Боевые женщины Зеленского: все украинки пойдут в расход, - А.Ашуров

08:01 17.04.2024 16.04.2024 | Александр АШУРОВ

Пребывание в ВСУ плодит маньячек, готовых уничтожать все живое



После 2014 года на Украине нередко бывало такое. Ругаются муж с женой, и супруг бросает в сердцах своей избраннице: "Чтоб тебя мобилизовали, тварь!" Такие пожелания обещают стать реальностью ближайшего будущего.

В Генштабе ВСУ заранее готовы к принятию мобилизованных женских пополнений. О необходимости забривать на фронт украинок говорят, например, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, советник главкома Сухопутных сил ВСУ по вопросам гендерного равенства Оксана Григорьева. Из всех нардепов ретивее всех за эту идею ратует Марьяна Безуглая, замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В Конституции Украины сказано, что гражданин обязан защищать Украину в случае нападения врага. Сейчас именно такая ситуация. Нет двух видов граждан Украины – то есть мужчины и женщины. Мы или придем к этому (женской мобилизации. – А .А), или будем уничтожены. В первую очередь нужно, чтобы вся молодежь без гендерных различий проходила обязательную военную подготовку", – заявила Безуглая.



Эта фанатичная участница Евромайдана попала в Верховную раду от "Слуги народа", поскольку очень близка с Владимиром Зеленским. По Раде ходят слухи, что Марьяна безнадежно влюблена в укрофюрера… Обычно если Безуглая что-то категорично заявляет, то за этим кроется готовое решение Зеленского. Боевые мадам из главнокомандования ВСУ – то бишь Калмыкова и Григорьева – в этой клоунаде "Квартала 95" просто отыгрывают свои роли.

Оксана Григорьева убеждает украинское сообщество в том, что обязательная служба украинок в ВСУ – это ее искреннее личное желание.



"Для меня мужчина и женщина это всегда было одинаково. Мне не нравится, что армия – до сих пор самая патриархальная структура в украинском обществе. С точки зрения гендерного равенства неправильно, что мальчиков готовят к военной службе, а девочек - для сугубо женских ролей в обществе. В странах НАТО к роли будущих солдат одинаково готовят со школы и мальчиков, и девочек. Это и есть гендерное равенство. Конечно, не каждая женщина может тянуть тяжелый миномет, но и не каждый мужчина это может. В армии ты, вне зависимости от твоего пола, должен занимать ту позицию, которая соответствует твоей физической форме и профессиональной компетенции. А у нас чаще всего другое. В 2014 году наши женщины массово шли в армию, на фронт. Прибывает в часть молодая девушка, профессиональная биатлонистка. Она должна служить как снайпер, а ее оформляют поваром, отправляют на вторую линию обороны. Там, конечно, у нее меньше шансов быть убитой. Но эта девушка профессионально себя не реализует в армии, армия теряет ценный боевой кадр, страдает в итоге вся система обороноспособности Украины. Сегодня все служащие в ВСУ женщины пошли в армию как добровольцы, поскольку мобилизация касается только мужчин. Это уже гендерная дискриминация", – заявила Оксана Григорьева еще в мае прошлого года в интервью порталу "Київщина 24/7".



Эта боевая мадам не нюхала не только пороха, но обычной солдатской казармы. Она гражданский физик, даже кандидат наук, но куда больше преуспела на политической ниве. В 2014 году, когда киевский режим начал геноцид народа Донбасса, Григорьева в тылу создавала организации по медико-психологической и иной помощи карателям. Все эти фонды и сообщества действовали под эгидой украинского Минобороны, имели государственное финансирование, но формально имели негосударственный статус. Ведь кроме государственных средств бюджет таких "народных фондов" пополняется донатами. Если верить той же Григорьевой, сейчас эти якобы "народные" фонды и живут за счет донатов, так как в 2022 году все деньги Минобороны уходят на фронт… Конечно, не такое "золотое время", как в период "АТО", но тоже "шоколадно". К этому "шоколаду" Григорьева пристроилась тоже не с улицы. Она типичная девочка-мажор. При Леониде Кучме и Викторе Ющенко юная студентка Григорьева руководила Молодежным центром при Атлантическом совете Украины. Конкретно, занималась евроинтеграцией украинских школьников и студентов посредством вовлечения молодежи в образовательные программы Евросоюза и НАТО на постсоветском пространстве. Конкретно, в условном Донецке проводилась соответствующие конкурсы. Победители и призеры награждались экскурсиями в страны НАТО с внятной перспективой продолжить там учебу, чтобы потом сделать успешную карьеру уже на Украине. Именно в то время Григорьева набралась в Евросоюзе своих "правильных гендерных представлений" насчет армии и жизни вообще.



