 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.04.2024
08:17  Пять вузов РФ получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов
08:13  Крым самоизолиовался от мигрантов-гастарбайтеров
08:06  Куня Бишимбаев - как приговор болашак-элитке Кзахстана
08:01  Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход, - А.Ашуров
07:59  Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин
07:46  Украина решила выйти из черноморской сделки. Посредничество Анкары опять оказалось безуспешным, - НГ
00:27  Катар поддержал Узбекистан в реализации проекта Трансафганской дороги, - В.Панфилова

00:05  Бишкек отстаивает право на сотрудничество с Москвой. Премьер Жапаров совершает визит в США, - Къ
Вторник, 16.04.2024
22:50  Грузия решила ускорить сближение со странами Центральной Азии
21:54  В Копенгагене сгорело здание биржи начала 17-го века. Старинные картины вытаскивали прохожие
21:52  Финляндия или Афганистан: сценарии будущего для Украины
21:46  Битва агентов: в Грузии начались протесты из-за скандального закона
21:04  В Симферополе открыли роскошную Соборную мечеть
20:45  Рядом с Землей обнаружена рекордно большая черная дыра
19:52  Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан создадут СП для строительства Камбаратинской ГЭС-1
19:47  Предложения по переводу в Узбекистан украинских предприятий, пострадавших от войны, обсудили в Киеве
19:42  Казахстан. Клан Назарбаева приступил к реализации плана по возвращению власти?
19:40  За что художник В.Верещагин сам уничтожил 3 свои картины "Туркестанского цикла"? (история)
18:59  О долге Китая и его "теневых" биржах, - В.Катасонов
18:54  Токаев назвал глупостью борьбу с русским языком
12:57  Израиль – Иран: опасное балансирование на "кромке хаоса", - В.Прохватилов
12:28  В Казахстане на деньги коррупционеров построили 25 школ
12:11  Казахстан. Уровень воды в Урале продолжает подниматься
12:10  Как меняется уровень жизни населения стран ЕАЭС?
10:15  Восточная медицина. Атака на Израиль как предвестие новой нормальности, - Илья Титов
08:38  Ближний Восток еще может взорваться, - Foreign Affairs
08:34  О "Старом" и "Новом" Казахстане, - Данияр Ашимбаев
08:31  Могилизация на Украине: тотальное убийство, - В.Бурт
08:09  "Махалли и улицы в Ташкенте будут благоустраивать по опыту австралийского Сиднея" - хоким Умурзаков
08:06  Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих, - Евгений Поздняков
08:04  Китай поставил Шольца в подчиненное положение, - Е.Крутиков
05:27  Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
01:29  Al Khaleej: Россия и Китай ответили Западу на его "двойное сдерживание"
01:17  Певец Пиязов стал советником главы Минвуза Узбекистана
01:10  Россия в состоянии решить проблему буйных мигрантов - быстро и по закону
00:53  Таджикистан с 20/04 вводит визовый режим с Турцией
00:35  Нетаньяху призывают сделать передышку в войне с Тегераном, - И.Субботин
00:22  Уметь надо... Иран метко промахнулся, - Эльнар Байназаров
00:17  Удар Ирана по Израилю может помочь Украине, - НГ
00:15  Из Еревана президент Казахстана отправился в зону бедствия в своей стране
00:12  КНР и США борются за превосходство в космосе, - Владимир Скосырев
00:08  Вопрос решен. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун уйдет в отставку 15/05
00:01  Постой-ка, брат мусью... РосРакеты начали "догонялки" с французскими "добровольцами" на Украине
Понедельник, 15.04.2024
23:41  В БандерШтаб под Чугуевом крепко прилетело. Буданов - "груз 200"?
18:21  Иран и Израиль проверили свои возможности: что это дает России? - Любовь Степушова
17:36  Грузинские депутаты подрались на рассмотрении законопроекта об иноагентах
17:19  Первым главой Управления сейсм-безопасности Алматы назначен малолетний урбанист Сулейменов
15:49  Казахстан пообещал ОПЕК+ исправиться
14:26  ТаджКадры: уволен влиятельный мэр Гиссара Рохбар, Рахмон Хайриддин назначен руководителем Антимонопольной службы
13:59  "Казатомпром" осваивает новые месторождения редкоземелки - Каражал, Верхний Иргиз и др.
13:00  Олимпийский нацизм: МОК против России и Белоруссии, - ФСК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдогану не удается изменить произраильский имидж, - И.Субботин
07:59 17.04.2024

16.04.2024

От властей Турции требуют доказательной жесткости к Нетаньяху
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турецкая оппозиция пытается нанести удар по президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его окружению за сохраняющуюся мягкость к Израилю. В центре скандала оказался флагман национальной оборонной промышленности, компания Baykar, в руководство которой входит зять главы государства Сельчук Байрактар. Производителя популярных боевых беспилотников обвинили в продаже Израилю авиакеросина. В то же время на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) внесено предложение, требующее официального запрета на торговые отношения между Турцией и Израилем.

