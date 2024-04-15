 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.04.2024
22:50  Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
21:54  В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие
21:52  Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины
21:46  Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона
21:04  В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть
20:45  Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут СП для строительства Камбаратинской ГЭС-1

19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:42  Казахстан. Клан Назарбаева приступил к реализации плана по возвращению власти?
19:40  За что художник В.Верещагин сам уничтожил 3 свои картины "Туркестанского цикла"? (история)
18:59  О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов
18:54  Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
12:57  Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов
12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31  Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт
08:09  "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06  Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04  Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27  Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22  Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17  Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ
00:15  Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12  КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08  Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01  Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
Понедельник, 15.04.2024
23:41  В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?
18:21  Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
17:36  Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:19  Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов
15:49  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
14:26  ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59  "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00  Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
12:17  Абдулла Мурадоглу: На Байденовском фронте без перемен...
12:13  Половодье-2024: Власти плывут по течению, рядовые МЧС спасают людей
12:01  Бесноватый старик. Байден предлагает объединить Пасху и День трансгендеров, - American Thinker
10:01  Иран и Израиль быстренько повоевали, - Андрей Медведев
09:54  Токаев прибыл с визитом в Армению
09:49  Иранское возмездие не оставляет Израилю шансов втянуть Штаты в войну? -Петр Акопов
09:46  Лежку французских легионеров в Славянске накрыла российская ракета
08:25  Ни воды, ни войны": проблема пресной воды в международных отношениях первой четверти XXI в., - А.Лихачева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
22:50 16.04.2024

Наметили маршрут: Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
Тбилиси все активнее взаимодействует с регионом через порты в Черном море

Ксения Логинова

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили совершил турне в страны Центральной Азии. С официальным визитом он посетил Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. На встречах с премьером лидеры трех стран отметили, что выступают за территориальную целостность Грузии, а также обсудили вопросы инвестиций, туризма и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), где грузинский черноморский порт Поти считается главным терминалом. Об особенностях сотрудничества Тбилиси с центральноазиатскими странами - в материале "Известий".

Укрепить отношения

"Грузия - один из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа", - такими словами приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главу грузинского парламента Шалву Папуашвили. Он отметил, что Астана "придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Тбилиси". По словам главы государства, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, "внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран".

В свою очередь, Папуашвили подтвердил приверженность Тбилиси дальнейшему укреплению отношений с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, он поддержал инициативу о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, где ключевым терминалом может стать грузинский порт Поти на Черном море.

Этот транспортный маршрут связывает сети контейнерных железнодорожных грузоперевозок Китая и стран Евросоюза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Средний коридор помогает увеличить грузопоток из Китая в Турцию, а также в европейские страны и обратно за короткий промежуток времени: 20–25 дней.

Сложный партнер: Евросоюз пытается надавить на Тбилиси из-за Саакашвили
Брюссель потребовал немедленно освободить бывшего президента и отправить на лечение в Германию

Казахстанская компания строит в Поти свой контейнерный терминал, который позволил бы Астане нарастить объемы транзитных грузов. В год этот терминал планирует обрабатывать до 500 тыс. контейнеров.

Коридор для лазурита

Развитие ТМТМ обсуждали также на переговорах в Ташкенте и Ашхабаде. Накануне визита Папуашвили в Ташкенте прошло очередное заседание узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В частности, стороны отметили, что с 2018 года внешняя торговля между Тбилиси и Ташкентом выросла почти в два раза, а за последний год - на 30%. Страны теперь планируют увеличить товарооборот до $500 млн.

Между государствами существует соглашение о свободной торговле и конкурентном рынке. Ташкент довольно активно использует грузинский транзитный потенциал для экспорта продукции за рубеж, Грузия играет важную роль в соединении Узбекистана с Западом. Из узбекской столицы они попадают в Тбилиси и Батуми, оттуда в турецкие Трабзон и Стамбул, а потом в Болгарию и Румынию.

Из Ташкента грузинский премьер прилетел в Ашхабад, где встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры обсудили перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая Лазуритовый коридор, - это одна из частей Великого Шелкового пути, коммуникационный проект, пролегающий по территории Азии, Кавказа и Турции.

