарии Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявили на пресс-конференции в Берне 10 апреля, что в настоящее время существует достаточная международная поддержка, которая позволяет организовать проведение "конференции высокого уровня" в качестве начала мирного процесса.



По словам Кассиса, расходы на проведение конференции оцениваются в сумму до десяти миллионов франков, что "соответствует масштабам любого крупного государственного визита". Вот только пока непонятно, кто платит за этот банкет: в общем и целом желания Зеленского и так всем известны.



Его десять пунктов предусматривают восстановление территориальной целостности, вывод всех российских войск, обеспечение бесперебойных поставок продовольствия и энергоносителей на мировой рынок, ядерную безопасность, освобождение всех военнопленных и т.д. Обсуждать тут особо нечего.



Следовательно, представители приглашенных стран приедут послушать, как Зеленский будет принуждать Россию к выполнению его требований, если им оплатят шикарный отдых в Швейцарии. Это диктует банальная логика.



Так что у киевских руководителей все в рамках стандарта: на ВСУ денег не хватает, а на спа-отель для всего мира - пожалуйста.



Есть здесь и неочевидная сторона вопроса. Формально можно вспомнить, что Bürgenstock уже был местом переговоров по урегулированию в Судане (2002) и консультаций по объединению Кипра (2004) накануне расширения ЕС на восток.



Однако в настоящее время он принадлежит катарской гостиничной группе, которая прямо заинтересована в продвижении своего актива. Как и власти Швейцарии: министр иностранных дел и министр экономики лично катаются по странам БРИКС и Глобального Юга с промо базовых аспектов, целей и условий саммита.



Никаких других причин бегать по украинским делам, кроме увеличения потока состоятельных господ на отдых в страну, у швейцарцев нет.



Российская сторона же заявляет, что это мероприятие "бессмысленно" и обречено на провал, особенно если не будут учтены интересы России. А предлагаемая встреча в Швейцарии - не более чем уловка, используемая коллективным Западом для того, чтобы обеспечить Украине поддержку со стороны стран Глобального Юга.



Между тем реальная ситуация на украинском направлении предполагает "решение вопроса" одним из уже известных в исторической практике способов - в зависимости от ресурсов сторон и степени вовлеченности в процесс других участников. Перечислим их.



Способ первый: "достижение цели". В общем-то, "мирный план" Зеленского тоже относится к этому сценарию: полное поражение России, возвращение границ 1991 года, репарации и послевоенный раздел поверженного гиганта. С российской стороны такой вариант известен по лозунгу "дойдем до Львова".



В плане территориальных приобретений все может выглядеть не так, но по умолчанию предполагается достижение официальных целей СВО: демилитаризация, денацификация, переход к нейтральному статусу, передача власти лояльному для РФ правительству на той территории, которая будет и дальше называться "Украина".



Либо же речь о полной ликвидации такого государственного образования с разделом земель между Россией и "старыми хозяевами" - Польшей, Румынией, Венгрией. В основном о подобном формате говорят разные горячие головы, но на уровне артикуляции и предварительного анализа такого плана кто говорит - не так уж и важно.



Способ второй: "по Збручу". Старая граница 1939 года между УССР и Речью Посполитой отражала не только результаты советско-польской войны, но и древнюю традицию линии между мирами.



Впервые граница по реке Збруч между Польшей и Великим княжеством Литовским прошла еще в XIV веке, согласно Кревской унии (1385). В XVIII в. река разделила Австрию и Российскую империю, здесь была граница между ЗУНР и УНР, которые тоже сохранили понимание наличия двух украинских народов.



Исторически это самая правильная линия, за которой находится то, о чем говорил Гоголь: "и вера не та, и речь не та". То есть ядро идеологии западноукраинского национализма, откуда он переполз на ту часть Украины, которая всегда находилась в русском культурном и экономическом пространстве. Другое мировоззрение, навязанное теперь как государственная идеология всем - что и стало причиной гражданской войны в 2014 году.



