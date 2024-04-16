Украина решила выйти из черноморской сделки. Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным, - НГ

07:46 17.04.2024

Украина решила выйти из черноморской сделки.



Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным

Наталья Приходко

16.04.2024



Судоходство в Черном море по-прежнему опасно.



Представители Москвы и Киева при посредничестве Анкары согласовали возможность свободного торгового судоходства в Черном море, но в последний момент Украина вышла из переговоров, сообщило агентство Reuters. Хотя там уточнили, что официально стороны этого не подтвердили. Если допустить, что упомянутые события имели место, то кроме известного стремления турецкой дипломатии к достижению успехов в посреднической миссии, они опять продемонстрировали открытость Москвы к переговорам на различных уровнях при неготовности Киева к выработке договоренностей, подчеркнули эксперты.



Украина, Россия и Турция почти договорились о судоходстве в Черном море – под такими заголовками киевские СМИ изложили во вторник нашумевшее сообщение Reuters о том, что Киев по неизвестным причинам в итоге вышел из этих переговоров.



По информации издания, переговорный процесс по обеспечению безопасности торгового судоходства в Черном море велся два последних месяца. Посредником в нем выступила Турция при поддержке Организации Объединенных Наций. Соглашение было достигнуто в марте. В Киеве не желали официально подписывать документ, но согласились с тем, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о достигнутых договоренностях 30 марта. Однако в последний момент украинская сторона неожиданно вышла из переговоров, и поэтому соглашение сорвалось, объяснил источник агентства. Также уточнялось, что достигнутыми договоренностями предполагалось предоставить гарантии безопасности торговых перевозок в Черном море с обеих сторон, которые обязались не атаковать и не обыскивать суда с гражданским грузом. На военные корабли и гражданский транспорт, перевозящий товары военного назначения, договоренности не распространялись.



Последнее условие, понятно, было выгодно для Киева. Тогда как в период функционирования известного морского коридора в рамках Черноморской зерновой инициативы, о которой представители РФ и Украины условились в июле 2022 года, опять же при содействии Турции и ООН, российские представители также были озабочены осуществлением действенного контроля над проходившими по нему судами во избежание провоза вооружений для украинской стороны. Одновременно, по данным киевских СМИ, упомянутое соглашение позволило безопасно экспортировать около 33 млн т украинского зерна. Но далее, в июле 2023 года, РФ из зерновой сделки вышла, поскольку принятые ее участниками обязательства по обеспечению экспорта российского продовольствия и удобрений так и не были выполнены.



Разумеется, в отсутствие официальной конкретики сложно оценить, как решались в ходе предполагаемых переговоров указанные, значимые для Москвы, вопросы. Но теоретически можно допустить, что их урегулирование также помогло бы Москве преодолеть ту коллизию, что возникла после ее выхода из зернового соглашения. Тогда, как известно, Минобороны РФ пообещало считать все суда, идущие по морю в украинские порты, перевозчиками военных грузов и объявило северо-западные и юго-восточные части Черного моря опасными для судоходства. А в Киеве в ответ на это далее начали уверять в неспособности российской стороны обеспечить контроль над заявленной акваторией и ссылаться на то, что вследствие активного использования украинскими военными морских дронов российские корабли в основном остаются на базах. Хотя при желании поразить проходящие мимо зарубежные суда у российской стороны, несомненно, нашлись бы необходимые средства, например, из числа высокоточных ракет.



Так или иначе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день ответил журналистам, что Кремлю "нечего сказать" относительно сообщения Reuters о срыве Киевом достигнутых договоренностей по безопасному судоходству в Черном море.



В то же время у Москвы и Анкары значится много различных тем в повестке дня. "Мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем", – сказал Песков.



Поскольку реальные детали неизвестны, комментировать какие-либо подробности гипотетического соглашения бессмысленно, заметил "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Впрочем, продолжил он, если допустить, что какие-то переговоры на данную тему состоялись и названные стороны в них участвовали, то можно констатировать, что Турция, очевидно, хотела добиться некоего соглашения, пусть даже и виртуального. "Такой результат стал бы успехом для турецкой дипломатии, которая, как и всякая другая дипломатия, заинтересована в достижении практических подвижек в своем посредничестве. Просто в Анкаре до сих пор не поняли, с кем они имеют дело в Киеве. Но, возможно, эта история открыла всем глаза", – пояснил Силаев. Хотя следует помнить, что украинские власти ввели законодательный запрет на переговоры с Россией. А кроме того, они заявляют, что успешно используют для экспорта своей продукции путь вдоль побережья Румынии.



В свою очередь, определил аналитик, предполагаемое российское участие в переговорах могло подтвердить, что РФ открыта к ним и использует любую возможность, чтобы о чем-то договориться. И ради достижения этой цели в Москве готовы иметь дело со всякими добросовестными партнерами, резюмировал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.



Примечательно, что в самом Киеве упомянутое сообщение об очередных проваленных переговорах сопроводили ссылками на февральское заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о достигнутых в январе уровнях экспорта по морю, сопоставимых с довоенными объемами. Но, видимо, если бы дело обстояло столь благополучно, там не воспринимали бы столь драматично протестные акции польских фермеров, перекрывающих границу для украинской агропродукции. Кстати, как сообщил во вторник представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, польская сторона продолжает блокировать крупнейшие пункты пропуска на границе и за истекшие сутки не пропустила ни одного украинского грузовика.