Еще одна лоббистка забривания украинок на фронт замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова больше похожа на хипстершу, чем на военного человека, ибо погон не имеет, носить их не собирается. Как и Григорьева, Калмыкова в период "АТО" занимала разные начальнические должности в фондах помощи раненым и контуженным карателям. Как раз Калмыковой в этом пригодился ее диплом гражданского врача, хотя полноценно как врач Калмыкова никогда и нигде не работала. Вместе со своей подругой Григорьевой ушлая мадам Калмыкова в те годы получала щедрые гранты Запада на продвижение в ВСУ гендерного равенства по стандартам НАТО. Иначе говоря, "девчонки пилили бабло". С сентября 2023 года Калмыкова служит в ВСУ замминистра обороны по делам женщин и вопросам гендерного равенства.



Замглавы комитета Верховной рады по вопросам обороны и национальной безопасности Марьяна Безуглая на фронте была – на обычных для депутатов экскурсиях в образцово-показательные части. Там гостей из Киева охраняют строже военной тайны, боятся чем-нибудь обидеть. Во время этих экскурсий Безуглая, что называется, "конкретно достала" боевиков ВСУ. У ответственной за силовой блок нардепши, педиатра по диплому, наличествует медицинский диагноз – диссоциативное расстройство личности. Когда на Безуглую нападает приступ, у нее начинается словесный понос, сопровождаемый немотивированной агрессией. Из-за этого диагноза Безуглой хоть и дали выучиться на педиатра, но лечить детей запретили, что и правильно. Привыкшие ко всему укровояки Безуглую просто боятся.



Вот такие сытые холеные персонажи женского пола, ни дня не побывшие в солдатской шкуре, ратуют за "войну до последней украинки". Под этот государственный тренд развернута целая рекламная кампания. Женщин зазывают на фронт и вообще в армию, в частности красивой и удобной военной формой по стандартам НАТО, спроектированной специально под женское тело. В Женский день этого года (он хоть и коммунистический изначально, но на Украине празднуется до сих пор. – Авт.) все укроСМИ как по команде презентовали женскую военную форму вместе с тактическим женским нижним бельем, спроектированным под особенности действия женской физиологии в военно-полевых условиях.



Про женские камуфляжи в ВСУ – смех сквозь слезы. Украинки – как добровольцы и кадровые командиры – массово служат в силовых структурах с начала "АТО". Развал гражданской экономики и безработица с 2014 года все больше и больше внушают украинкам, что уж лучше идти в армию, чем на панель… Всю свою военную машину Украина евроинтегрировала под НАТО. В частности, для родов войск придумали красивые парадные береты разных цветов, прапорщиков и мичманов заменили на майстер-сержантов и т. д. Камуфляжи для женщин – непременный атрибут любой натовской армии, не говоря уже про наполовину женский ЦАХАЛ – в ВСУ пошили только в марте 2024 года! Десять лет женщины-вэсэушницы несли службу в мужских камуфляжах, подшитых кое-как собственноручно самими же женщинами под рост и фигуру. Что и логично, ведь до идеи массовой мобилизации женщин в Киеве додумались только недавно. Вопрос, сколько навоюют украинки в женских камуфляжах. Ведь пока что придумали только вариант весна-лето.



С тактическим нижним бельем для женщин история не менее плачевная и столь же долгая. В первый период "АТО" этой проблемой вообще не заморачивались. Наплевать, что надето на военнослужащей украинке под верхней одеждой, лишь бы служила. Приблизительно в 2021 году – с целью самопиара киевского режима – Минобороны Украины наконец-то соизволило представить варианты военных лифчиков и трусиков, пошитых частными фирмами для курсанток и кадровых военных женского пола. Эта пиар-акция провалилась. Прекрасная половина укровермахта всю представленную линию забраковала. Впоследствии этот пикантный дамский вопрос в ВСУ не поднимался. Зато он заиграл яркими красками весной этого года. В аккурат, когда киевская хунта задумала приготовить украинкам "маленькую женскую радость" в виде забривания в силовые структуры.



Агитаторами женской мобилизации выступают также многие женщины-офицеры, в том числе воевавшие еще в "АТО". Одна такая карательница пошла добровольцем в "АТО" с гражданки, выучилась на офицера. Сейчас она командует на фронте противотанковым расчетом. Эта "ветеранша" сообщила в своем интервью для телевидения города Ровно следующее. Лично она считает, что вопрос женской интимной гигиены на войне вообще второстепенен, поэтому все эти дамские камуфляжи, специальное тактическое белье – лишняя возня. В чем удобно украинке, пусть в том и служит – хоть в мужских семейных трусах под формой. С таким же безразличием эта ветеранша говорит о такой проблеме, как служба женщины в критические дни. Надо думать, что военный синдром плюс казарменная профдеформация атрофировали в этом офицере женского пола все женское. А украинки, послушав такое, пусть делают соответствующие выводы насчет женской мобилизации и в каких условиях им придется служить.



