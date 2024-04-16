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Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой. Премьер Жапаров совершает визит в США, - Къ
00:05 17.04.2024

16.04.2024,

Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой
Премьер Киргизии совершает визит в США
Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров находится с визитом в США. Формально его поездка связана с участием в весенних совещаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Но главная задача киргизского премьера - попытаться привлечь американские технологии и инвестиции в различные сектора киргизской экономики. Вторая, возможно, не менее значимая задача - убедить американскую сторону, что для Киргизии сотрудничество с Россией - жизненная необходимость и попытки США его подорвать могут дорого стоить республике.

"Уверен, что американский бизнес найдет в Кыргызстане надежных партнеров и перспективные направления для вложения капитала",- заверил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров во вторник в Вашингтоне на встрече с членами американо-киргизской торговой палаты.

Господин Жапаров привез в США свежую презентацию для потенциальных инвесторов. Речь идет о развитии проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын для обеспечения электроэнергией не только Киргизии, но также Казахстана и Узбекистана. Как рассказал в конце прошлой недели в интервью государственному агентству "Кабар" президент Киргизии Садыр Жапаров (он и премьер - однофамильцы, а не родственники, как можно было бы предположить), общая стоимость проекта ГЭС составит $5−6 млрд, которые республика планирует взять в кредит и вернуть его за счет самой ГЭС через 13–15 лет после начала ее эксплуатации.

Ожидается, что Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшей электростанцией в Киргизии. Строительство займет около десяти лет.

Для реализации проекта на территории республики создадут акционерное общество с долевым участием трех стран в уставном капитале: Киргизия - 34%, Казахстан - 33%, Узбекистан - 33%. Отвечать за координацию и исполнение соглашения будут министерства энергетики трех стран. По окончании строительства акции и активы Камбаратинской ГЭС-1 полностью перейдут в собственность Киргизии.

Зазывая инвесторов, глава правительства рассказывал об экономических достижениях страны. "В первом квартале 2024 года рост экономики составил 8,8%... При этом в 2023 году был преодолен исторический рубеж. ВВП страны составил 1 трлн 228 млрд сомов ($13 млрд 751 млн), темп роста - 6,2%, что значительно выше показателей предыдущих лет",- гордо перечислил ключевые показатели Акылбек Жапаров на встрече с руководством консалтинговой компании Alvarez & Marsal.

Впрочем, Всемирный банк заочно поспорил с такой оптимистичной картиной. На днях он обнародовал обновленный экономический прогноз для развивающихся стран Европы и Центральной Азии, в котором эксперты предположили, что рост ВВП Киргизии в 2024-м составит 4,5%. При этом часть "вины" за недостаточно динамичный прирост киргизской экономики возложили на Россию. "Существуют внешние риски для роста, в основном обусловленные геополитической ситуацией и состоянием торговых потоков с Россией. Возможны заметное ухудшение состояния российской экономики и за счет этого сокращение объемов денежных переводов и экспорта",- предупредили эксперты Всемирного банка.

Впрочем, в Бишкеке видят в сотрудничестве с РФ не угрозы, а потенциал для развития, в связи с чем премьер-министр пытается убедить американскую сторону в важности сохранения торгово-экономических отношений с Россией.

Причем господин Жапаров делает это не закулисно, а вполне открыто. Еще 5 апреля, отвечая на вопросы "Кабар", он заявил, что разрыв сотрудничества с Москвой невыгоден самому Бишкеку, в частности, потому, что одни только трудовые мигранты ежегодно перечисляют на родину порядка $2,5 млрд.

Власти Киргизии попросили открыть в стране "хотя бы один" российский банк
Тогда же премьер объяснил, почему даже с учетом этого факта республика была вынуждена приостановить обслуживание российских карт "Мир". На такую меру, по его словам, пошло не правительство страны, а ассоциация частных банков, которые "возможно, опасались вероятных санкций".

Впрочем, не обошлось и без претензий к РФ. "В России более миллиона наших граждан. Все они пользовались картой "Мир". Мы уже три года просим Россию открыть в Кыргызстане свой банк или филиал крупного банка. Они обещают, но до сих пор не открыли. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути",- сообщил премьер.

По мнению киргизского политолога Дениса Бердакова, "у США есть понимание, что, если окончательно утопить Центральную Азию, в особенности Кыргызстан, во вторичных санкциях, они только проиграют в этом регионе.

Это и есть та позиция, по которой сейчас вся Центральная Азия и США постоянно ведут переговоры, чтобы достичь взаимоприемлемых решений",- отметил эксперт.

Госсекретарь Энтони Блинкен беспокоится за киргизское гражданское общество
Между тем буквально сегодня действовавший в Киргизии с 1993 года американский Фонд Сороса объявил о прекращении своей работы в связи с принятым в республике законом о некоммерческих организациях, который, по мнению фонда, "устанавливает несоразмерные и излишние ограничения на деятельность местных организаций, финансируемых международным сообществом".

"Закон вызывает очень сильное раздражение у официального Вашингтона. На мой взгляд, будет достаточно бурное обсуждение в отношении его подзаконных актов и правоприменения. Возможно, стороны согласуют некий список, куда войдут фонды, связанные с государственным финансированием со стороны США, и для них будут сделаны послабления",- предположил киргизский политолог Кубатбек Рахимов.

Светлана Архангельская, Бишкек

Источник - Коммерсант
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