Переговоры о возведении этого коридора начались еще в 2012 году, однако впоследствии из-за экономического кризиса и сохранившихся вопросов, связанных с безопасностью, его решили отложить. К обсуждению проекта вернулись в 2017 году, когда Турция, Азербайджан, Грузия, Афганистан и Туркменистан подписали соглашение, предусматривающее соединение между собой железнодорожных, автомобильных, морских путей для создания торгового коридора.

Лазуритовый коридор пролегает от афганской провинции Герат до Ашхабада, далее от морского порта Туркменбаши до порта Баку по Каспийскому морю, далее через Тбилиси в Поти и Батуми до Анкары и Стамбула.

Грузинский слив: Запад призвал Тбилиси обрубить контакты с Москвой
Спецпредставителя премьера страны уличили в тайных переговорах с коллегой из России

В Грузии на черноморском побережье в мае-июне 2024 года планируется построить глубоководный порт Анаклия, который на первом этапе сможет пропускать до 7,8 млн т грузов. Впервые его собирались возвести еще в 2016 году с помощью грузино-американского консорциума, однако впоследствии контракт расторгли.

Для Грузии этот проект считается ключевым, поскольку он открывает новые перспективы для грузов из стран Центральной Азии в Европу и обратно.

Ресурсы не вкладывают

Начальник отдела центра "Стратегия развития" Фаррух Хакимов отмечает, что отношения между Грузией и Узбекистаном развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках различных площадок.

"Учитывая тесные политические и экономические отношения, Грузия рассматривает Узбекистан не только как значимого и надежного партнера, но и как друга. Приоритетные направления сотрудничества - экономика и транспортные коридоры. Структура экспорта Грузии в Узбекистан не менялась годами: главными категориями являются "фармацевтическая продукция" (60,9%), "оптическая, фото-, техническая, медицинская аппаратура" (8,9%) и "напитки, спирт и уксус" (5,8%)", - отметил эксперт.

Он добавил, что, в свою очередь, Узбекистан экспортирует в Грузию в основном товары промышленного назначения, химические продукты, напитки, автомобили и транспортное оборудование. "На территории Узбекистана действуют 69 предприятий с участием грузинского капитала, а в Грузии 23 предприятия с участием узбекских инвестиций", - пояснил аналитик.

Политолог Арчил Сихарулидзе в разговоре с "Известиями" отметил, что в заявлении о признании территориальной целостности Грузии странами Центральной Азии нет ничего нового.

- Они не могут по-другому, потому что все эти страны находятся в рамках международного права, которые были сформированы с 1991 года. И, поскольку Грузия признает их территориальную целостность, они признают грузинскую, - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сближение со странами Центральной Азии на протяжении многих лет проводилось в основном на уровне публичной дипломатии, "не особо активно и не особо агрессивно".

- Это были просто номинальные встречи, заявления. А сейчас похоже, что на фоне кризиса на международной арене Грузия пытается найти себе еще дополнительную нагрузку, потому что идея порта Анаклии, который мог бы тягаться с Новороссийским портом, пока что небезуспешна. Если порт Поти может вовлечься в новый путь развития, то Грузия в этом заинтересована. Но это пока что просто заявление, на мой взгляд, - добавил специалист.

По мнению аналитика, когда появятся какие-либо точные очертания этой инициативы, об этом можно будет говорить более предметно.

- За пределами этого сотрудничества пока что ничего не происходит, потому что грузинская политическая элита ориентируется на Запад, там есть большая, великая цель, которую надо достичь. Ресурсы не вкладываются в то, чтобы Грузия расширяла свое влияние, свое реальное сотрудничество, - подытожил Сихарулидзе.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713297000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты
- О "Старом" и "Новом" Казахстане
- Кадровые перестановки
- Единые требования к спортивному инвентарю утверждены в рамках ЕАЭС
- Конфликт Израиля и Ирана: почему никто не выиграет – мнение политолога
- Казатомпром расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии
- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  