Катар поддержал Узбекистан в реализации проекта Трансафганской дороги, - В.Панфилова

00:27 17.04.2024 16.04.2024



Центральная Азия намерена стать регионом стабильности и безопасности

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Министры иностранных дел стран Центральной Азии и Персидского залива обсудили региональные проблемы в Ташкенте.

Центральная Азия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке демонстрирует свою устойчивость и инвестиционную привлекательность. Об этом говорилось в ходе второй министерской встречи, которая накануне прошла в Ташкенте в формате стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" (ССАГЗ). Участники мероприятия обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в области политики, безопасности, транспортно-логистической, торгово-экономической и других сферах. Министры также согласовали проведение 29 мая 2024 года в Эр-Рияде первого Инвестиционного форума стран Персидского залива и Центральной Азии, а также приступили к подготовке второго саммита глав государств ССАГЗ, который пройдет в 2025 году в Самарканде.



Государства Залива наращивают влияние в регионе Центральной Азии. В частности, Катар и Узбекистан подняли уровень двусторонних отношений до статуса стратегического партнерства. Соглашение подписали прибывший в Ташкент для участия в министерском диалоге премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль Тани и глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов. Президент Шавкат Мирзиеев обсудил с катарским шейхом продвижение совместных инвестиционных проектов и ускорение реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги. Дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке внесла коррективы в повестку министерской встречи, которая состоялась в Ташкенте 15 апреля.



В ходе заседания было проанализировано выполнение принятого на первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Персидского залива "Совместного плана действий по стратегическим коммуникациям и сотрудничеству на 2023–2027 годы" и предложены дополнительные практические меры по его полной реализации, сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев. Напомним, что диалоговая площадка "Центральная Азия – ССАГЗ" была запущена в 2022 году. Первая министерская встреча состоялась в сентябре 2022 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а первый саммит данной платформы прошел в июле 2023 года в Джидде (см. "НГ" от 19.07.23).



Дипломаты ССАГЗ отметили необходимость развития торгово-экономических связей между регионами, включая сотрудничество в обеспечении устойчивых цепочек поставок, транспортных и транзитных связей, продовольственных, энергетических и водных ресурсов, а также реализацию совместных проектов и развития чистой энергетики. Отмечена была и важность решения проблем изменения климата и экологических вызовов коллективным действиям. Поддержку получило предложение Саудовской Аравии создать международную водную организацию в Эр-Рияде для решения проблемы дефицита воды и мобилизации инвестиций с этой целью.



Министры обменялись мнениями и по актуальным международным и региональным проблемам, в частности по ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке, палестино-израильскому и ирано-израильскому конфликтам, которые оказывают определенное влияние и на регион Центральной Азии. Эскалация конфликта между Ираном и Израилем может привести к нарушению логистических цепочек и изменению транспортных маршрутов в регионе. Центральная Азия, как было согласовано по итогам заседания, должна стать регионом стабильности и безопасности.



Директор Информационно-аналитического центра международных отношений Санжар Валиев отметил, что нынешние события на Ближнем Востоке вызывают серьезное беспокойство среди государств Залива из-за возможного расширения конфликта. "Совет сотрудничества арабских государств Залива недавно принял документ "Видение региональной безопасности", в котором подчеркивается важность предотвращения эскалации напряженности. Центральная Азия выступает в поддержку усилий ближневосточных партнеров по достижению мира и предлагает использовать политико-дипломатические методы разрешения конфликта и противоречий", – сказал "НГ" Санжар Валиев. По его словам, такой функцией пренебрегать не стоит, напротив, нужно попробовать запустить переговорный процесс. Ведь риск заключается в том, что обе стороны – Иран и Израиль – обладают значительными военными потенциалами и дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям, затрагивая не только две страны конфликта, но и другие государства региона. Не случайно США выступили с предложением о посредничестве между Ираном и Израилем через Турцию.



Что же касается развития отношений Ирана с Центральной Азией и его конфликта с Израилем, то, как считает Валиев, следует обратить внимание на возможное влияние этого процесса на экономические аспекты, торговлю и транспортные маршруты. Обозначенные новые транспортные коммуникации через Иран могут потребовать не столько пересмотра планов, сколько придержать реализацию этих планов на неопределенное время. "Сейчас только идет развитие новых транспортных коммуникаций, поэтому они пока еще не являются устойчивыми маршрутами. С другой стороны, это и ограничение возможностей для наращивания кооперации", – считает эксперт.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин охарактеризовал формат взаимодействия стран Центральной Азии и государств Залива как "пристрелочный". Он подчеркнул, что у стран Залива отсутствуют общий подход и стратегия по отношению к Центральной Азии, в то время как некоторые государства Центрально-Азиатского региона имеют более четкую позицию относительно Ближнего Востока. "С учетом снижения влияния США и Запада в целом идет выстраивание горизонтальных связей между разными регионами, и в этом ключе диалог Центральной Азии с арабскими странами Персидского залива достаточно инклюзивный и интересный. У стран есть взаимные глобальные интересы. Для арабских стран – это диверсификация своих внешнеэкономических связей. Для Центральной Азии – это в первую очередь получение инвестиций. В этом контексте нынешняя министерская встреча во многом направлена на закрепление тех результатов, которые были достигнуты в ходе прошлогоднего саммита глав государств, и подтвердила интерес всех участников к этому формату, но не дала какого-то сверхимпульса для углубления взаимоотношений. Пока это пристрелочный формат взаимодействия", – сказал "НГ" Притчин. Он отметил, что диалог между регионами не слишком интенсивен: следующая встреча на высшем уровне запланирована на 2025 год в Самарканде, а министры встретятся в 2026 году в Кувейте. Относительно транспортных проектов через Иран Притчин подчеркнул, что глобального конфликта между Тегераном и Тель-Авивом не предвидится, поскольку обе стороны не заинтересованы в его развитии. Транспортный маршрут "Север–Юг" остается единственным безальтернативным вариантом для стран региона. Источник - НГ

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