Руководство Турции пытается защититься от ударов оппозиции, которая продолжает играть на теме близких связей между республикой и Израилем.

Управление оборонной промышленности Турции (SSB), правительственное агентство по оборонным закупкам, попыталось заступиться за Baykar – ключевого национального производителя в сфере оборонной промышленности, заявив, что компания не обладает особыми льготами от государства.

Заявление последовало после того, как оппозиционный политтехнолог Эврен Барыш Явуз обвинил Baykar и одного из ее совладельцев, Сельчука Байрактара, зятя Эрдогана, в поставке авиационного керосина Израилю, намекнув, что бизнес президентской семьи идет вразрез с воинственной риторикой официоза. Менеджмент Baykar в ответ заявил, что обвинения являются частью информационной кампании Республиканской народной партии (РНП) – ведущей оппозиционной платформы, победившей однопартийцев Эрдогана на недавних муниципальных выборах, и что она инициирована штабом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Сам Явуз был задержан.

В свою очередь, прокурдская Партия народного равенства и демократии (DEM) добивается официального запрета торговых отношений между Турцией и Израилем. Ее депутат Омер Фарук Гергерлиоглу представил инициативу, которая легализует эмбарго на торговлю с еврейским государством. Гергерлиоглу пояснил, что израильская военная кампания в секторе Газа, которая сопровождается гибелью гражданского населения, противоречит международному праву.

Министерство торговли Турции решило 16 апреля дать разъяснения, согласно которым попавшая под запрет на экспорт в Израиль продукция не поставляется в эту страну с минувшей недели, в том числе через зоны свободной торговли и транзитные маршруты. "Мы будем продолжать поддерживать наших палестинских братьев и сестер на всех платформах", – отмечается в заявлении ведомства.

Еще 8 апреля Минторг республики объявил, что вводит запреты на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров "до окончания боевых действий в Газе и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи" в палестинский анклав. Из перечня следовало, что вводятся ограничения на виды продукции из стали, алюминия, некоторые виды промышленной техники. Вместе с тем в списке фигурировали цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит. Запретительные меры, вероятно, были призваны смягчить гнев критиков, которые обвиняли правящий истеблишмент Турции в лицемерии. С одной стороны, Анкара повысила тон в адрес Израиля и его военной кампании в секторе Газа, с другой – постаралась сделать так, чтобы экономические отношения со средиземноморским соседом не пострадали. По неподтвержденным данным, необходимость ужесточения подходов к правительству Биньямина Нетаньяху даже была одной из тем переговоров на высшем уровне между Турцией и Ираном. Тегеран намеревался надавить на Эрдогана с требованием оборвать все торговые каналы.

Новый повод для давления создал и виток ирано-израильской конфронтации. Член РНП Ильхан Узгель заявил: "На фоне такого важного события в нашем регионе и военного нападения, предпринятого непосредственно другим государством против Израиля впервые после октябрьской войны 1973 года, на фоне такой эскалации и такой большой напряженности в регионе, мы с удивлением наблюдаем, что ни один чиновник, особенно министр иностранных дел, не дал никаких комментариев по этому поводу". Как замечает в этой связи турецкий политолог Мурат Еткин, во всей ситуации Анкару беспокоили, во-первых, угроза географического распространения конфликта и, во-вторых, уход трагедии в Газе на периферию повестки, поэтому она не хотела привлекать слишком много внимания к ирано-израильским столкновениям. "Несмотря на то что Турция осудила нападение Израиля на Иран в Дамаске, она не хотела узаконивать нападение Ирана на Израиль, даже если оно будет описано как возмездие", – пишет Еткин в своем блоге.

Не исключено, что именно поэтому Анкара на этой неделе предпринимает активные меры, чтобы восстановить свой имидж ключевого адвоката палестинцев. Как сообщила газета "Хюрриет", министр иностранных дел Хакан Фидан отправился 16 апреля в Катар на переговоры с властями эмирата и верхушкой движения ХАМАС. Параллельно турецкая дипломатия намерена реанимировать деятельность контактной группы Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств по проблемам Газы.

--------------------------------------------------------------------------------

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1713329940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторами утверждена повестка заседания Палаты
- О "Старом" и "Новом" Казахстане
- Кадровые перестановки
- Единые требования к спортивному инвентарю утверждены в рамках ЕАЭС
- Конфликт Израиля и Ирана: почему никто не выиграет – мнение политолога
- Казатомпром расширяет горизонты: в поисках редких металлов на новом месторождении
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем Парламента Грузии
- Мажилис рассмотрит законопроект "О масс-медиа" во II чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  