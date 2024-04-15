В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие

21:54 16.04.2024

Сильный пожар охватил во вторник здание фондовой биржи 17 века в Копенгагене - одно из старейших в датской столице, его знаменитый шпиль рухнул.