В аппарате укровермахта по гендерному равенству об интимной гигиене вэсэушниц все же подумали отдельно, но мысль явно была короткой. Например, Оксана Григорьева считает, что месячные у всех здоровых женщин проходят относительно безболезненно, поэтому в этот период женщина способна полноценно выполнять боевые задачи. В случае острых болей – анальгетики из личного санитарного комплекта. Если совсем плохо, то пусть помогает штатный военврач. Можно подумать, что "гендерно равная" Григорьева скоро женщин от мужчин отличать не будет. Есть гинекологические расстройства, при которых девушки и молодые женщины свои критические дни проводят на постельном режиме, принимая сильнодействующие обезболивающие. Но с точки зрения охотника на людей из украинского Минобороны, такая женщина является абсолютно здоровой. То же самое думает и типичный командир укровермахта… Советница сухопутного главкома считает, что женщина в ВСУ должна получать одинаковый карьерный старт с мужчинами, следовательно, обязана служить в мужском коллективе.

Конечно, еще в период "АТО" в укровермахте выделились такие персонажи как "летчица-пулеметчица" Надежда Савченко, депутатша-убийца Татьяна Черновол, которая служит теперь на фронте командиром целиком мужского противотанкового взвода, снайперша из запрещенного в России "Айдара" Юлия Толопа… В том же ряду – нынешняя министр по делам ветеранов боевых действий Юлия Лапутина, генерал СБУ. Но равнять на этих особ действующих или будущих вэсэушниц нельзя. Это будет признаком кривой, шизофренической логики. Кандидат психологических наук Юлия Лапутина – кадровый офицер СБУ, специалист по психологической войне. У нее для старта к генеральским звездам было куда больше возможностей, чем у большинства рядовых украинок. Помог в этом Лапутиной и ее далеко не женский характер. В период "АТО" Лапутина устроила в Краматорске центр информационно-психологического геноцида народа Донбасса, при котором действовал настоящий гестаповский застенок. Там будущая министерша лично пытала задержанных. Лапутина привыкла в буквальном смысле слова ходить по головам. На ее совести – смерть мужа собственной дочери. Примерно из той же породы – убийца мирных киевлян во время Евромайдана Татьяна Черновол. Но если Лапутина – лишенный эмпатии холодный циник, то Черновол – маньячка с шизофазиями. Звание лейтенанта Черновол получила в период "АТО" благодаря Арсену Авакову. На фронт в 2022 году пошла добровольцем, чтобы не попасть в тюрьму. Предательница России из Кавминвод Юлия Толопа также не совсем психически нормальный человек. Военная карьера Толопы закончилась, когда она вышла замуж за укронациста с Украины и получила вместе с замужеством украинский паспорт. Надежда Савченко – вообще особый разговор. Любая здравомыслящая украинка предпочтет военным карьерам перечисленных дамочек спокойную участь гастарбайтерши в Евросоюзе. Для абсолютного большинства украинок, – даже если они кадровые офицеры, – сегодня нереально стать полными армейскими генералами, что в США давно в порядке вещей. Quod licet Jovi non licet bovi. Сами офицеры ВСУ говорят: украинская армия не потерпит женщин-командиров, поскольку ВСУ берут свое начало от запорожских казаков, а женщин в Запорожскую Сечь не пускали под страхом смерти. В ОУН-УПА*, на которые в ВСУ также равняются, женщин по большому счету рассматривали как инструмент сексуальной разгрузки. Роман Шухевич имел целый гарем из бандеровок.



Боевиками второго сорта украинки тем более будут в запрещенных в России "Азове" и "Правом секторе" (ПС). ПС сегодня сведен в 67-ю механизированную бригаду ВСУ, но порядки там остались как во времена прежней "вольницы". Та же история с "Азовом", разделенным на 3-ю штурмовую бригаду Нацгвардии и 12-ю нацгвардейскую бригаду оперативного назначения. Украинский нацизм, как и нацизм гитлеровский, исключает руководящую роль женщины в обществе, а тем более в армии. В "Азове" и ПС женщина максимум может быть батальонным военврачом или пресс-офицером на лейтенантской должности при штабе. Не стремятся к большим звездам на погонах служащие в укронацистских формированиях почитательницы Бандеры и Гитлера. Идейные нацистки запрограммированы на подчинение авторитету мужчины. Укронацистки охотно идут служить в укровермахт как добровольцы и уж точно, что от мобилизации "косить" вряд ли станут. Случись завтра повальная женская мобилизация на Украине, фронтовые части еще больше инфильтруются нацизмом, именно за счет огромной массы экзальтированных нацисток. До Евромайдана Украина была страной победившего политического феминизма. Феминистки из разных лагерей, от евролиберального до еврокоммунистического и анархического, сегодня сбегают к укронацистам. Причин этому много, одна из них – невиданная даже по западным меркам деградация еврофеминизма на украинской почве.