Такой условной линией разделения может стать и Днепр - здесь все зависит от силовой составляющей. Но в любом случае по ту сторону останется идеологически враждебное образование, находящееся под контролем иностранных держав и сохраняющее агрессивные намерения.



Так, как это случилось в Корее или в Германии 1945-го: Украину "за Збручем" могут принять или не принять в НАТО и ЕС, включить или не включить в программы стимулирования роста. Там будут или не будут размещены иностранные базы. Но речь о сохранении "Новой Украины" в ужатом виде как "символа несгибаемой воли" и постоянного раздражителя России - что и является смыслом ее существования.



Способ третий: "как Финляндия". Самый разумный на самом деле вариант, если перед кем-то в принципе стоит задача сохранения жизней людей и хоть какой-то экономики. Финны, в 1941 и 1944 годах дважды оказавшись перед угрозой военного разгрома, полной оккупации страны и установления там советской власти, дважды же выбрали мир и дружбу. Во втором случае даже союзничество.



До 2023 года Финляндия сохраняла нейтралитет, что обеспечивало ей практически привилегированное положение. Более 70 лет она не только оставалась в стороне от основных противоречий холодной войны, но и успешно участвовала в их разрешении.



Усилиями правительства Урхо Калева Кекконена был принят Хельсинкский заключительный акт 1975 года - по сути, всеевропейский договор о ненападении. По одну сторону было НАТО, по другую - Россия, прекрасные условия для заработка.



На самом деле, это то, чем вся Украина "в границах 1991 года" собиралась стать в том самом 1991 году - пример процветания Финляндии был самым ходовым в листовках, агитирующих за независимость.



То есть признание бессмысленности вооруженной борьбы и слишком больших издержек от нее с переходом в формат нормальных деловых отношений - это, по сути, выполнение первоначального плана украинской государственности.



Ну а если победит не здравый смысл (стоящий в основном на интересах олигархов, стремительно теряющих активы), а непреклонная воля к борьбе, то остается только последний сценарий.



Способ четвертый: Дикий Восток. Легенда об Афганистане гласит, что никто, приходивший на эти земли, не смог их покорить. Гордые афганцы не прекращали партизанскую войну против захватчиков, вынуждая их уходить. Упрощенное представление о том, что происходило на этой территории, но передающее суть.



Можно полностью занять территорию Украины, но постоянно иметь проблему в виде партизанской войны, диверсий и саботажа со стороны общества, готового падать в Средневековье, но не останавливаться. Либо не занимать лишних территорий, ограничившись временной фиксацией ситуации по линии фронта на радость всей Европе и "мировому сообществу".



Но передышка будет использоваться для подготовки к новой войне. А до того - непрерывный террор, диверсионные вылазки, теракты и непрекращающиеся обстрелы, которые сейчас достаются Белгороду, Донецку и, не так часто, другим городам.



Здесь, конечно, никто из "западных партнеров" не будет брать ответственность за происходящее, списывая это на волю "свободных украинцев". Просто будут поддерживать на минимальном уровне поставки необходимого оружия, как делалось и с арабами, и с афганскими пуштунами, да мало ли с кем.



Проблема лишь в том, что с украинской стороны выбор пути делают люди совсем не свободные, работающие в интересах третьей стороны. Их устранение тем или иным способом и выход на более-менее разумный вариант должно быть инициативой внутренних сил. "Умеренных патриотов", не заподозренных в сотрудничестве с Россией, известных на Западе.



Тогда против такого поворота этому самому Западу возразить будет нечего. Тем более что разделение и так давно разделенных двух украинских народов - акт справедливости и решение множества застарелых проблем, не принятое вовремя, несмотря на кучу возможностей решить дело миром.



А в спа-отель тогда можно будет съездить просто так, без повода. Тем более курорт Бюргеншток переживает неспокойные времена: в ходе крупного дела о коррупции открывший его экс-премьер Катара Наваф бен Джассим бен Джабор Аль-Тани 14 апреля был приговорен к шести годам тюремного заключения и штрафу в 207 миллионов франков. Дурной знак для будущего саммита. Источник - REGNUM

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