Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин

07:59 17.04.2024

16.04.2024



От властей Турции требуют доказательной жесткости к Нетаньяху

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турецкая оппозиция пытается нанести удар по президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его окружению за сохраняющуюся мягкость к Израилю. В центре скандала оказался флагман национальной оборонной промышленности, компания Baykar, в руководство которой входит зять главы государства Сельчук Байрактар. Производителя популярных боевых беспилотников обвинили в продаже Израилю авиакеросина. В то же время на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) внесено предложение, требующее официального запрета на торговые отношения между Турцией и Израилем.



Руководство Турции пытается защититься от ударов оппозиции, которая продолжает играть на теме близких связей между республикой и Израилем.



Управление оборонной промышленности Турции (SSB), правительственное агентство по оборонным закупкам, попыталось заступиться за Baykar – ключевого национального производителя в сфере оборонной промышленности, заявив, что компания не обладает особыми льготами от государства.



Заявление последовало после того, как оппозиционный политтехнолог Эврен Барыш Явуз обвинил Baykar и одного из ее совладельцев, Сельчука Байрактара, зятя Эрдогана, в поставке авиационного керосина Израилю, намекнув, что бизнес президентской семьи идет вразрез с воинственной риторикой официоза. Менеджмент Baykar в ответ заявил, что обвинения являются частью информационной кампании Республиканской народной партии (РНП) – ведущей оппозиционной платформы, победившей однопартийцев Эрдогана на недавних муниципальных выборах, и что она инициирована штабом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Сам Явуз был задержан.



В свою очередь, прокурдская Партия народного равенства и демократии (DEM) добивается официального запрета торговых отношений между Турцией и Израилем. Ее депутат Омер Фарук Гергерлиоглу представил инициативу, которая легализует эмбарго на торговлю с еврейским государством. Гергерлиоглу пояснил, что израильская военная кампания в секторе Газа, которая сопровождается гибелью гражданского населения, противоречит международному праву.



Министерство торговли Турции решило 16 апреля дать разъяснения, согласно которым попавшая под запрет на экспорт в Израиль продукция не поставляется в эту страну с минувшей недели, в том числе через зоны свободной торговли и транзитные маршруты. "Мы будем продолжать поддерживать наших палестинских братьев и сестер на всех платформах", – отмечается в заявлении ведомства.



Еще 8 апреля Минторг республики объявил, что вводит запреты на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров "до окончания боевых действий в Газе и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи" в палестинский анклав. Из перечня следовало, что вводятся ограничения на виды продукции из стали, алюминия, некоторые виды промышленной техники. Вместе с тем в списке фигурировали цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит. Запретительные меры, вероятно, были призваны смягчить гнев критиков, которые обвиняли правящий истеблишмент Турции в лицемерии. С одной стороны, Анкара повысила тон в адрес Израиля и его военной кампании в секторе Газа, с другой – постаралась сделать так, чтобы экономические отношения со средиземноморским соседом не пострадали. По неподтвержденным данным, необходимость ужесточения подходов к правительству Биньямина Нетаньяху даже была одной из тем переговоров на высшем уровне между Турцией и Ираном. Тегеран намеревался надавить на Эрдогана с требованием оборвать все торговые каналы.



Новый повод для давления создал и виток ирано-израильской конфронтации. Член РНП Ильхан Узгель заявил: "На фоне такого важного события в нашем регионе и военного нападения, предпринятого непосредственно другим государством против Израиля впервые после октябрьской войны 1973 года, на фоне такой эскалации и такой большой напряженности в регионе, мы с удивлением наблюдаем, что ни один чиновник, особенно министр иностранных дел, не дал никаких комментариев по этому поводу". Как замечает в этой связи турецкий политолог Мурат Еткин, во всей ситуации Анкару беспокоили, во-первых, угроза географического распространения конфликта и, во-вторых, уход трагедии в Газе на периферию повестки, поэтому она не хотела привлекать слишком много внимания к ирано-израильским столкновениям. "Несмотря на то что Турция осудила нападение Израиля на Иран в Дамаске, она не хотела узаконивать нападение Ирана на Израиль, даже если оно будет описано как возмездие", – пишет Еткин в своем блоге.



Не исключено, что именно поэтому Анкара на этой неделе предпринимает активные меры, чтобы восстановить свой имидж ключевого адвоката палестинцев. Как сообщила газета "Хюрриет", министр иностранных дел Хакан Фидан отправился 16 апреля в Катар на переговоры с властями эмирата и верхушкой движения ХАМАС. Параллельно турецкая дипломатия намерена реанимировать деятельность контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по проблемам Газы.



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