Пресловутые "Femen" другими феминистками давно воспринимаются как проститутки, в политическом и прямом смыслах. Укрофеминизм снова расцвел буйными красками как раз в изначально мужском мире укронацизма. Ставшая укронацисткой укрофеминистка – хороший идейно мотивированный кандидат на военную службу киевской хунте.

Другой вопрос, что повернутые на Бандере и Гитлере дамочки раньше шли строго добровольцами, как добровольцы имели право выбирать, где служить. Понятно дело, что выбирали наиболее комфортные для себя подразделения и части, тот же "Азов".



Служили "где приказали" только укронацистки из числа кадровых военных, но и те при первой возможности переводились к "своим". Нацистка хоть и подчиняется авторитету мужчины, но не терпит свойственной ВСУ мужланской "сапоговщины". Укронацистка – типичное существо с далеким от реальности представлением о мире. Хороший вопрос, сколько этих дамочек отсеется и психологически сломается, попадя в укровермахт. Кормить вшей в окопах, не имея возможности нормально помыться неделями – это не тренироваться в комфортных условиях на военных укронацистских сборах в тылу. Настоящий казарменный офицер укровермахта без вопросов отправит на гауптвахту за неуставной внешний вид у дамочки. Если укронацистка по своему обыкновению станет качать свои женские права, то ее пустят в расход и спишут на боевые потери.

Моральное и физическое насилие над женским личным составом в ВСУ так же обыденно, как восходы и заходы солнца каждый день. Сексуальное насилие – это и бич армий НАТО. В самой передовой в гендерном плане Армии США с начала этого года в несколько раз возросло число сексуальных преступлений в отношении военнослужащих обоих полов, и это только зарегистрированные случаи. Это связано в первую очередь с победоносным маршем по Штатам запрещенной в России ЛГБТ-идеологии. Украину ждет еще более худший сценарий с учетом того, что украинская армия, в отличие от американской, активно воюет, имеет богатый опыт геноцида собственного народа. Появись в скором времени во фронтовых частях ВСУ чисто женские подразделения, там женщины- командиры будут насиловать женщин-подчиненных, старослужащие станут сексуально домогаться новеньких. Военные прокуроры из ВСУ предпочитают отмахиваться от совершенных в ВСУ преступлений на сексуальной почве.



Ожидаемый сценарий сейчас примерно таков. Мобилизация женщин в ВСУ неизбежна, поскольку мужчины от забривания в ВСУ бегут если не за границу, то в религиозные секты, где запрещено служить в армии. С начала СВО резко возросло число украинских "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России), которые поддерживают агрессию киевского режима против России, но сами на войну не стремятся. Иеговиста по украинским законам мобилизовать нельзя, поскольку он относится к американской религиозной структуре. Обученная владеть оружием женщина – куда более опасный враг, чем вооруженный мужчина. Женский организм имеет дополнительный резерв выносливости. Женщина лучше, чем мужчина, умеет работать в условиях многозадачности. Украинки массово "косить" от мобилизации вряд ли будут. Но стопроцентных наборов женского личного состава ожидать также не следует. В первую очередь "откосят" те, кто потерял на войне родных мужчин, а в ответ получил от Киева одни издевательства. Даже для идейных бандеровок ВСУ грозят стать настоящим адом. На выходе Украина будет иметь или массы морально искалеченных "ветеранок", или такую же армию деградировавших в ВСУ маньячек, готовых уничтожать все живое. Что интересно, многие из них дойдут до такого, пройдя через невероятные унижения и издевательства в укровермахте. В ВСУ станет в разы больше коррупции и беззакония. Еще более усилится зависимость Украины от западных подачек и руководящей роли Вашингтона.



В выигрыше будут военные советники по гендерному равенству всех уровней. У них вырастут бюджеты и зарплаты, появится больше прав, а сами они настоящего фронта не увидят никогда. Как и не понюхает окопной вони новая категория "забронированных" от армии мужчин – помощники министров, губернаторов и депутатов Верховной рады. Никто в Киеве не тронет пресловутый "батальон Монако". Само собой, что будут очень довольны Зеленский и его жена – "заступница всех украинок". Кажется горьким юмором Истории, что Елена Зеленская родилась в один день с Евой Браун. Как видим, в "женском вопросе" укрофюрер пошел куда дальше Гитлера… Источник - НГ

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