Крым самоизолиовался от мигрантов-гастарбайтеров

08:13 17.04.2024

МЕДВЕДЕВ Андрей

Крым закрыт для мигрантов? Что означает решение Аксенова

16.04.2024



Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал вчерашнее решение главы Крыма об ужесточении миграционного законодательства на территории республики.



"Глава Крыма Сергей Аксенов запретил на территории республики мигрантам работать в следующих сферах:



- в транспорте;

- в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания;

- в сфере снабжения населения природными ресурсами и в коммунальных организациях;

- в торговле (кроме автомобилей);

- в образовании, IT и медиасфере, спорте, рекреации..



Что такое для Крыма сфера образования и рекреация, надо объяснять? Пионерлагеря, санатории.

В Новосибирской области мигрантам запретят работать в такси, продавать напитки и табак. Решение связано с обеспечением национальной безопасности, безопасности населения, а также "приоритетного трудоустройства российских граждан". До этого ограничения на использование труда мигрантов в отдельных сферах ввели в Калининградской области и Якутии.



Подобные решения нельзя не приветствовать. Однако, при этом, мы видим, что региональные власти действуют по сути на свой страх и риск, при том, что на уровне государственных органов власти, как законодательной, так и исполнительной ситуация, порой, совершенно иная.



В Думе пытаются протащить законопроект, который по сути легализует диаспоры, как субъект права, встроит их во властную вертикаль.

Лоббисты крупного бизнеса, прежде всего строительного, продолжают стараются сделать все, чтобы миграционная политика не была ужесточена.

Разные социологи говорят, что отношение граждан к мигрантам сильно улучшилось, и потому, можно продолжать завоз. И раздача паспортов кому попало даже после терракта в Крокусе не прекратилась, просто берут дороже, чтобы бойца из этноклуба ММА протащить как ценного специалиста. Спортсмен же.



Эта управленческая дихотомия рано или поздно скажется на нас самым пагубным образом. Потому что мигранты будут просто концентрироваться в тех регионах, где им разрешено работать в любых отраслях и сферах. И, соответственно, там они будут в куда большей степени влиять на разные процессы с помощью диаспор. Возможно, уже легализованных во власти с помощью "Патриотов России".



Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то", - написал он в авторском Telegram-канале.