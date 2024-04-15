Куня Бишимбаев - как приговор болашак-элитке Кзахстана

08:06 17.04.2024

Откуда взялся Куандык Бишимбаев?

Д.Ашимбаев: Будущий экс-министр, нужно отметить, имеет очень хорошую родословную



Данияр Ашимбаев, 12 апреля



Будущий экс-министр, нужно отметить, имеет очень хорошую родословную. Дед – полковник, 12 лет работал начальником УКГБ по Кзыл-Ординской области, отец – доктор технических наук, профессор, академик, 22 года был ректором Кзыл-Ординского института инженеров агропромышленного производства, ТарГУ и ЮКГУ, затем стал депутатом Мажилиса.

Тесть (уже бывший) работал в свое время секретарем Алма-Атинского обкома партии и первым замминистра экономики.

Бишимбаев-младший получил степень магистра по программе "Болашак" и отработав в БРК, МЭБП, НИФ, ЦМАИ, в 2005 г. стал советником министра экономики, а затем – советником Карима Масимова, на в тот момент вице-премьера. В 2006 г. его назначили президентом АО "Центр развития торговой политики", в 2007 г. – вице-министром индустрии и торговли (при Оразбакове), в 2008 г. – зав. отделом социально-экономического мониторинга АП (при Келимбетове), в 2009 г. – помощником президента и одновременно председателем Инновационного комитета партии "Нур Отан". В 2010 г. он был понижен до вице-министра экономического развития и торговли (министром была Айтжанова), в 2011 г. стал зампредом правления ФНБ "Самрук-Казына", где считался куратором от премьера Масимова.

Последний регулярно формировал вокруг себя пул молодых и перспективных южан: вскоре после Бишимбаева его советником стал зам. ген. директора МНК "КазМунайТениз" Даулет Ергожин, ставший потом при патронаже Масимова вице-министром финансов, председателем КГД и зампредом КНБ. Чуть позже – в советники попал директор РГКП "Евразийский центр обучения госслужащих" Марат Бекетаев (вице-министр, ответсек Минюста, зам. руководителя АП, министр юстиции).

Раньше них всех в команду Масимова перешел Ербол Орынбаев, ставший еще в 2004 г. зам. руководителя и зав. отделом социально-экономического анализа АП. С назначением Масимова премьеров он стал руководителем КПМ, вице-премьером, а с его переводом в АП стал помощником президента по экономике.

В 2007 г. в окружение Масимова вошел председатель АРЕМ Бакытжан Сагинтаев (затем руководитель КПМ, аким Павлодарской области, министр, первый вице-премьер и премьер), а в 2008 г. – председатель АДГС Габидулла Абдрахимов (затем – руководитель КПМ, вице-премьер, председатель АЗК, зам. руководителя АП).

Бишимбаева Масимов заимствовал у Келимбетова, Абдрахимова, Бекетаева и Орынбаева – у Турисбекова, а Сагинтаев достался от Калмурзаева и Турысова. Таким образом, у Масимова образовался свой "южный клан".

Но мы немного отвлеклись.

В 2013 г. Бишимбаев перешел руководить НУХ "Байтерек" – новым холдингом, в который перешли институты развития, которые до этого концентрировались в МИНТ для проведения в жизнь ГП ФИИР. Бишимбаев, нужно отметить, быстро разогнал только сложившиеся коллективы и расставил там своих людей.

В 2016 г. после земельных митингов в отставку отправили министра нацэкономики Досаева, который якобы провалил агиткампанию (хотя, собственно, МНЭ своими силами ее вело, но остальные структуры самоустранились). Новым министром – в правительстве Масимова – стал Бишимбаев. Проработал он, правда, 7 месяцев, в рамках расследования уголовных дел по "Байтереку" был смещен, арестован и осужден.



В аппарате ходили слухи, что его якобы взяли люди Кожамжарова, которые выбивали показания на Масимова, но экс-министр рисковать не стал и после отставки Кожамжарова вышел по УДО и был помилован. С другой стороны, команда "Байтерека" оставила после себя дурную славу, так что материалы следствия и суда не противоречат слухам.

И вот – в ноябре 2023 г. он был арестован по обвинению в жестоком убийстве второй жены.