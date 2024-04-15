Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии

22:50 16.04.2024 Наметили маршрут: Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии

Тбилиси все активнее взаимодействует с регионом через порты в Черном море



Ксения Логинова



Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили совершил турне в страны Центральной Азии. С официальным визитом он посетил Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. На встречах с премьером лидеры трех стран отметили, что выступают за территориальную целостность Грузии, а также обсудили вопросы инвестиций, туризма и развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), где грузинский черноморский порт Поти считается главным терминалом. Об особенностях сотрудничества Тбилиси с центральноазиатскими странами - в материале "Известий".



Укрепить отношения



"Грузия - один из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа", - такими словами приветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев главу грузинского парламента Шалву Папуашвили. Он отметил, что Астана "придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Тбилиси". По словам главы государства, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, "внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран".



В свою очередь, Папуашвили подтвердил приверженность Тбилиси дальнейшему укреплению отношений с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, он поддержал инициативу о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, где ключевым терминалом может стать грузинский порт Поти на Черном море.



Этот транспортный маршрут связывает сети контейнерных железнодорожных грузоперевозок Китая и стран Евросоюза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Средний коридор помогает увеличить грузопоток из Китая в Турцию, а также в европейские страны и обратно за короткий промежуток времени: 20–25 дней.



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Казахстанская компания строит в Поти свой контейнерный терминал, который позволил бы Астане нарастить объемы транзитных грузов. В год этот терминал планирует обрабатывать до 500 тыс. контейнеров.



Коридор для лазурита



Развитие ТМТМ обсуждали также на переговорах в Ташкенте и Ашхабаде. Накануне визита Папуашвили в Ташкенте прошло очередное заседание узбекско-грузинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В частности, стороны отметили, что с 2018 года внешняя торговля между Тбилиси и Ташкентом выросла почти в два раза, а за последний год - на 30%. Страны теперь планируют увеличить товарооборот до $500 млн.



Между государствами существует соглашение о свободной торговле и конкурентном рынке. Ташкент довольно активно использует грузинский транзитный потенциал для экспорта продукции за рубеж, Грузия играет важную роль в соединении Узбекистана с Западом. Из узбекской столицы они попадают в Тбилиси и Батуми, оттуда в турецкие Трабзон и Стамбул, а потом в Болгарию и Румынию.



Из Ташкента грузинский премьер прилетел в Ашхабад, где встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры обсудили перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая Лазуритовый коридор, - это одна из частей Великого Шелкового пути, коммуникационный проект, пролегающий по территории Азии, Кавказа и Турции.



Переговоры о возведении этого коридора начались еще в 2012 году, однако впоследствии из-за экономического кризиса и сохранившихся вопросов, связанных с безопасностью, его решили отложить. К обсуждению проекта вернулись в 2017 году, когда Турция, Азербайджан, Грузия, Афганистан и Туркменистан подписали соглашение, предусматривающее соединение между собой железнодорожных, автомобильных, морских путей для создания торгового коридора.



Лазуритовый коридор пролегает от афганской провинции Герат до Ашхабада, далее от морского порта Туркменбаши до порта Баку по Каспийскому морю, далее через Тбилиси в Поти и Батуми до Анкары и Стамбула.



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В Грузии на черноморском побережье в мае-июне 2024 года планируется построить глубоководный порт Анаклия, который на первом этапе сможет пропускать до 7,8 млн т грузов. Впервые его собирались возвести еще в 2016 году с помощью грузино-американского консорциума, однако впоследствии контракт расторгли.



Для Грузии этот проект считается ключевым, поскольку он открывает новые перспективы для грузов из стран Центральной Азии в Европу и обратно.



Ресурсы не вкладывают



Начальник отдела центра "Стратегия развития" Фаррух Хакимов отмечает, что отношения между Грузией и Узбекистаном развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках различных площадок.



"Учитывая тесные политические и экономические отношения, Грузия рассматривает Узбекистан не только как значимого и надежного партнера, но и как друга. Приоритетные направления сотрудничества - экономика и транспортные коридоры. Структура экспорта Грузии в Узбекистан не менялась годами: главными категориями являются "фармацевтическая продукция" (60,9%), "оптическая, фото-, техническая, медицинская аппаратура" (8,9%) и "напитки, спирт и уксус" (5,8%)", - отметил эксперт.



Он добавил, что, в свою очередь, Узбекистан экспортирует в Грузию в основном товары промышленного назначения, химические продукты, напитки, автомобили и транспортное оборудование. "На территории Узбекистана действуют 69 предприятий с участием грузинского капитала, а в Грузии 23 предприятия с участием узбекских инвестиций", - пояснил аналитик.



Политолог Арчил Сихарулидзе в разговоре с "Известиями" отметил, что в заявлении о признании территориальной целостности Грузии странами Центральной Азии нет ничего нового.



- Они не могут по-другому, потому что все эти страны находятся в рамках международного права, которые были сформированы с 1991 года. И, поскольку Грузия признает их территориальную целостность, они признают грузинскую, - пояснил эксперт.



Он подчеркнул, что сближение со странами Центральной Азии на протяжении многих лет проводилось в основном на уровне публичной дипломатии, "не особо активно и не особо агрессивно".



- Это были просто номинальные встречи, заявления. А сейчас похоже, что на фоне кризиса на международной арене Грузия пытается найти себе еще дополнительную нагрузку, потому что идея порта Анаклии, который мог бы тягаться с Новороссийским портом, пока что небезуспешна. Если порт Поти может вовлечься в новый путь развития, то Грузия в этом заинтересована. Но это пока что просто заявление, на мой взгляд, - добавил специалист.



По мнению аналитика, когда появятся какие-либо точные очертания этой инициативы, об этом можно будет говорить более предметно.



- За пределами этого сотрудничества пока что ничего не происходит, потому что грузинская политическая элита ориентируется на Запад, там есть большая, великая цель, которую надо достичь. Ресурсы не вкладываются в то, чтобы Грузия расширяла свое влияние, свое реальное сотрудничество, - подытожил Сихарулидзе. Источник - Известия

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